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As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das 11 na Rádio Observador. A começar pelo futebol. Portugal ainda teve de suar, mas venceu a República da Irlanda por 1 x 0. Valeu o gol de Rúben Neves no primeiro jogo da seleção nacional em solo português, depois da morte de Diogo Jota. Foi um gol com direito a dedicatória especial. O médio português, que agora utiliza a camisola 21 em homenagem ao antigo colega e amigo, foi decisivo ao responder de cabeça ao cruzamento de Francisco Trincão, já para lá dos 90 minutos. Uma partida que ficou marcada também pela grande penalidade desperdiçada por Cristiano Ronaldo. O número sete português atirou para o meio e permitiu a defesa com o pé do guarda-redes irlandês Keller. Portugal aproveitou a derrota da Armênia com a Hungria e pode carimbar o apuramento para o Mundial já na próxima terça-feira, precisamente contra os húngaros. No final da partida, o selecionador nacional admitiu que Portugal já teve melhores dias e destacou o que esteve em falta na equipe portuguesa.

Faltou mais rapidez na bola, faltou utilizar a largura do campo para poder encontrar o espaço entre linhas. A Irlanda fechou muito bem o espaço. Estamos a falar de uma equipe que tinha 11 jogadores no último terço. Acho que já fizemos isso muito melhor, mas acontecem jogos que sem o último passe virtuoso, sem a última decisão, faltou encontrar o gol mais cedo.

Roberto Martínez, à RTP, no final do jogo, confirmou ainda que Gonçalo Inácio foi substituído ao intervalo devido a lesão. Também em declarações à RTP, o autor do gol, Rúben Neves, recordou Diogo Jota e sublinhou a importância do triunfo.

Foi um gol com a vontade do Diogo Jota, sem dúvida. Aquilo que ele nos levava para dentro de campo. Eu disse anteriormente que cada um de nós ia herdar um bocadinho do que era o Diogo Jota, o que fizemos hoje muita vontade, muita paixão, muito espírito de sacrifício e conseguimos os três pontos, que era o mais importante.

Rúben Neves no final deste Portugal 1-0 Irlanda. Nos outros jogos europeus de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo e que decorreram à mesma hora, destaque para a goleada da Turquia, fora de casa contra a Bulgária, vitória por 6 x 1. No mesmo grupo, a Espanha venceu a Geórgia por 2 x 0. A Itália foi à Estónia vencer por 2 x 1 e ainda a Albânia que derrotou a Sérvia fora de casa por 1 x 0. Na Ásia, a seleção de Omã, orientada pelo português Carlos Queiroz, perdeu fora com os Emirados Árabes Unidos por 2 x 1. O gol do ex-Benfica, Kaio Lucas, foi decisivo. Depois do empate frente ao Catar, Omã continua sem vencer nesta última fase do apuramento antes do Campeonato do Mundo. Carlos Queiroz procura o seu quinto mundial, depois de um com a África do Sul, um com Portugal e dois com o Irã. Mudamos de tema. O Presidente da República fez esta tarde o habitual apelo ao voto para as eleições de amanhã. Marcelo Rebelo de Sousa diz que os milhões do PRR são uma razão adicional para os portugueses votarem. Na Sala das Bicas do Palácio de Belém, o chefe de Estado dirigiu-se ao país pela última vez, para apelar ao voto nas eleições autárquicas. Depois de descrever a campanha como intensa, movimentada, pacífica e civilizada, Marcelo deixou uma mensagem clara. Diz que não votar amanhã é renunciar à oportunidade de beneficiar de uma situação financeira irrepetível. Marcelo Rebelo de Sousa lança ainda os próximos anos como fundamentais.

Os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas, desde logo do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local. Votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de fato melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais.

O Presidente da República recordou ainda o próprio percurso político para sublinhar a importância do poder local para o futuro da democracia.

Autarca como fui durante 19 anos, governante e presidente da República Portuguesa, eu garanto-vos uma coisa: sem poder local forte, tudo o mais é como que um edifício sem alicerces, é como que uma árvore sem raízes, é como que um poder com menos poder ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia.

Marcelo Rebelo de Sousa, no último apelo ao voto nas eleições autárquicas enquanto chefe de Estado, foi, de resto, a terceira vez que Marcelo se dirigiu ao país neste contexto pré-autárquico, depois de 2017 e 2021. Olhemos agora para o Médio Oriente. O Hamas começa a libertar os reféns israelitas na manhã de segunda-feira, mas confirma que não vai participar na assinatura oficial do acordo de paz com Israel. A garantia foi deixada por um dirigente do grupo islâmico, em entrevista à AFP. Ossam Badran diz que o Hamas se fará representar pelos mediadores do Catar e do Egito. O dirigente islâmico abriu ainda o livro sobre as negociações para uma segunda fase do acordo de paz. Diz que serão mais complexas e mais longas. Badran classificou ainda como absurda a ideia de expulsar membros do Hamas da Faixa de Gaza. Antes disso, referiu também que estava fora de questão qualquer desmilitarização do grupo islâmico. Na análise a esta decisão do Hamas, o especialista em Relações Internacionais, Francisco Pereira Coutinho, diz que isto pode complicar a segunda fase de negociações. À Rádio Observador, refere que esta ausência pode indiciar que o grupo islâmico tem apenas o objetivo de recuperar os prisioneiros detidos por Israel

Isto significa, muito provavelmente, que não reconhecem qualquer tipo de valor a este acordo que não seja recuperarem os prisioneiros. Portanto, isto poderá ser um mau sinal para a segunda fase. É difícil ler o Hamas neste momento e perceber aquilo que eles querem fazer, porque verdadeiramente não têm uma estrutura hierarquizada. Neste momento, é um movimento que está muito disperso.

Francisco Pereira, continue em declarações à Rádio Observador. O Hamas, como disse, já confirmou que a libertação dos reféns israelitas começa na manhã de segunda-feira. Depois da entrega, Israel deverá libertar cerca de 2 mil detidos palestinianos. Para segunda-feira, é também certo que mais de 20 líderes mundiais vão reunir-se no Egito para debater o processo de paz em Gaza. Donald Trump e Emmanuel Macron são presenças já confirmadas. Zelensky pede a Donald Trump que aproveite o cessar-fogo em Gaza para negociar a paz na Ucrânia. Os dois líderes falaram hoje ao telefone e tiveram uma conversa muito positiva, confirmou Zelensky, que saudou o acordo de cessar-fogo alcançado em Gaza. Foi também uma conversa que ocorreu no meio de uma crescente preocupação em Kiev sobre a escalada dos ataques aéreos russos. O presidente ucraniano assegura que a conversa correu bem. Diz também, e passo a citar: "Se uma guerra pode ser interrompida numa região, então certamente outras guerras também podem ser interrompidas, incluindo a guerra russa". Palavras de Volodymyr Zelensky. Nos Estados Unidos, foram dados como mortos todos os 18 desaparecidos na explosão de uma fábrica de material militar no Tennessee. A informação foi avançada pela polícia local norte-americana. O xerife Chris Davis confirmou que não foi recuperado nenhum sobrevivente do local e acrescentou que a explosão de ontem espalhou destroços por uma área de, pelo menos, 800 metros. As primeiras análises ao caso indicam também que foi sentida a mais de 24 km de distância do local onde ocorreu a explosão. Na cultura, morreu esta tarde, na Califórnia, a atriz norte-americana Diane Keaton. Tinha 79 anos. A notícia foi avançada pela revista People, que assinala o pedido de privacidade feito pela família da atriz. Diane Keaton ganhou fama na década de 1970, com a participação na saga de Francis Ford Coppola, "O Padrinho". O trabalho no filme "Annie Hall" valeu-lhe o Oscar de Melhor Atriz em 1978. Foi também nomeada em outras quatro ocasiões. Em 2005, venceu o Globo de Ouro pela prestação no filme "Alguém Tem que Ceder", com Jack Nicholson. 11:09. Hora de informação de âmbito local na Rádio Observador. Começamos na Amadora, onde a PSP deteve um homem por posse de armas de fogo, droga e cerca de 600 munições. O suspeito terá feito vários disparos e tentado fugir às autoridades. De acordo com a polícia, o homem recusou-se a sair do veículo com o qual tentou fugir e, por isso, os agentes foram obrigados a retirá-lo à força da viatura. Foi presente ao tribunal de turno da Amadora para primeiro interrogatório judicial. No Porto, a participação da Associação Médica Israelita na Assembleia Geral da Associação Médica Mundial gerou um protesto nas traseiras do hotel onde decorreu o evento. Juntou cerca de duas dezenas de pessoas, entre as quais profissionais de saúde. Os manifestantes pintaram as mãos de vermelho para simular sangue, vestiam batas médicas e usavam aparelhos de som para ler relatos de médicos palestinianos. Dizem-se contra a destruição completa do sistema de saúde em Gaza, na sequência dos ataques de Israel. No Barreiro, o atraso nas obras da Escola Básica 6 preocupam os encarregados de educação. A intervenção deveria ter terminado até o final das férias escolares, o que não aconteceu e, por isso, as obras tiveram de continuar em simultâneo com as aulas. Os pais estão preocupados devido à presença dos trabalhadores e das máquinas no recinto escolar. A direção da escola assegura que as obras só vão começar a partir das 18h. Esta manhã, um acidente na A1, entre o Cartaxo e Santarém, provocou três feridos, um deles grave. O acidente aconteceu por volta das 10h e os feridos foram transportados para o hospital. No local, estiveram quase 30 operacionais apoiados por oito viaturas. O trânsito esteve cortado, mas foi, entretanto, restabelecido. Em Aveiro, termina hoje o Festival Prisma Art Light Tech. Este ano com o tema "A Forma das Coisas", o evento reúne criadores de todo o mundo para combinar arte, ciência, tecnologia e património em vários pontos da cidade de Aveiro. Fechamos em Óbidos, onde prossegue a 10ª edição do Fólio, o festival literário internacional que reúne mais de 800 autores de todo o mundo. Este ano, dois laureados com o Prêmio Nobel da Literatura são escritores em destaque. O evento acontece até dia 19 deste mês, na Galeria Nova Óbida. Fica por aqui este jornal das 11, a informação regressa com a síntese das 11h30. Até já.