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Máxima Info. Jornal das 11 com a Laura Figueiredo. E Laura, Gouveia e Melo diz que quem vem viver para Portugal deve respeitar as leis e a história do país.

Uma posição defendida esta noite na apresentação do manifesto de apoio à candidatura do almirante à Presidência da República, uma cerimónia que decorreu no ISCTE, em Lisboa. Gouveia e Melo sublinha que é necessário bom senso e equilíbrio na forma como se gere a imigração em Portugal.

Portugal nunca foi um país de muros, foi sempre uma terra de encontros e deve continuar a ser assim, justo e humano. Entre o entra tudo e o sai tudo, há um caminho de bom senso, inteligência e equilíbrio. A imigração deve ajudar a nossa economia a crescer. Não pode servir para precarizar e reduzir os salários dos portugueses. Não pode gerar também insegurança. Quem vem viver conosco deve respeitar as nossas leis e a nossa história.

Já no final da cerimónia, Gouveia e Melo falou com os jornalistas sobre as eleições autárquicas. O candidato presidencial diz ter ficado contente com o resultado, pelo país ter votado sobretudo ao centro.

Eu preocupo-me sempre com o centro político. Acho que quanto maior for o centro político, mais equilibrado é o país. E o que eu vi foi um país a voltar ao centro e a votar de forma muito significativa no centro, e isso deixa-me contente.

Acha que isso é positivo para o próprio país?

Acho que é, porque as soluções muito extremadas, normalmente o pêndulo eleitoral vai pra um lado e depois vai pro outro. Se forem de soluções muito extremadas, gasta-se muita energia e o país não avança ao longo do tempo. Por isso, julgo que as soluções têm que ser feitas ao centro. Agora, claro que o centro também tem que saber atrair o eleitorado com propostas concretas e com resultados, essencialmente.

Henrique Gouveia e Melo no final da apresentação do manifesto da candidatura a Belém, que decorreu esta noite em Lisboa.

E a empresa responsável pelos quatro helicópteros de emergência médica em Portugal garante que a partir de 1 de novembro o serviço pode funcionar em pleno.

Um esclarecimento enviado ao Observador pela Gulf Med e que surge depois de o Tribunal de Contas ter chumbado o ajuste direto celebrado entre o INEM e esta empresa, operação que devia ter começado a 1 de julho, não avançou. Mesmo assim, o INEM não se compromete com uma data concreta para o funcionamento 24 horas por dia dos quatro helicópteros de emergência médica. Diz apenas que vão estar a funcionar de forma ininterrupta dentro de poucas semanas.

Em maio deste ano, a Gulf Med e o INEM assinaram um contrato decorrente de um concurso público internacional.

Que previa o funcionamento em pleno de quatro helicópteros durante cinco anos, por um valor de cerca de 77 milhões e meio de euros. Só que quando percebeu que não conseguiria garantir a totalidade da operação na data de início do contrato, a companhia maltesa assinou um contrato de ajuste direto com o INEM, que já estipulava uma operação por fases. Mesmo assim, com o novo calendário, a Gulf Med não conseguiu cumprir a 100% os termos acordados. Agora, a esta nova data, os quatro helicópteros devem estar a funcionar a 1 de novembro.

Falamos agora das eleições autárquicas. O Chega pediu a recontagem de votos no Montijo por alegadas incongruências na validação.

Uma revelação feita pelo cabeça de lista daquele partido nas eleições para a Câmara do Montijo. De acordo com a Agência Lusa, Nuno Valente admitiu, no entanto, que o facto de o Chega ter perdido as eleições na Junta de Freguesia de Pegões por uma escassa margem de 10 votos, também contribuiu para este pedido de recontagem. Fonte do gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Montijo confirma que a recontagem de votos teve início hoje e deve ser retomada amanhã.

E o líder do Chega Açores vai a tribunal por alegada faturação indevida do partido.

A Assembleia Legislativa dos Açores decidiu levantar a imunidade parlamentar e José Pacheco vai ser ouvido como arguido no processo. A decisão foi confirmada pelo presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O caso está em segredo de justiça, mas de acordo com José Pacheco, está relacionado com os jantares a envolver militantes e simpatizantes do Chega em 2020, onde nem todas as despesas efetuadas foram devidamente faturadas. O dirigente do partido diz que está de consciência tranquila e disponível para colaborar com a Justiça.

E Mariana Mortágua condena a violência do Hamas na Faixa de Gaza.

As críticas surgem na sequência de relatos de execuções do grupo extremista na Faixa de Gaza, de pessoas que alegadamente colaboravam com Israel. A coordenadora do Bloco de Esquerda defende que a Palestina só pode ser livre sem o movimento islamita.

Essa é uma decisão que cabe aos palestinianos e não a mim. Se a escolha fosse minha, não. Mas os países são aquilo que lhes permitem ser. E acho que idealmente só podemos condenar, eu só posso condenar execuções em praça pública como aquelas que tivemos notícia. Isto é muito claro. Não acho que isso é pelas próprias mãos, seja pelo Hamas, seja por Israel, seja por quem for.

As críticas de Mariana Mortágua à margem de uma conversa em Lisboa com os ativistas portugueses que participaram na flotilha humanitária que seguia para Gaza.

E a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos propõe um aumento de 1% na tarifa regulada de eletricidade a partir de janeiro.

A entidade apresentou hoje uma proposta de aumento no preço da eletricidade para as famílias em mercado regulado de 1% a partir dia 1 de janeiro de 2026. De acordo com o regulador do setor energético, a subida agora proposta traduz-se num acréscimo entre 20 e 37 cêntimos na fatura mensal, já com taxas e impostos. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos vai tomar a decisão final sobre as tarifas de eletricidade até 15 de dezembro, depois de um parecer do Conselho Tarifário

Na atualidade internacional, Donald Trump diz que o Hamas está a escavar para tentar encontrar os corpos dos reféns israelitas em Gaza.

O presidente dos Estados Unidos fala num processo horrível. Diz que há áreas onde estão a escavar e a encontrar muitos corpos, alguns sob escombros. Trump avança ainda que há sepulturas que estão em túneis, no fundo da terra. Até agora, o Hamas entregou a Israel nove corpos, mas no total eram 28 reféns. O grupo palestiniano diz que, para já, só conseguiu aceder a estes nove corpos.

Vamos agora atualizar as notícias de âmbito local.

O Hospital Amadora-Sintra vai ter uma nova unidade de investigação clínica. Em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Amadora-Sintra confirma a assinatura de um acordo com a Fundação Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, que estabelece as bases para a criação da nova unidade. De acordo com a fonte oficial do hospital, a nova unidade deve abrir no segundo semestre de 2026, depois da fase de avaliação técnica e definição do modelo operacional. O título nacional de surf vai ser decidido em Peniche. O evento Bom Petisco Peniche Pro é a última etapa da Liga MEO Surf 2025 e está agendado para os dias 24 e 26 de outubro. Para além de definir o novo campeão nacional, o evento vai também homenagear Zion Bronki, jovem promessa do surf português que faleceu recentemente vítima de cancro. Falando ainda de competições, o Troféu Portugal está de volta a Santarém a partir de amanhã e até 19 de outubro. O concurso de cozinha dedicado à promoção da gastronomia e dos produtos regionais portugueses está de regresso à cidade para a quinta edição. Durante quatro dias, sete chefs finalistas vão lutar por um lugar na final ao apresentar pratos que expressam a identidade e os sabores das regiões que representam. Em Oliveira de Azeméis, a prova Vadia Solidária angariou 1500 € para uma associação de resgate animal. O evento organizado pela AZ Trail contou com a participação de 150 pessoas. A organização diz que todo o dinheiro angariado, através das inscrições e da venda de produtos, vai ser revertido para a Associação Resgato. A Câmara de Vila Nova de Famalicão tem um novo projeto de intervenção social. A iniciativa Ser Feliz em Famalicão pretende pôr as pessoas no centro das políticas públicas para promover um território mais justo, coeso e inclusivo. O projeto, que tem a duração de quatro anos, até 2028, tem como foco o emprego, a formação e a qualificação profissional, com o objetivo de combater a exclusão social. No Barreiro, foi aberta hoje uma exposição pública que celebra os 80 anos da CUF, a Companhia União Fabril, empresa histórica que moldou a cidade e que está a ser homenageada através da exposição 80 Anos, a Vitalidade de Sempre. A homenagem encontra-se no Forum Barreiro até 31 de outubro. A entrada é gratuita. A exposição pode ser visitada todos os dias, entre as 10h e as 22h.

Notícia de fecho do Jornal das 11.