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Jornal das 11 na Rádio Observador com José Rafael Lopes e começamos com declarações de André Ventura, que aponta as três candidaturas mais fortes na corrida à Presidência da República.

O líder do Chega e candidato a Belém reconhece António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo como os candidatos mais renhidos à candidatura do próprio André Ventura. Em entrevista à TVI e à CNN Portugal, o líder do Chega critica a atuação política dos adversários, sobretudo em questões em que estejam alinhados com Marcelo Rebelo de Sousa. André Ventura explica ainda qual é, para ele, o perfil ideal para um presidente da República.

Também não pode ser medroso, hesitante nas palavras e incapaz de tomar uma posição sobre os assuntos fundamentais do país. Também não pode ser assim. Também não pode, sobre a imigração, dizer tudo e o seu contrário. Também não pode, sobre corrupção, dizer tudo e o seu contrário e querer agradar a todos. Para isso já temos o atual. Para agradar a todos, já temos o atual. Se temos um candidato a presidente que diz assim: "Eu quero pôr o país em ordem", mas concorda com o veto à lei de estrangeiros? "Concordo, faria a mesma coisa. Também iria para o Tribunal Constitucional."

André Ventura, em entrevista à CNN Portugal e à TVI, diz ainda, o líder do Chega, que prestaria juramento à Constituição se fosse eleito presidente da República, mas que preferia jurar proteger os portugueses.

E Pedro Passos Coelho critica Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa por causa das políticas de imigração dos últimos anos.

O antigo primeiro-ministro diz que tinha razão quando avisou para o problema e aponta para os números divulgados hoje pela AIME em relação às políticas de imigração. Em Lisboa, na apresentação de um livro, Pedro Passos Coelho quis recuperar o que disse há dois anos, durante a campanha legislativa ao lado de Luís Montenegro. Nessa altura, apontou para um crescimento da percepção de insegurança por causa da imigração. Hoje, Miguel Cordeiro, o antigo primeiro-ministro quis reforçar essa ideia.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos, eu chamei a atenção para o problema da imigração e parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista e depois apontou o dedo.

Por que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o ministro da Presidência, que já deve ter informado, desta vez, o senhor presidente da República dos dados oficiais, mais oficiais, portanto, mais sólidos, sobre a imigração. Portanto, em muito pouco tempo, entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política, que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos. Meu Deus! Populismo. Populismo, irresponsabilidade total. Nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro. À saída, Pedro Passos Coelho foi questionado sobre os resultados autárquicos. O ex-primeiro-ministro fala num bom resultado para o PSD.

Quem também esteve na apresentação do livro de Miguel Morgado foi João Cotrim de Figueiredo.

Que é candidato à Presidência da República e antigo líder da Iniciativa Liberal. No discurso, Pedro Passos Coelho apontou para vários problemas do liberalismo, mas Cotrim Figueiredo fala numa lufada de ar fresco em ouvir o antigo primeiro-ministro falar sobre política e sobre o futuro de Portugal. Depois do elogio, o candidato presidencial abriu a porta a mais apoio na corrida a Belém.

Eu gostaria de ter o apoio de todos aqueles que têm essas postulas liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal. E devo dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude de Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos, para de facto fazer as reformas que fazem falta.

João Cotrim Figueiredo, candidato à Presidência da República, com um desejo sobre um possível apoio de Pedro Passos Coelho.

E numa altura em que está iminente o apoio oficial do PS a António José Seguro para as presidenciais, o antigo líder socialista afasta-se dos candidatos que são extensões dos partidos.

Posicionamento frisado por António José Seguro a três dias de José Luís Carneiro e Carlos César levarem o tema do apoio ao antigo secretário-geral à Comissão Nacional do PS. O candidato presidencial esteve no lançamento do movimento Futuro Seguro, lançado por jovens, e diz que já reúne o apoio de pessoas pertencentes a diferentes espectros ideológicos. Agora, António José Seguro pede o envolvimento de todos para mostrar que a candidatura vai além dos partidos.

E esta é a altura de todos nos envolvermos

Por quê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Por isso, nós temos aqui nesta assistência e audiência tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm sequer preferências partidárias.

António José Seguro, que esta tarde já tinha desvalorizado as declarações de Henrique Coveia e Melo, que ontem disse que o Presidente da República não pode ser um catavento, nem hesitante, nem populista.

E o Ministro da Educação promete um aumento do orçamento para a investigação nos próximos anos.

Fernando Alexandre fala em milhares de milhões de euros que vão ser investidos. O ministro aponta as receitas dos impostos como principal forma de financiar este orçamento e afasta a dependência de fundos europeus na investigação.

Nós vamos ter um orçamento só para investigação. Vamos ter um orçamento dedicado que vai ser de milhares de milhões de euros. É disso que nós estamos a falar. A obrigação que qualquer governo tem, porque estamos a falar do dinheiro dos contribuintes, a estabilidade e a previsibilidade resulta de utilizarmos verbas que são de receitas de impostos, porque os fundos europeus não garantem essa estabilidade e previsibilidade. E por isso eu estou a falar de milhares de milhões de euros de receitas de impostos, isto é, de impostos dos contribuintes.

Ainda assim, Fernando Alexandre reforça que mesmo com a instituição da FCT, não vai haver um corte do financiamento da investigação académica.

Na atualidade internacional, Donald Trump clarificou como vai decorrer a reunião entre ele e Vladimir Putin.

O presidente norte-americano tinha anunciado que ia acontecer um encontro na próxima semana em Budapeste, mas agora veio deixar mais pormenores aos jornalistas na Casa Branca. Donald Trump explica que será dentro de duas semanas que se vai encontrar com Vladimir Putin. No entanto, para a semana há mesmo reunião entre a Rússia e os Estados Unidos, neste caso entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russos, Sergei Lavrov. O que não muda é o fato de que Donald Trump vai mesmo receber Volodymyr Zelensky na Casa Branca amanhã e que o presidente ucraniano já está em Washington. Foi o que confirmou o próprio, através de uma publicação nas redes sociais.

Oito minutos para lá das 11:00 PM. José, vamos às notícias de âmbito local.

A começar em Lisboa. Katy Perry não é a única novidade do dia para a próxima edição do Rock in Rio em Lisboa. Também os Calema e os NAPA vão atuar no dia 20 de julho nos palcos do festival, um dia dedicado à pop. O Rock in Rio vai também contar com um espetáculo aéreo chamado The Flight, perto do palco mundo, o palco principal. O recinto vai ser maior e vai também contar com espaço dedicado ao futebol, devido ao Campeonato do Mundo, que está marcado para o próximo ano. Em Setúbal, a condução vai sofrer constrangimentos até o final de dezembro. A Avenida 5 de Outubro vai ter trânsito cortado para obras de reabilitação da rede de água. Além dessa avenida, que é uma das principais vias do centro urbano de Setúbal, também há outras ruas circundantes que vão ser cortadas, bem como algumas zonas de estacionamento ou de passagem pedestre. Em Santarém já começou uma nova edição do Festival Nacional de Gastronomia. O presidente da Câmara, João Teixeira Leite, frisa que a realização do evento é importante para trazer vida à cidade. Diz que de 2019 para 2024, as dormidas na região, na altura do festival, cresceram cerca de 30% e que o setor de hotelaria tem vindo a demonstrar um maior interesse na cidade ribatejana. O evento acontece até dia 26 de outubro. Em Espinho, o Largo da Câmara Municipal vai receber a iniciativa Envelhecer com Vitalidade. Acontece no próximo domingo, das 9h30 à 12h30. A iniciativa conta com rastreios a pessoas idosas, bem como aulas de aerolocal e de tai chi. Em Matosinhos, a Câmara Municipal lançou um concurso público para a manutenção dos semáforos do conselho durante os próximos três anos. O preço base do concurso são €225.000 e este preço é mesmo o único fator na escolha do vencedor, sendo que as propostas têm de ser apresentadas até dia 16 de novembro. Fechamos em Leiria. Foi descoberta uma nova espécie de bicho de conta. Chama-se Eluma cristata. Foi descoberta esta nova espécie pela bióloga portuguesa Rita Eusébio, em Alcobertas, no Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros. Esta nova espécie de bicho de conta tem um papel ecológico importante porque funciona como reciclador dos habitats em que vive.

Está feito o jornal das 11h00.