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As notícias com Vasco Maldonado Correia.

Boa noite. O presidente dos Estados Unidos afirma que a Rússia vai ficar com parte do território já conquistado na Ucrânia. "Vai levar alguma coisa", é a expressão usada por Donald Trump. Em entrevista à Fox News, o líder norte-americano começou por dizer que Putin está disposto a acabar com a guerra sem tomar quantidades significativas do território da Ucrânia, mas acabou por mudar de resposta quando questionado sobre se o presidente está disponível para devolver território já conquistado. Diz Donald Trump que os russos lutaram e conquistaram muitas terras e vão acabar por ficar com, e estou a citar: "Alguma coisa". No Médio Oriente, depois de um dia marcado por hostilidades e violações do cessar-fogo, Israel restabeleceu o acesso de ajuda humanitária a Gaza, decisão tomada pelo governo de Netanyahu, já depois do anúncio do fim dos bombardeamentos lançados ao longo do dia contra o enclave. De acordo com a imprensa local, o fluxo de caminhões vai ser retomado em breve, embora a passagem fronteiriça de Rafah, essencial para que esta ajuda humanitária chegue à população em Gaza, permaneça encerrada até que o Hamas devolva os corpos dos 16 reféns que ainda detém. Esta noite, Israel anunciou que o cessar-fogo está mais uma vez em vigor, explicando que respondeu ao Hamas depois de ter sido atacado pelo grupo palestiniano. Este domingo morreram dois soldados israelitas, sendo que, do lado da Palestina, as autoridades em Gaza, geridas pelo Hamas, dizem à AFP que pelo menos 45 palestinianos morreram ao longo do dia no enclave, vítimas desta nova onda de ataques. Por cá, André Ventura admite mágoa com Gabriel Mithá Ribeiro, depois da polêmica saída do Chega. O antigo deputado acusou o líder do partido de ser narcísico e de secar tudo à volta dele próprio. Foi num artigo de opinião assinado aqui no "Observador". Ora, no Instagram, Ventura assume estar triste com a situação e diz que segurou Mithá Ribeiro quando ninguém no Chega queria que o fizesse.

Isto entristece-me muito. Acho que é uma forma errada de estar na política, acho que não devemos estar assim. Neste caso, até talvez me pese um bocadinho mais, porque fui eu que segurei o professor Gabriel Mithá Ribeiro quando muitas das estruturas, inclusive a sua estrutura distrital, não o queria renovar com mandato de deputado, não o queria manter na Assembleia da República. A nível nacional, muitos dirigentes também não. E eu fiz esta aposta nele, inclusivamente indiquei-o para a mesa da Assembleia da República.

Ventura reitera que Mithá Ribeiro sai do partido porque não foi escolhido para o governo-sombra. Lamenta que, mesmo com a aposta que Ventura fez no antigo representante, nem sequer tenha havido uma chamada para comunicar a decisão.

Ele foi representante na mesa do Chega há uns dias. O partido que agora diz que é caótico, que é liderado monárquico, etc. Portanto, isso não faz sentido nenhum, não cabe na cabeça de ninguém, mas entristece e magoa por ter tido um tal volte-face na forma de pensar e, sobretudo, uma quebra na confiança. Nem sequer uma chamada a dizer: "Olha, eu vou sair por causa disto, disto, disto e disto". Para mim, para os líderes da bancada, para alguém. Portanto, isso é uma forma de estar na política, de facto, que não interessa a ninguém, que não interessa ao Chega.

André Ventura em contra-ataque depois das acusações de Gabriel Mithá Ribeiro, aqui num vídeo publicado esta noite no Instagram. O PS apoia formalmente António José Seguro na corrida a Belém. Uma decisão unânime, diz Carlos César, presidente do partido.

Não teve qualquer voto contra, houve apenas duas abstenções e todos os restantes membros da Comissão Nacional votaram favoravelmente. Isso quer dizer que o Partido Socialista, para além da confiança e para além do sentido de responsabilidade que nos outros domínios aqui evidenciou, apresenta também uma ambição. E essa ambição é de que as próximas eleições presidenciais possam concorrer para a salvaguarda do Estado democrático de direito, que não conduza a radicalismos ou a indefinições perigosas. E nesse enquadramento, e face às candidaturas que foram confirmadas e apresentadas, a opção que pareceu mais ajustada ao Partido Socialista era de apoio ao candidato António José Seguro.

E assim fica esgotada a participação do PS nas eleições presidenciais. É no mínimo o que diz Carlos César, presidente do partido. O nome de António José Seguro foi aprovado na Comissão Nacional do PS com zero votos contra, duas abstenções. Antes da reunião, já José Luís Carneiro tinha deixado vários elogios ao candidato. Maria Rego.

Demorou quatro meses, mas chegou.

Esta proposta tem a nossa assinatura. Ela propõe o apoio ao António José Seguro como candidato a presidente da República.

José Luís Carneiro fala de um candidato pronto e que conhece os cantos à casa.

Além de ter sido secretário-geral dos Jovens Socialistas, foi também secretário-geral do nosso partido. Tem provas dadas. Só a resposta do socialismo democrático, o mesmo é dizer, da autêntica social-democracia no nosso país, poderá responder às exigências fundamentais dos valores que aqui estamos a defender.

Em matéria de Orçamento do Estado, apesar da discórdia.

Este está longe de ser uma proposta de Orçamento do Estado com a qual nós pudéssemos estar de acordo. É mesmo um mau Orçamento do Estado.

Houve um entendimento por um bem maior.

O governo correspondeu a estas exigências que o PS colocou. Tendo correspondido, entendi propor ao grupo parlamentar e à comissão política a abstenção em relação ao Orçamento do Estado. Houve um entendimento unânime em relação à abstenção E fizemo-lo por razões de estabilidade política. Bem sabem, aqueles que fizeram campanha eleitoral, os portugueses pedem-nos um contributo, neste momento da vida coletiva, para a estabilidade política do país.

O porta-voz do partido deixa, ainda assim, o aviso.

O Governo não vai utilizar a desculpa do voto do Partido Socialista para não cumprir os compromissos que assumiu com os portugueses.

No que toca a eleições autárquicas, houve espaço para otimismos.

Sozinhos, ganhamos 126 câmaras e os nossos adversários, se tivessem ido sozinhos, os nossos principais competidores, teriam 76 câmaras. Nós ganhamos cinco capitais de distrito e hoje temos o mesmo número de capitais de distrito que tem a AD.

José Luís Carneiro durante um discurso de pouco mais de meia hora na Comissão Nacional do Partido Socialista.

Maria Rego em Penafiel a acompanhar o discurso de José Luís Carneiro antes da Comissão Nacional do PS, que confirmou então o nome de António José Seguro como candidato apoiado pelo partido às eleições presidenciais. É agora a altura de atualizar o habitual espaço de informação local. Começamos em Famalicão, onde várias freguesias do Conselho estão a ser afetadas por sucessivas falhas de energia. De acordo com relatos dos habitantes, as falhas começaram ao final desta manhã, sendo que por vezes foram prolongadas com durações de tempo a chegar a cerca de uma hora. A equipe da E-Redes está a trabalhar para resolver o problema. O Politécnico de Santarém estabeleceu um novo protocolo com o governo para a formação de professores. Assina esse entendimento com o Ministério da Educação para formar cerca de 9600 professores até ao ano de 2030. O governo tem cerca de €27 milhões para dar a instituições que formem mais profissionais. Um jovem foi baleado, deixado à porta do Hospital Amador de Sintra. O jovem de 19 anos foi baleado na zona do abdominal, foi levado para as urgências num carro que abandonou o local logo de seguida. A vítima foi imediatamente encaminhada para o bloco operatório e encontra-se fora de perigo de vida. A PSP identificou dois adeptos por injúrias a um árbitro num jogo de hóquei na Marinha Grande. Aconteceu no encontro entre o Sporting Clube Marinhense e a Associação Desportiva Oliveira do Hospital. De acordo com as autoridades, um dos árbitros solicitou a intervenção dos agentes para identificar os envolvidos. Um deles foi identificado no local, o outro recusou-se a colaborar e foi conduzido à esquadra da Marinha Grande. No Barreiro, João Baião anuncia a chegada de um novo espetáculo à cidade. A produção Baião de Oxigénio junta humor, música e dança, também surpresas e interação com o público. Chega ao auditório Augusto Cabrita no dia 4 de dezembro, termina no dia 6. Por fim, em Arouca, um homem de 104 anos cumpriu o desejo de aniversário de atravessar a ponte suspensa da vila. Manuel Gonçalves pensava que já não teria a oportunidade de atravessar a ponte 516 de Arouca, suspensa 175 metros acima do rio Paiva, foi o que comunicou à imprensa local, mas acabou por conseguir concretizar esse sonho aos 104 anos e nove meses de idade, tudo em cadeira de rodas e andarilho. É com esta notícia que fechamos este noticiário. Estamos de volta às 11h30.