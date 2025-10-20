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Muito boa noite, Jornal das 11, a edição de Laura Figueiredo e a começar com Luís Marques Mendes. Defende que é necessário aguardar o relatório definitivo sobre o acidente no Elevador da Glória. Diz que não pode haver impunidade, mas tem de haver clareza.

Uma posição defendida esta noite em entrevista à CNN Portugal em relação ao relatório preliminar divulgado hoje. O candidato à Presidência da República diz que nesta altura é preciso ter todas as cautelas.

Neste momento é preliminar. Muita cautela, mas muita exigência relativamente ao futuro. Num acidente desta gravidade, com o número de mortes que ocorreu, não pode haver impunidade, tem que haver muita clareza, tem que haver causas muito concretas e eu espero que o relatório final leve em atenção isto.

Já sobre a atualidade internacional e o conflito na Ucrânia, Marques Mendes diz não ter grandes expectativas em relação à cimeira entre Donald Trump e Putin, que vai ter lugar em Budapeste, na Hungria.

Há um caráter errático na administração americana e isso não ajuda à credibilidade da administração, sobretudo a negociar e sobretudo a negociar com Putin, que é uma pessoa com uma enorme experiência. Segundo lugar, nós tivemos a cimeira do Alasca em agosto e o que nós tivemos? Muita passadeira vermelha e zero de resultados concretos. E portanto, isso não nos dá grande esperança agora para Budapeste. Terceiro lugar, até o sinal de esta cimeira ir ocorrer em Budapeste não é grande sinal. Por quê? Primeiro, a Hungria, nesta matéria, não é propriamente neutral.

É um cavalo de Troia da Rússia?

A questão de ser um cavalo de Troia, não gosto dessas expressões. Objetivamente, é dentro da União Europeia, não é o único, mas o país que tem um fortíssimo alinhamento com a Rússia.

Luís Marques Mendes, esta noite em entrevista à CNN.

Quanto a António José Seguro, agradece o apoio do PS à candidatura à Presidência da República. Ainda assim, sublinha que é uma candidatura suprapartidária.

O agradecimento feito esta noite em entrevista à SIC Notícias, um dia depois do Partido Socialista ter anunciado oficialmente o apoio ao antigo líder na corrida a Belém. António José Seguro diz que se sente honrado e revela que ligou ao secretário-geral do partido a manifestar agradecimento. Ainda assim, o candidato a Belém diz que o apoio soma-se a todos os que tem recebido ao longo dos últimos quatro meses e reforça que a candidatura é suprapartidária.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios. Temos uma estrutura própria e obviamente todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro deixou ainda algumas críticas a Marcelo Rebelo de Sousa.

Eu serei um presidente muito mais ativo, de forma discreta, para resolver os problemas, do que propriamente um presidente que todos os dias fala para aparecer nos telejornais. Nos últimos anos, tem havido uma política de tratar os sintomas e não tanto as causas dos problemas. Nós precisamos de erradicar as causas dos problemas. Isso leva mais tempo.

António José Seguro acrescenta ainda que, à semelhança de Marcelo Rebelo de Sousa, também promulgaria o diploma da Lei dos Estrangeiros. Entretanto, Augusto Santos Silva mantém o que disse anteriormente sobre o candidato à presidencial. Considera que António José Seguro não cumpre os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS. À margem das jornadas parlamentares do Partido Socialista esta tarde, Santos Silva disse ver com naturalidade o apoio do Partido Socialista a António José Seguro.

E o ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defende que a maior maldade do PS ao governo é a abstenção no Orçamento do Estado.

Porque dessa forma impede o governo de continuar a rapar o fundo do tacho bem recheado deixado pelos governos socialistas. É a expressão utilizada por Augusto Santos Silva nas jornadas parlamentares do PS em Penafiel. Para o antigo presidente da Assembleia da República, o atual governo está a esbanjar o dinheiro guardado por antigos executivos socialistas para satisfazer interesses conjunturais de alguns funcionários públicos.

Usando o extento orçamental que recebeu, procurou conquistar esses segmentos. Por isso, aliás, é que eu pessoalmente acho que a maior maldade que o grupo parlamentar do PS vai fazer ao atual governo, maldade que o atual governo merece, é mesmo abster-se no orçamento, impedindo-os de continuar a ser uma mera comissão eleitoral, rapando o fundo do tacho que receberam bem recheado do ministro das Finanças, Fernando Medina, e dos seus predecessores.

Augusto Santos Silva acusa o governo de ser especialista em degradar os serviços públicos.

Agora 11h06. Laura, voltando a falar do descarrilamento do Elevador da Glória. Carlos Moedas diz que o acidente ficou a dever-se a causas técnicas e não políticas.

A reação do presidente da Câmara de Lisboa surge na sequência do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que aponta falhas à Carris, à manutenção e à supervisão. Numa curta declaração enviada à Lusa, Carlos Moedas diz que, ao contrário da politização que alguns fizeram durante a campanha, o relatório afirma que a infeliz tragédia do Elevador da Glória ficou a dever-se a causas técnicas e não políticas.

Ora a Carris discorda em parte do relatório preliminar do acidente no Elevador da Glória. O relatório revela que o cabo não estava certificado para o transporte de pessoas.

Esta primeira versão do relatório aponta várias falhas à Carris. Já lá vamos. Para já, começamos com o que revela o documento assinado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. Uma das conclusões é essa: o cabo não respeitava as especificações da empresa responsável pelo Elevador da Glória, como explica a grande repórter de economia do Observador, Ana Suspiro.

O cabo que foi instalado não correspondia às certificações que tinham sido feitas pelo departamento de engenharia da empresa a vários níveis, inclusive que não sequer estava certificado para ser utilizado em equipamentos de transporte de pessoas. E depois havia outras coisas mais técnicas, tem a ver com diâmetros e com espessuras. Não consegue, contudo, nesta fase, o gabinete de investigação de acidentes estabelecer uma relação direta entre as duas coisas. Ou seja, não tem a certeza de que foi essa a causa do acidente

A jornalista Ana Suspiro acrescenta que o relatório preliminar do acidente aponta falhas acumuladas à Carris e dá um exemplo.

Das propostas que foram recebidas, duas delas não cumpriam os requisitos, os cabos que eles se propunham fornecer não cumpriam os requisitos. E, no entanto, foi escolhida uma delas por uma razão que tinha a ver com a razão pela qual este procedimento foi lançado em 2022. A Carris precisava de fazer uma substituição da motorização no elevador de Santa Justa e, portanto, estava com pressa e aceitou a proposta que prometia entregar os cabos mais depressa. E, por acaso, era uma das duas cujas certificações não correspondiam àquilo que era necessário para estes equipamentos.

A jornalista Ana Suspiro com algumas das conclusões preliminares do acidente de 3 de setembro no elevador da Glória.

Entretanto, a Carris diz que desconhece as falhas da empresa externa responsável pela manutenção, mas afastou, entretanto, o diretor dessa área.

Precisamente, o diretor de manutenção do módulo elétrico foi demitido. O relatório aponta, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente estão registadas como executadas, mas há evidências de que não foram feitas no horário indicado na folha de registo. Em comunicado, a Carris diz que o Conselho de Administração desconhecia toda a factualidade descrita, até porque esse incumprimento, garante, nunca foi reportado pela Direção de Manutenção do Módulo Elétrico, nem pelo gestor do contrato. Numa nota enviada ao Observador, também cita a parte do relatório preliminar, onde se pode ler que a informação ainda é incompleta. O relatório pode ficar pronto só em setembro do próximo ano. O relatório preliminar recomenda que os ascensores em Lisboa se mantenham parados até ser feita uma reavaliação por uma entidade externa especializada.

Mudando agora de tema, já foi tida a principal suspeita de agressão a José Manuel Anes, a filha do antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, já está sob custódia da Polícia Judiciária.

É o que avança um comunicado desta força de segurança. Mas uma nota acrescenta que devido à gravidade da agressão, José Manuel Anes está internado no Hospital de São José. O Observador apurou que o criminalista está livre de perigo e que a Polícia Judiciária está a investigar publicações nas redes sociais, alegadamente feitas pela filha de José Manuel Anes, publicações em que eluda a tentativa de homicídio. Já de acordo com o comunicado da PSP, o alerta foi dado ao início da tarde e devido ao histórico de violência doméstica, um carro-patrulha deslocou-se de imediato à residência, onde se deparou com o homem de 81 anos no chão ensanguentado.

Agora 11h10 e para fechar, Laura, falta atualizar toda a informação de âmbito local.

Em Lisboa está colocado um cartaz a agradecer a Donald Trump pela liderança da paz em Israel. O cartaz foi afixado na Rotunda do Relógio com uma mensagem de agradecimento ao presidente dos Estados Unidos e acompanhado pela identificação da Associação Lusa Portugueses por Israel, que também partilhou a iniciativa nas redes sociais. Até agora, a Câmara Municipal de Lisboa ainda não se pronunciou sobre o cartaz. Vila do Conde quer candidatar as rendas de Bilros a património da UNESCO. A Associação para a Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde diz que assegura o financiamento para a inscrição do artesanato tradicional da região no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, uma etapa necessária para qualquer candidatura portuguesa à UNESCO. Ourém abriu candidaturas para bolsas de estudo para estudantes universitários do concelho. O município aprovou recentemente a atribuição de 10 bolsas de estudo para estudantes universitários para este ano letivo, no montante global de €3500. O período de candidaturas já está aberto e dura até ao dia 25 de novembro. Em Rio Maior, a Seleção Nacional Feminina Sub 23 de Futsal efetuou o primeiro treino da história. A mais recente equipa nacional vai defrontar a Bélgica em dois jogos de preparação, agendados para terça e quarta-feira no Pavilhão do Centro de Estágios de Rio Maior. A Biblioteca de Santa Maria da Feira foi a que emprestou mais livros no ano passado, de acordo com um estudo feito pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que avaliou o desempenho de mais de 400 bibliotecas. A de Santa Maria da Feira foi a destacada pela organização. A biblioteca emprestou cerca de 130 mil itens, desde livros até CDs de música. Em Almada, assinala-se o Dia Municipal para a Igualdade já na próxima sexta-feira, dia 24. As comemorações, que acontecem todos os anos, vão contar com várias atividades de desporto, cinema e teatro. O evento promovido pela Câmara Municipal de Almada e pela equipa para a Igualdade na Vida Local, pretende promover a igualdade e contribuir para uma sociedade solidária, livre e justa para todos.

Ponto final no jornal das 11. A seguir, a guerra traduzida. Laura Figueiredo volta quando for 11h30. Até já.

Até já.