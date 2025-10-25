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12 horas.

Edição das 11 com António José Soares. Mais de 85 mil sócios votaram este sábado para escolher o próximo presidente do Benfica, um recorde mundial de afluência às urnas em eleições de um clube desportivo.

Este registro ultrapassa o anterior recorde mundial de 57 mil sócios que votaram nas eleições do Barcelona em 2010, quando Sandro Rosell foi eleito presidente. Ainda pelo Benfica, os Encarnados venceram hoje o Arouca por 5x0, no Estádio da Luz. Foi com um hat-trick de Pavlídis, um gol de Otamendi, mesmo no final da primeira parte. Já na segunda parte, marcou Ivanović.

Ainda pelo desporto, o Sporting joga amanhã com o Tondela para o campeonato e Rui Borges quer manter a série positiva da equipe.

O encontro marcado para às 18h, em Tondela. Os Leões vêm de uma vitória na Liga dos Campeões frente ao Marseille. Rui Borges supunhou que, apesar deste triunfo, o foco está no campeonato e que pretende uma equipe atenta ao que pode fazer o Tondela, diz o treinador do Sporting.

É estarmos em alerta e estarmos ligados pro jogo de Tondela, tal como estamos ligados pro jogo de quarta-feira. É exatamente a mesma coisa. Ainda ontem o Pote dizia isso, tive a oportunidade de ler agora de manhã: a nossa Champions é o campeonato. E é mesmo. Essa que é a nossa real Champions e temos que entrar com uma atitude competitiva, tal como entramos no jogo do Marseille.

Rui Borges, na conferência de imprensa de antecipação do Sporting, que joga amanhã com o Tondela, a partir das 18h, uma partida que vai ter relato e análise em direto aqui na Rádio Observador.

Agora, na política, André Ventura acredita que vai vencer as presidenciais e diz ser a mão firme que o país precisa.

O candidato do Chega diz mesmo que vai vencer a corrida à primeira volta, tanto a nível nacional como na Região Autónoma da Madeira, onde se deslocou hoje.

Estou confiante que vou vencer as eleições presidenciais à primeira volta e estou convencido que aqui na Região Autónoma da Madeira, vou vencer também as eleições presidenciais à primeira volta. A Região Autónoma da Madeira tem nos dado grandes resultados. Já me tinha dado grandes resultados em 2021, quando foram as primeiras presidenciais em que participei, e estou empenhado em conseguir que o Chega, e eu, nesta candidatura presidencial, tenhamos. Não é ficar em segundo, nem em terceiro, é vencer.

André Ventura, em declarações em São Vicente, no norte da Ilha da Madeira, onde marcou presença na tomada de posse de José Carlos Gonçalves, o novo presidente da primeira câmara que o Chega elegeu nas autárquicas de 12 de outubro. André Ventura pediu tolerância zero à corrupção nos municípios que o partido conquistou. O líder do Chega realçou ainda que a auditoria às contas dos municípios é mesmo para avançar, porque constitui uma boa prática do partido.

Nós vamos mesmo levar avanço tudo o que for auditorias financeiras em todos os municípios onde o possamos fazer, e onde tenhamos maioria pra o fazer, por uma razão, e que não é nenhuma perseguição a nenhum partido. É a garantia de que o dinheiro das pessoas foi bem usado, e se não foi bem usado, que as pessoas têm que ser responsabilizadas por esse mau uso.

André Ventura, na Madeira. O Chega, recordamos, conquistou a Câmara de São Vicente com perto de 50% dos votos, contra cerca de 39% da coligação PSD/CDS-PP.

Mariana Mortágua vai deixar o lugar de deputada e diz que o Bloco de Esquerda ganha em ter outras vozes.

Ainda a coordenadora bloquista anunciou hoje que não vai ser recandidata à liderança do partido. Mariana Mortágua enviou uma missiva aos militantes e depois falou aos jornalistas ao final da tarde, na sede nacional, onde Miguel Vito Dias admitiu não ter cumprido os objetivos à frente do Bloco de Esquerda.

Esses objetivos não foram cumpridos e assumo as responsabilidades.

Depois da carta aos membros do partido, as declarações curtas à comunicação social, em que a ainda líder do Bloco entende que o partido ganha mais em ter outras caras e outras vozes na liderança.

Vou beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo Bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal.

Mariana Mortágua aponta o período difícil pro Bloco e pra esquerda portuguesa, depois de uma maioria absoluta do PS e o crescimento da extrema-direita no país. E no dia em que anuncia o adeus, garante que andará por aí, no Bloco e na política nacional, mas agora fora de palcos como o Parlamento.

O afastamento da vida política é uma impossibilidade. Quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo, não neste momento como coordenadora e também não no futuro como deputada.

Quanto ao futuro, deixa a decisão nas mãos dos militantes e do debate que será feito pra Convenção Nacional, sem adiantar se se revê num perfil mais jovem ou mais experiente, ou se ter lugar na Assembleia da República é condição essencial.

A decisão sobre o futuro do Bloco, essa sim, é uma decisão coletiva e que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

A sucessora de Catarina Martins deixa o Bloco de Esquerda apenas com um deputado na Assembleia da República, o pior resultado desde que o partido entrou no Parlamento, e garante que a decisão de deixar a liderança não teve influência externa.

A decisão estava tomada e nunca seria condicionada ou influenciada por artigos de nenhum comentador. Seria irresponsável tomar uma decisão irrefletida e deixar o Bloco numa situação de vazio até uma convenção.

Mariana Mortágua a despedir-se da liderança do Bloco, deixará a Assembleia da República depois da discussão do Orçamento do Estado e o partido a 30 de novembro.

O jornalista Miguel Viterbo Dias, com a declaração de Mariana Mortágua aos jornalistas esta tarde na sede do Bloco de Esquerda, em Lisboa.

Agora 11h07 e para fechar, na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos deu prazo de 48 horas ao Hamas para entregar os corpos dos reféns.

Numa mensagem publicada na plataforma Truth Social, Donald Trump apelou ao grupo para agir rapidamente e avisou que vários países poderão atuar se o pedido não for cumprido. O presidente norte-americano reconheceu que alguns corpos são difíceis de localizar, mas sublinhou que há outros que podem ser entregues agora. Trump afirma ainda que está a acompanhar a situação muito de perto e que as próximas 48 horas serão decisivas.

Informação de volta daqui a pouco, às 11h30. A seguir, a decisão Benfica com Miguel Cordeiro.