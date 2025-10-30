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Este ano. São agora 11 horas, Jornal das 11, edição de Laura Figueiredo. Laura, o PS considera que o presidente da República tornou evidente que o governo falhou na saúde.

Em causa as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que aponta o dedo às últimas gestões do SNS, que considera que ficaram marcadas por decisões casuísticas, numa referência implícita ao plano de emergência apresentado pela ministra Ana Paula Martins no ano passado. O chefe de Estado refere que, nos últimos anos, o SNS tem apresentado sobretudo medidas de curto prazo.

Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um remendo a fazer acolá, há aqui uma emergência. Começa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência, imediatamente no início dos vários executivos.

Marcelo Rebelo de Sousa apela ainda que seja feito um acordo político sobre o papel do Serviço Nacional de Saúde para que haja um quadro de médio prazo.

Para quem quer que seja poder, em cada momento, leia-se governo, em cada momento, é Portugal. Entende que lhe basta definir uma política para aquele governo e aquela maioria ou minoria mais ou menos qualificada, ou não. Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde.

O presidente da República criticou ainda a indefinição de competências da direção executiva do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa conclui que esta indefinição provoca alguma confusão sobre se as decisões são do governo ou da direção do Serviço Nacional de Saúde.

E como dizíamos, Laura, o PS já reagiu às declarações do presidente da República. José Luís Carneiro considera que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa tornam mais evidente que o governo falhou na política de saúde.

À saída de uma sessão de boas-vindas aos novos militantes do PS no Largo do Rato, o secretário-geral socialista afirma que o chefe de Estado acabou por certificar as palavras da oposição. José Luís Carneiro conclui que o governo falhou e mostrou incapacidade de responder às necessidades da saúde.

O senhor presidente da República acabou por tornar mais evidente que o governo falhou na sua política de saúde. Ou seja, o governo prometeu soluções no prazo de 100 dias para resolver as questões da emergência médica, não foi capaz de as resolver.

Secretário-geral do Partido Socialista acusa ainda o governo de fazer tábua rasa sobre uma reforma que estava em curso.

E ao mesmo tempo que o presidente da República falava sobre o setor da saúde, o governo emitiu um comunicado onde o Ministério da Saúde admite que o orçamento do Estado para o próximo ano é exigente. Ainda assim, garante que isso não corresponde a menos assistências aos utentes.

Um comunicado emitido um dia depois do jornal Público ter noticiado que a direção executiva do SNS deu instrução aos hospitais para cortarem na despesa em 2026, mesmo que isso implicasse abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas e outros cuidados de saúde. Numa nota enviada às redações sobre a proposta de orçamento para a área da saúde, o ministério sublinha que em causa está apenas uma otimização dos recursos existentes. A tutela adianta que está até previsto um aumento no número de consultas médicas e no número de cirurgias. No caso da lista dos utentes inscritos para cirurgia, o ministério diz que tem a previsão de melhoria na percentagem de inscritos dentro dos tempos máximos de resposta garantidos.

Quanto ao presidente do Chega, considera que extinguir o partido seria extinguir a própria democracia. É a reação de André Ventura às queixas que foram apresentadas na Justiça contra o partido.

Queixas-crime apresentadas pelo movimento SOS Racismo, por discriminação, incitamento ao ódio e à violência, e também pelo advogado António Garcia Pereira, que exige a extinção do partido. André Ventura afirma que estas queixas servem para silenciar o Chega e deixa um aviso.

Se há um conjunto de pessoas que acha que se vence em democracia calando os outros, silenciando os outros e ilegalizando partidos, não é a democracia da União Soviética que nós queremos, nem é da Coreia do Norte, nem é da Venezuela de onde estas pessoas vêm. Há quem não concorde conosco, ganhem nas urnas, ganhem a convencer as pessoas, ganhem no voto, não ganhem com prisões, não ganhem com silenciamento, não ganhem com cancelamento.

Declarações de André Ventura esta tarde numa conferência de imprensa na Assembleia da República. As queixas-crime surgiram na sequência da instalação de cartazes com referências ao Bangladesh e a ciganos. O movimento SOS Racismo apresentou queixa no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Já o advogado António Garcia Pereira dirigiu a queixa diretamente ao Procurador-Geral da República e diz estranhar a falta de iniciativa do Ministério Público, apesar de as provas sobre o caráter racista do Chega serem claras.

Falamos agora da corrida. Rui Moreira admite que não avançou porque podia dividir o espaço político à direita e com isso beneficiar nomes como André Ventura ou Henrique Veigl.

Na apresentação como mandatário de Marques Mendes, Rui Moreira revela que o facto de ter ponderado uma candidatura não foi problema para aceitar este convite, num assunto que para Marques Mendes não é uma questão migalheira.

Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato, em definitivo, não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente

Quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos.

Rui Moreira que, apoiando Marques Mendes, atirou sobretudo a Henrique Gouveia e Melo e André Ventura.

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época.

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem.

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios, de candidatos dispostos a usar a presidência da República como trampolim para a governação do país.

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República tem de ser popular sem ser populista, tem de ser afetivo sem perder a gravitas.

E quando ao lado de Gouveia e Melo está o antecessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar.

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos.

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência.

Miguel Viterbo Dias com as ideias centrais da intervenção de Rui Moreira na apresentação como mandatário de Marques Mendes, numa sessão em que marcaram presença Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite e Sebastião Bugalho.

Agora com presidenciais, também no Benfica, João Noronha Lopes diz que não se pode exigir a Mourinho que seja campeão este ano.

Terminou na última hora o debate da segunda volta das eleições do Benfica entre João Noronha Lopes e Rui Costa. Para além de não querer responsabilizar o treinador das águias, Noronha Lopes assegura que vai fazer de tudo para que José Mourinho seja campeão ao comando do Benfica.

Um treinador que entra como o José Mourinho entrou, quando o José Mourinho entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que, quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja. Mas quem começa com um plantel que não é escolhido por ele, com as dificuldades que tem tido neste plantel, eu não exijo a Mourinho ser campeão este ano.

Já Rui Costa afirma que José Mourinho tem dois anos de contrato por cumprir e espera que durante esse período os encarnados ganhem títulos.

Ele tem dois anos de contrato e vai cumprir este ano. Evidentemente que esperamos, e ele espera muito e está a trabalhar muito para isso, obter resultados positivos este ano. E, portanto, neste momento, aquilo que é a exigência, que é a exigência de Mourinho também para ele próprio, é conseguir obter o máximo de resultados possível no Benfica e o máximo de resultados possível no Benfica são títulos.

Para além da discussão da equipa técnica do futebol, os candidatos falaram ainda sobre o futuro processo de centralização de direitos televisivos. Rui Costa diz que votou no projeto de Pedro Proença e não na pessoa. Já Noronha Lopes acusou o atual líder encarnado de passar um cheque em branco ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Agora 11h09. Para fechar, Laura, tempo ainda de atualizar toda a informação de âmbito local.

A circulação do elétrico de Sintra vai estar suspensa no dia 3 de novembro para trabalhos de manutenção. O elétrico que liga a vila de Sintra à praia das Maçãs vai estar encerrado devido a trabalhos de corte de vegetação nas áreas adjacentes à linha. As inundações da última terça-feira causaram prejuízos a uma associação de teatro comunitário em Rio Maior. A Associação Teatro Beleza, que se dedica ao teatro comunitário, alega ter sofrido prejuízos de milhares de euros provocados por inundações na sede, que todos os anos resultam na destruição de cenários e figurinos. De acordo com a presidente da associação, o problema foi já comunicado aos proprietários do imóvel e também à Câmara Municipal. O Metrobús Matosinhos-Maia já está em obras e promete melhorias na mobilidade. As obras do novo corredor arrancaram oficialmente esta quarta-feira. O sistema vai ligar o Mercado Municipal de Matosinhos à estação Verdes, em Moreira da Maia, ao longo de um percurso de cerca de 10 km, com passagem pelo Aeroporto Francisco Sá Carneiro e também pelo Mar Shopping. O Estádio Municipal de Arouca está também com trabalhos de manutenção. De acordo com a Câmara Municipal, o recinto está a receber uma empreitada de correção de anomalias. A obra tem um orçamento de cerca de €600 mil, com prazo de execução de cinco meses. A realização dos trabalhos não vai impedir a utilização do recinto para jogos do Arouca. Em Pombal, Rui Reininho é um dos protagonistas das cinco residências artísticas que a Casa Varela promove e recebe. Entre 17h30 de novembro, o vocalista do GNR participa na segunda edição do projeto A Quarta Parede, com Leonardo Pinto, de 17 anos, natural de Pombal e mentor da banda Dispatches. O evento foi criado para proporcionar encontro entre artistas nacionais consolidados e artistas do distrito de Leiria. A Festa da Gastronomia vai regressar ao Seixal. O evento começa dia 3 de novembro, estendendo-se até 14 de dezembro. Da festa faz parte um concurso gastronômico em que participam vários restaurantes do concelho. O evento tem ainda workshops de culinária, um show cooking e o tradicional concurso de doçaria.

É o final do Jornal das Onze, Laura Figueiredo. De volta daqui a pouco às 11h30. A seguir vamos ter o Tinto no Branco e a primeira parte. Até já.

Até já.