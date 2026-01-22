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Diana Rosa. E começamos com mais um voto em António José Seguro. Mariana Leitão, a presidenta da Iniciativa Liberal, diz que vai votar no candidato apoiado pelo PS.

Por exclusão de partes. Ainda assim, em declarações à SIC, Mariana Leitão afirma que o partido não vai declarar apoio oficial a nenhum candidato.

Perante esta situação e sem grande entusiasmo, vou votar em António José Seguro. Mas é muito diferente aquilo que é o posicionamento de um partido e o voto pessoal das pessoas.

E por que vota em António José Seguro, Mariana Leitão?

Porque eu rejeito liminarmente aquilo que é a forma de fazer política do outro candidato, o populismo, o divisionismo e a política através da mentira. E, portanto, como rejeito, repudio e não me revejo absolutamente nessa forma de fazer política, fiz a minha opção.

Como dizia, Mariana Leitão vai votar em António José Seguro, mas o partido Iniciativa Liberal não vai declarar apoio oficial a nenhum candidato, por não se rever verdadeiramente em nenhuma das opções, é o que adianta a presidente do partido.

Antes de Mariana Leitão, foi Marques Mendes, o ex-candidato apoiado pela AD. Revelou ao Expresso que vai votar em António José Seguro.

Considera que o candidato apoiado pelo PS é o único nesta segunda volta que defende os valores essenciais de um chefe de Estado: a democracia, a moderação e a vontade de ser um presidente de todos os portugueses, sem exceção.

Quem não fica surpreendido com este apoio é André Ventura. Diz que é o sistema a funcionar.

Deixa até acusações de incoerência a Luís Marques Mendes por ter se mantido neutro na noite das eleições e agora mudar de posição.

Eu acho que isso não é nenhuma notícia que espante ninguém. A única coisa que é a estranhar aqui é que na noite eleitoral eu ouvi o doutor Marques Mendes, e fui eu que ouvi, acho que o país todo ouviu, dizer assim: "Não endossarei os meus votos a ninguém, não sou dono dos votos das pessoas". Não houve nenhuma mudança de opinião. Isto foi há três dias. Há três dias, o doutor Marques Mendes disse assim: "Eu não endossarei os meus votos a ninguém, porque quero dar liberdade a quem votou em mim". Agora, como o sistema se está todo a unir e o sistema de interesses está todo à volta da mesma coisa, o doutor Marques Mendes entendeu que não devia ficar fora deste tacho de interesses.

Mas as acusações não se ficam só por Marques Mendes. António José Seguro foi também alvo das críticas de Ventura, em causa o número de debates para a segunda volta.

Fugindo ao escrutínio e ao debate, António José Seguro recusa-se a debater. Eu também gostava que as pessoas soubessem que a verdade é esta, que houve uma recusa de um candidato em ter um debate comigo e que houve, sobretudo, uma recusa de esclarecer as pessoas. Nós vamos ter três semanas, agora mais duas, de campanha eleitoral. O candidato que andou a dizer que a campanha nem sequer foi muito esclarecedora, agora tem medo de vir esclarecer e tem medo de vir debater.

Mas vai, de facto, haver um debate entre André Ventura e António José Seguro e está marcado para a próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, às 20h30. Vai ser transmitido pelos três canais, RTP, SIC e TVI, tem a duração de 1h15.

Quem mantém o silêncio sobre as presidenciais é Luís Montenegro.

Rejeita apoiar qualquer candidato. Apesar dos apoios que têm surgido de todas as áreas políticas, principalmente a António José Seguro, o primeiro-ministro prefere falar do atual presidente e ficar fora disso.

Nós temos um presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o governo e o senhor presidente da República, entre o primeiro-ministro e o senhor presidente da República. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei.

Portanto, não mudará de opinião, não endossará.

Não tenho mais nada a acrescentar.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Bruxelas, à margem de uma reunião no Conselho Europeu.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou um novo alerta. Prevê que entre amanhã e sábado ocorra uma descida significativa das temperaturas, com períodos de chuva e vento forte.

Como temos dito, de resto, também aqui ao longo da noite, o que se vai traduzir no aumento do desconforto térmico, diz o IPMA num novo comunicado desta noite. A passagem de um sistema frontal associado a esta depressão Ingrid traz uma massa de ar polar. Os aguaceiros podem ser, por vezes, de granizo e acompanhados de trovoadas, situação que se vai prolongar até sábado. Sexta-feira e sábado também, como foi já adiantado, vai nevar nas terras altas das regiões Norte e Centro, acima dos 600, 800 metros. A acumulação de neve vai ser significativa nas serras destas regiões, o que terá um impacto significativo na circulação rodoviária e em várias atividades.

E a Proteção Civil registou já, até às 17h, 130 ocorrências devido ao mau tempo. Não há registro de vítimas.

A maioria das ocorrências deveu-se a limpeza de vias, queda de árvores e inundações. As autoridades aconselham a que evite deslocações desnecessárias, também a que se afaste da zona costeira. A depressão Ingrid já colocou o continente sob aviso. As autoridades estão em elevado estado de prontidão.

No futebol, o Porto empatou a um gol com o Viktoria Plzeň, partida a contar para a Liga Europa.

Na Chéquia, o empate ficou fechado mesmo perto do final da partida. Francisco Farioli, técnico dos azuis e brancos, admite que o resultado ficou aquém do que esperava. Mesmo assim, elogia a prestação dos jogadores.

Acho que tentámos com muita vontade, tentámos tudo. Terminámos com dois avançados, colocámos o Bednarek na frente. Então sim, no final, a reação, acho eu, foi muito positiva e isso também é, no final, um ponto importante que nos faz avançar na tabela. Não são os resultados que merecemos, mas às vezes temos de aceitar também essa parte. E estou muito feliz, como já disse, talvez não com o desempenho técnico, mas com o espírito.

Performance, but about the spirit

O técnico do Futebol Clube do Porto na flash interview, aqui captado este registo Play Sport TV. O Futebol Clube do Porto prepara-se agora para jogar com o Gil Vicente. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira, dia 26, às 20h15. Também para a Liga Europa jogou o Braga, venceu o Nottingham Forest por um a zero.

Com dois minutos loucos em Braga, o Nottingham Forest falhou um pênalti e logo depois marcou um gol na própria baliza. Vamos às notícias de âmbito local.

E começamos na área metropolitana de Lisboa. A Parques de Sintra anunciou em comunicado que os monumentos vão estar amanhã encerrados devido à previsão de mau tempo. Entretanto, a Câmara Municipal de Sintra também anunciou que as praias, nomeadamente a Praia Grande e as Azenhas do Mar, vão estar interditas a partir do final da tarde até domingo. Já a Câmara de Cascais adianta que a Estrada Nacional nove encontra-se temporariamente interrompida junto à Quinta do Pisão e à Lagoa Azul, por indicação da GNR. No distrito de Setúbal, a Câmara Municipal de Alcochete aprovou a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade a 90 trabalhadores do município. Em comunicado, a autarquia refere que esta medida representa um encargo financeiro de € 100.000,00. A Câmara de Alcochete explica ainda que esta decisão tem como objetivo reconhecer as condições particularmente exigentes em que os profissionais trabalham. No distrito de Santarém, começa amanhã de manhã o Scalabis, o primeiro Congresso de Urgência e Emergência. A organização é da Associação Scalabitana de Emergência. O encontro decorre amanhã e sábado, no auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém. Em Vila Nova de Famalicão é amanhã inaugurada a exposição As Imagens Que Nos Olham da Fundação Cupertino de Miranda. A curadoria é de Marlene Oliveira e de Perfecto Cuadrado, que apresentam obras no âmbito do centenário do nascimento do artista luso-brasileiro Fernando Lemos. A exposição fica patente até o dia 13 de setembro. No distrito de Leiria, comemora-se amanhã o décimo aniversário dos edifícios centrais do Parque Tecnológico de Óbidos e por isso há uma iniciativa da Câmara de Óbidos, que começa pelas 17h e termina uma hora e meia depois. A celebração vai contar com a visualização de um vídeo, também uma mesa-redonda, várias apresentações, um discurso do presidente da autarquia, Filipe Daniel, e do diretor-executivo do Parque Tecnológico de Óbidos. A Câmara Municipal de Aveiro anunciou hoje o Carnaval da Ria, que vai decorrer no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, e vai transformar o espaço público, em especial o canal central da ria, num verdadeiro palco de espetáculo ao ar livre. Começa pelas 18h, termina às 2h. A autarquia adianta que o evento vai contar com desfile náutico, um concurso de máscaras e muita música ali ao lado, no Mercado do Peixe.