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Ser destituído.

Jornal das 11 com a edição da Diana Rosa e começamos com o alerta das organizações financeiras mundiais. Vai haver graves consequências econômicas, principalmente para os países com baixos rendimentos, devido ao conflito no Médio Oriente.

Em causa, o choque petrolífero, uma ruptura no fornecimento dos combustíveis e um aumento acentuado de preços que ainda está por vir. O aviso é deixado pelos diretores do Fundo Monetário Internacional, também do Banco Mundial e da Agência Internacional de Energia, num comunicado conjunto. Os países mais pobres ou importadores de energia vão ser os mais afetados. Citado pela Associated Press, Fatih Birol, diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, afirma que as perturbações no abastecimento de petróleo constituem o maior desafio à segurança energética da história. Teme que a situação ainda seja pior em abril do que foi em março.

Diana, o Irão ameaça os Estados Unidos e Israel com capacidades bélicas inimagináveis se a guerra continuar.

Especialmente se o país voltar a ser atacado depois de um cessar-fogo. A Guarda Revolucionária Iraniana diz ter recursos de guerra que os inimigos não fazem a menor ideia. O porta-voz adianta que o Irão vai revelar métodos de guerra inovadores para os quais os adversários terão uma capacidade limitada de resposta. Não desvenda mais detalhes. É um artigo que está no New York Times.

E o presidente do Irão falou ao telefone com Emmanuel Macron. Nesta conversa, o líder iraniano afirmou que as exigências excessivas dos Estados Unidos impedirão o acordo nas negociações realizadas no fim de semana.

Que decorreram no Paquistão. Massud Pezeshkian afirma que Teerão está empenhado em cumprir as condições para um cessar-fogo e, neste momento, vai continuar as negociações apenas no âmbito do direito internacional. Pezeshkian disse ainda que qualquer ameaça ao Estreito de Ormuz pode ter consequências globais, referindo-se às declarações do presidente Donald Trump sobre o bloqueio à passagem de qualquer navio.

Ainda hoje, Trump deu um novo prazo para que seja alcançado um acordo. São duas semanas, Diana.

Foi um novo ultimato depois de negociações falhadas no passado fim de semana. Um objetivo que, para o presidente norte-americano, até pode ser fácil de alcançar.

As pessoas certas e apropriadas ligaram-nos esta manhã. Eles querem negociar um acordo.

O presidente norte-americano diz ainda que já tem planos para depois do conflito com o Irão. Filipa, está a pensar levar a cabo ações em Cuba.

E hoje o dia ficou também marcado pela contenda de Trump com o Papa, a quem recusa pedir desculpa por tê-lo acusado de ser terrível em política externa.

Isto depois de Leão XIV ter apelado à diplomacia nos conflitos do Irão e da Venezuela. Depois, ouve a resposta do Papa, que afirma que não tem medo da administração Trump e promete continuar a manifestar-se contra a guerra. Mesmo assim, Trump recusa retratar-se.

Nós acreditamos muito na lei e na ordem, e parece que ele tem um problema com isso. Não há nada para pedir desculpa, porque ele está errado. O outro assunto que ele não está a gostar está relacionado com o Irão, mas o Irão quer ser uma potência nuclear para acabar com o planeta. Isso não vai acontecer.

Donald Trump diz que o Papa ignora os crimes que o regime iraniano tem cometido. O presidente norte-americano, Filipa, partilhou ainda uma imagem nas redes sociais, uma imagem gerada por inteligência artificial, como se ele próprio fosse Jesus Cristo.

E foi uma publicação, entretanto, apagada, depois de várias críticas dentro do próprio núcleo de apoiantes. Donald Trump, por estes dias, tem sido cada vez menos popular e já se fala na possibilidade de destituir o presidente. Isto é possível, Diana?

Segundo a Constituição norte-americana, é possível, sim, destituir um presidente em funções nos Estados Unidos, caso seja considerado incapaz. A questão foi levantada pelo ex-diretor da CIA, John Brennan. Em causa, a 25ª Emenda, um mecanismo nunca antes usado na história dos Estados Unidos. Ao canal norte-americano MS Now, John Brennan explica que esta emenda foi criada precisamente a pensar em líderes que se comportem como Donald Trump.

Acho que a 25ª Emenda foi escrita a pensar em Donald Trump, por permitir que alguém como ele continue a ser o comandante supremo e a controlar os enormes recursos das Forças Armadas dos Estados Unidos, incluindo a nossa capacidade nuclear, à qual ele se terá referido quando afirmou que iria simplesmente eliminar uma civilização inteira. Mais uma vez, vivemos tempos muito conturbados.

O antigo diretor da CIA, John Brennan, sobre a 25ª Emenda da Constituição norte-americana, que prevê a remoção de um presidente incapaz de exercer funções. Um artigo completo que explica como funciona este mecanismo está disponível no site do Observador.

E a concertação social tem encontro marcado para quinta-feira para discutir a lei laboral, depois de uma reunião sem avanços hoje no Ministério do Trabalho.

Durou uma hora esse encontro, terminou a pedido da UGT, que entendeu que não havia condições para continuar. O secretário-geral da Central Sindical, Mário Mourão, indica que a decisão é motivada pela ausência dos presidentes das quatro confederações patronais.

A UGT esteve sempre e continuará a estar disponível para o diálogo e para a concertação. Eu disse uma vez: quando não nos quiserem na concertação, nem no aprofundamento do diálogo, digam. Agora, a UGT, por sua iniciativa, não o fará. Se alguém quer empurrar, se alguém quer criar fatos para que a negociação e o diálogo acabem, que assumam. Que não o façam por interpostas pessoas, nem por comunicados. Que assumam, venham aqui e digam como eu fiz hoje. Vim aqui interceder à senhora ministra que hoje não teria condições para continuar na reunião.

A ministra do Trabalho desvaloriza a duração da reunião, garante que decorreu com normalidade, mas diz que o processo não vai durar para sempre. Tiana, vamos ainda atualizar as notícias de âmbito local. O município de Leiria está a oferecer consultas de psicologia online a adolescentes. É o projeto Reminder, disponibiliza teleconsultas gratuitas para jovens entre os 13 e os 18 anos residentes no conselho. De acordo com o jornal Região de Leiria, o apoio é prestado por duas psicólogas da Divisão de Saúde e Bem-Estar do município, vai ser articulado com outros profissionais de saúde sempre que for necessário. Em Santarém, vai nascer o Campus Tejo, é um espaço que junta tecnologia, engenharia e investigação. De acordo com o jornal Notícias do Sorraia, o objetivo é criar uma espécie de Tagus Park, o parque de ciência e tecnologia em Oeiras. O empreendimento vai nascer dos terrenos entre o CNEMA e o Retail Park de Santarém, mas está independente da captação de fundos comunitários para a realização da obra, é o que avança o presidente da Câmara. O Porto de Aveiro começou o ano com os melhores resultados mensais de sempre na movimentação de mercadorias. Em comunicado, a administração portuária explica que no mês passado foram movimentadas mais de 630 mil toneladas. No acumulado, até março, houve um crescimento de quase 11% face ao mesmo período de 2025. As carreiras dos transportes coletivos do Barreiro podem ser afetadas amanhã, entre as 9:00 e as 11:30 da manhã. Deve-se ao plenário geral de trabalhadores, pode provocar constrangimentos na circulação. Os transportes coletivos do Barreiro dizem que os detalhes sobre os impactos deste plenário vão ser comunicados através dos canais habituais e também fixados nas paragens. Matosinhos vai receber a final intermédia do STEM Racing Portugal. O evento é organizado pelo Parque Tecnológico CITEV. A competição envolve 12 equipas de estudantes, põe à prova minicarros de Fórmula 1, capazes de atingir os 80 km/h, são projetados e construídos pelos jovens. Tem apoio oficial da Fórmula 1, acontece no próximo sábado, entre as 9:00 da manhã e as 17:30 da tarde. A Amadora vai receber um clássico do bailado, "O Lago dos Cisnes", um espetáculo que integra as celebrações do 25 de Abril. De acordo com o Diário do Distrito, a adaptação contemporânea da Quorum Dance Company, que promete uma abordagem intensa e moderna. As sessões estão marcadas para sexta-feira e sábado, às 9:00 da noite, domingo, um pouco mais cedo, às 4:00 da tarde. Vai decorrer no Cine Teatro Dom João V. É assim que fechamos o jornal das 11:00.