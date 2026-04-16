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Diana Rosa.

Começa agora o jornal com edição da jornalista Diana Rosa. Começamos com a Liga Europa. Porto e Braga estiveram em campo. Os bracarenses seguiram em frente, os dragões estão fora da competição.

O Porto perdeu por 1 x 0 frente ao Nottingham Forest. A expulsão do defesa Vladislav Radovanović logo aos oito minutos dificultou a tarefa aos azuis e brancos. O conjunto de Sérgio Conceição falha assim as meias-finais da competição europeia e está fora deste torneio. Já o Sporting Clube de Braga está na meia-final. Venceu o Betis em Espanha por 4 x 2. Paulo Vitor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta e Gorriarán marcaram os gols da partida. Os bracarenses estiveram a perder por 2 x 0, mas conseguiram a reviravolta. Seguem em frente na competição. Na meia-final, vão medir forças com o Freiburg da Alemanha.

E seguimos com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que indica que 28 profissionais receberam pagamentos indevidos de cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria.

Foram €818 mil pagos a 18 cirurgiões, seis enfermeiras e seis assistentes operacionais. Os dados constam de uma nota de esclarecimento divulgada pela IGAS sobre os resultados do inquérito à atividade cirúrgica feita em produção adicional no Santa Maria. A Inspeção-Geral salientou ainda que apesar de apenas se poder pronunciar relativamente às situações analisadas no processo, isso não desonera o conselho de administração da ULS Santa Maria de analisar e atuar em relação às demais cirurgias pagas como cirurgias de ambulatório. Os mais de €800 mil vão ter de ser devolvidos pelos profissionais que os receberam. A IGAS assegura que vai acompanhar a reposição dos valores apurados, cujo processo já está em curso.

E Diana, está aprovado pelo Conselho de Ministros um apoio temporário para as empresas transportadoras, 30 milhões de euros para mitigar a subida dos custos dos combustíveis.

Uma ajuda paga de uma só vez varia entre os €114 e os €420, em função da dimensão e do peso de cada veículo. Foi também aprovado o adiamento do prazo de pagamento das contribuições para a Segurança Social dos meses de abril, maio e junho para este setor. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garante que o Executivo está a avaliar ajustes a estas medidas dia a dia.

O governo está permanentemente a avaliar o processo da guerra, as consequências que tem sobre o custo de vida dos portugueses. Agiu. Todas as semanas tomamos medidas e todas as semanas estamos a fazer aquilo que as boas práticas internacionais mandam, que é ir ajustando as medidas e dirigindo as medidas aos fenômenos que podem ter mais impacto e as próprias medidas serem medidas que tenham impacto positivo para os cidadãos. Seja porque o impacto é diretamente no custo que suportam, seja o impacto é indireto porque impactam nas empresas que lhes fornecem.

O governo propõe ainda subir o limite dos ajustes diretos nos contratos públicos até €75 mil e empreitadas até 150 mil.

E o PS ainda está a decidir se insiste ou não no nome de Tiago Antunes para Provedor da Justiça.

Os socialistas não se quiseram comprometer já com uma decisão depois de Tiago Antunes ter falhado a eleição por 50 votos. Depois de conhecidos os resultados, a direita aplaudiu, mas Eurico Brilhante Dias lembrou que o PS cumpriu o acordo e, por isso, ainda está a refletir quanto ao futuro. Miguel Vitorino Dias.

O PS ainda mantém todas as opções em aberto.

Estamos a fazer essa reflexão, em primeira instância, com o senhor professor Tiago Antunes. Naturalmente, é muito cedo para apresentar qualquer decisão definitiva.

Eurico Brilhante Dias não revela se os socialistas vão insistir no nome de Tiago Antunes, mas lembra que o PS cumpriu com a palavra.

O grupo parlamentar do PS cumpriu o seu mandato e cumpriu o acordo interpartidário.

E reforça que os deputados socialistas votaram no nome indicado.

Penso que teve o conforto de ter o grupo parlamentar do Partido Socialista e também deputados à esquerda do PS que votaram.

Deixando a farpa ao líder da bancada do PSD, Hugo Soares, por não ter conseguido fazer cumprir este acordo.

Nem todas as lideranças parlamentares têm a minha sorte.

Já André Ventura ficou contente com o resultado e aposta em convencer o PSD a retirar o PS da equação.

Este é um dado positivo porque era de facto uma má escolha e uma escolha que trazia de volta tudo aquilo que foi a herança, na nossa perspectiva negativa, do José Sócrates, do costismo. Temos agora condições, penso eu, de começar um novo processo.

Mariana Mortenho Lopes, da Iniciativa Liberal, prefere destacar o papel de Rui Rocha para denunciar Tiago Antunes.

Em causa não estava o seu mérito profissional ou até acadêmico, estava aquilo que estava a ser feito nas sombras, a máquina socrática, que contaminava a opinião pública.

Mas em defesa do nome, Rui Tavares, do LIVRE, diz que Rui Rocha não é exemplo.

Ainda há pouco tempo chamava idiota ao Presidente da República, e peço desculpa pela expressão, mas ela está documentada, se vem a distinguir agora por ter movido uma vendeta contra alguém de quem discorda, acusando essa pessoa de há 20 anos nos blogs ter escrito ou ter feito parte de blogs.

As reações dos partidos ao falhanço na eleição de Tiago Antunes para a Provedoria da Justiça.

Miguel Vitorino Dias, com as reações a essa falha na eleição de Tiago Antunes, para além desta votação que terá de ser repetida, também a eleição do Conselho de Opinião da RTP foi adiada por causa de dúvidas quanto às indicações do CHEGACerca de mil elementos das forças de segurança protestam esta noite em frente à residência oficial do primeiro-ministro contra os cortes nas reformas. A contestação subiu de tom depois da Assembleia da República ter chumbado, em fevereiro, iniciativas que pretendiam aumentar o complemento de pensão de militares das Forças Armadas e GNR e também de pessoal das forças de segurança. De acordo com estas propostas apresentadas pelo CHEGA e pelo PCP, a reforma deveria corresponder a 90% do último vencimento recebido. As novas regras supõem um corte que pode ultrapassar os 30%. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, explica que o que levou a PSP, GNR, guardas prisionais e Polícia Marítima a saírem hoje à rua.

Temos que continuar esta luta porque estamos a falar de questões muito penosas para os profissionais das forças de segurança, principalmente dos colegas mais jovens. Isto tem a ver com o regime de convergência de pensões de 2005 e também de 2017, em que os mais jovens poderão ter cortes superiores a 40%. O que eu acho é que, com toda a solidariedade para com todos os trabalhadores, estamos a falar de profissionais que têm especificidades e particularidades no exercício da sua missão, desde logo, a disponibilidade permanente, o risco, trabalhar por turnos, trabalhar às noites.

Já o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, César Nogueira, diz que os militares da Guarda Nacional Republicana já têm restrições ao longo da carreira e tinham, por isso, a expectativa de ser uma reforma completa e mais justa, condizente com todo o sacrifício. E são agora 11h11, vamos ao noticiário de âmbito local. Começamos, Rita, pela Invicta. O Conselho de Administração do IPO do Porto garante que os cuidados de saúde dos doentes oncológicos estão assegurados. Foi notícia hoje que 23 cirurgiões de medicina geral apresentaram escusas de responsabilidade por estarem a ser chamados, alegadamente, para assegurar situações clínicas especializadas de urologia e otorrinolaringologia noutro hospital, o de São João. Num comunicado enviado ao Observador, o Conselho de Administração Hospitalar do IPO do Porto explica que a organização dos cuidados urgentes funciona em rede por decisão do governo. Na Nazaré, o ascensor que vai do sítio para a praia tem segurança reforçada depois de ser alvo de manutenção. Foi feita uma intervenção técnica durante a paragem programada de fevereiro. Os trabalhos incidiram sobre componentes críticos do equipamento, incluindo sistemas elétricos, hidráulicos e de segurança, bem como nos próprios veículos e infraestruturas de apoio. Foi igualmente feita a revisão de sistemas de detecção de incêndio, é o que adianta a Câmara Municipal da Nazaré. Em Arouca, no distrito de Aveiro, foi encontrado um idoso de 79 anos que estava desaparecido. Estava a ser procurado desde a passada terça-feira. Foi, entretanto, localizado em segurança. A informação é confirmada por familiares ao jornal A Verdade, sem, no entanto, adiantarem mais detalhes. Em Almada, foram hoje retomados os trabalhos de reposição das areias nas praias da Costa de Caparica e São João de Caparica. De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, vai demorar dois meses até o processo estar concluído. O avanço na primeira fase da empreitada permite que a partir de agora já seja possível automóveis e pessoas circularem na via principal de acesso às praias. Está de regresso ao Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha a mostra de cinema Intervalos. Os três focos desta edição são as sessões de diálogo com cineastas, também a obra da realizadora Manuela Serra e o reconhecimento da importância das associações no cinema. A mostra está patente até sábado. Os bilhetes de todas as sessões podem ser adquiridos no site do CCC, o Centro Cultural de Congressos. Fechamos em Barcarena, Oeiras. A corrida das localidades no próximo domingo vai obrigar ao condicionamento de trânsito em várias artérias entre as 9h30 da manhã e 13h30. A Rua Soeiro Pereira Gomes, também a Rua Professor Doutor Jorge Mineiro, a Rua António Aleixo, são algumas das vias com condicionamentos, mas no site da Câmara de Oeiras pode consultar todas as estradas com alterações de trânsito no próximo domingo. A PSP vai estar no local.

E é o ponto final no Jornal das 11, edição da jornalista Diana Rosa. Já a seguir temos sem falta. Até logo, Diana.

Até logo.