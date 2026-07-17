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Jornal das 11, com a Laura Figueiredo e começamos com os exames nacionais. A esta hora várias escolas têm já afixadas as pautas com as notas, mas nem todas.

Há escolas onde os resultados dos exames nacionais só vão ser afixados amanhã. É o caso da Escola Secundária Miguel Torga, em Sintra. Num e-mail enviado aos encarregados de educação, a escola explica que a uma hora tão tardia não tem condições a nível de funcionários e de segurança para afixar as notas, garante estar a desenvolver todos os esforços para que durante a manhã de sábado seja possível a afixação das pautas. Também em Linda-a-Velha, a Escola Secundária Professor José Augusto Lucas anunciou que vai estar aberta amanhã entre as 10:00 e a 13:00 para os alunos poderem ver as notas afixadas. A escola deixa ainda a garantia de estar a fazer todos os esforços para publicar as notas online ainda hoje. Ao Observador têm também chegado casos de vários alunos que estão a registar dificuldades para aceder à plataforma Inovar e consultar as notas que lhes foram atribuídas nos exames nacionais.

E ao início da noite, o Ministro da Educação dizia que as escolas têm a obrigação de fazer chegar as notas aos alunos ainda hoje, avisando que vai pedir uma justificação a quem não o fizer.

Ainda assim, o ministro reconhece que centenas de provas não terão nota. Nesses casos, surgirá a indicação de suspenso no espaço da avaliação. Em entrevista à SIC, Fernando Alexandre explica que parte dos casos sem avaliação se deve ao atraso no envio dos exames por parte das escolas.

Há umas centenas de provas em que há falhas. As falhas são diversas. Vou-lhe dizer, por exemplo, exemplos de provas que chegaram ao Educa nas últimas semanas, incluindo na última semana, ou seja, que não foram entregues na altura pela escola. Isso é uma situação que tem que ser avaliada com muito cuidado. Eu penso que essas provas não têm condições, porque está em questão a própria integridade da prova, para ter uma nota agora. Ou seja, o Educa, o Júri Nacional de Exames, vão ter que olhar para essas situações.

Entretanto, o Educa, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, diz que estes casos serão solucionados, mas ainda não sabe de que forma. Ainda na mesma entrevista, Fernando Alexandre deixou claro que o lançamento das notas dos exames é da responsabilidade dos diretores das escolas.

Hoje é um dia que as escolas sabem que as notas iam chegar. Os diretores têm essa responsabilidade, têm a responsabilidade também de preparar as equipas. Aliás, eu durante o dia falei com imensos diretores e todos me transmitiram precisamente essa mensagem de que estavam ao serviço da escola pública, ao serviço dos alunos. Eu teria muita dificuldade em perceber, as famílias também, os alunos também, que pelo fato das notas chegarem às 19:30, não seriam lançadas. Pode acontecer, mas eu vou precisar da justificação do diretor e será pedida individualmente a cada um, se isso acontecer.

O ministro da Educação confirmou ainda que o governo vai pagar horas extraordinárias aos professores que estiveram a corrigir exames. Fernando Alexandre disse ainda estar de consciência tranquila, remeteu a continuidade no governo para o primeiro-ministro.

O secretário-geral do PS acusa o governo de ameaçar os diretores das escolas na sequência do atraso da divulgação das notas dos exames nacionais.

Em entrevista à SIC Notícias, José Luís Carneiro garante que o número de alunos sem prova classificada apresentados pelo Ministério da Educação não correspondem à realidade.

O ministro aqui afirmou que são algumas centenas de jovens que estão suspensas a publicitação das suas classificações. Eu posso dizer que tenho reporte do país que me dá conta de que não serão algumas centenas, que serão alguns milhares.

José Luís Carneiro diz ainda que o governo foi imprudente no processo de correção dos exames e afirma que os alertas feitos pelo Partido Socialista tinham, afinal, fundamento.

Nós chamámos o ministro à Assembleia da República no dia 1 de julho e ele desvalorizou o que se estava a passar. Disse que não havia quaisquer falhas de significado e que se tratavam de questões de software e que, portanto, não seria necessário adiar o processo de classificação. O que é certo é que 48 horas depois decidiu adiar, mas adiou sempre com uma certa sobranceria que caracteriza este governo. Ora, aquilo que nós verificamos é que todos os alertas que formulamos tinham fundamento, tinham razão de ser.

O líder do Partido Socialista a atacar o governo por não ter assumido a responsabilidade pelo problema, afirma também que os diretores das escolas se sentem ameaçados e desrespeitados pelas recentes declarações do Ministério da Educação. José Luís Carneiro diz que o partido não se vai opor a uma comissão de inquérito.

E Laura, entre os encarregados de educação, há um sentimento de descontentamento.

É o sentimento testemunhado pelo jornalista do Observador, Ricardo Lopes, que esteve esta tarde e noite na escola Dona Leonor, em Lisboa, a acompanhar o processo da afixação das pautas. Ângela Loureiro, encarregada de educação, realça o esforço feito pela escola para conseguir afixar ainda hoje as notas.

Às 19:00 disseram-nos que não ia ser possível. Às 19:30 disseram que talvez fosse possível e que iam fazer todo esse esforço. Foi feito o esforço. É de louvar aquilo que a escola fez, aquilo que os professores fizeram, os funcionários. Espero que lhes deem mais dias de férias, porque os merecem, e muito bem. Temos uma senhora, que é a senhora que está à porta, que a esta hora está aqui ainda, deveria ter saído às 18:00. E, portanto, espero sinceramente que alguém olhe para tudo isso e que se veja o esforço que foi para os miúdos, para nós, pais, sobretudo para os miúdos e para os professores, porque todos eles estão na mesma carruagem. Isto é um comboio em andamento, quer dizer, não há possibilidades das coisas poderem ser feitas desta forma.

O testemunho de Ângela Loureiro, encarregada de educação de uma aluna da Escola Rainha Dona Leonor, em Lisboa, onde as pautas já estão afixadas

E o Presidente da República espera que os responsáveis pelo processo dos exames resolvam os problemas, mas não fala sobre consequências políticas.

António José Seguro pede uma resolução rápida dos problemas com os exames nacionais e vinca que se deve salvaguardar que nenhum aluno saia prejudicado.

A minha preocupação é que todos os que têm responsabilidade no processo possam contribuir para que rapidamente os problemas desapareçam e, sobretudo, os alunos e as famílias tenham acesso à classificação dos exames e das provas que prestaram. É muito importante que isso aconteça e que nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram.

O Presidente da República a responder aos jornalistas, à margem da inauguração da requalificação do Museu da Gulbenkian, em Lisboa. Pressionado ainda sobre a forma como os exames nacionais e as polémicas sobre Luís Neves têm impacto no governo, António José Seguro reservou comentários para outros locais.

O Presidente da República está sempre muito atento e acompanha tudo o que se passa em Portugal e na vida nacional, mas fala no momento certo e no local adequado.

O chefe de Estado, em resposta aos jornalistas sobre os problemas com o governo de Luís Montenegro.

E perante a subida do preço dos combustíveis, o governo vai aumentar o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos.

Na próxima semana, o preço do gasóleo e da gasolina vai subir. É a previsão da ANAREC, associação que representa os revendedores de combustível. No caso do gasóleo, o aumento deve chegar aos dois dígitos, 12 cêntimos. No caso da gasolina, cinco cêntimos. Esta tarde, o governo anunciou um aumento do desconto do imposto sobre os produtos petrolíferos.

No gasóleo, o desconto será reforçado. Há um desconto adicional de seis cêntimos que, com imposto, significa 7,4 cêntimos. Na gasolina, 4,6 cêntimos de desconto adicional, o que significa 5,7 com imposto. Nós continuaremos a aumentar os descontos para poupar os portugueses e não termos o Estado a lucrar com o aumento do preço dos combustíveis.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaral, no briefing do Conselho de Ministros esta tarde, já depois de conhecida a previsão do aumento dos combustíveis.

Clara, vamos ainda atualizar sem informação de âmbito local.

A Câmara Municipal de Sesimbra adianta que no dia 22 deste mês vai existir uma interrupção do abastecimento de água. Resulta de trabalhos na ligação da rede de água da Corredora à rede existente e vai afetar também várias localidades do Conselho. A autarquia explica que a circulação e o estacionamento vão estar condicionados. O corte vai estar em vigor das 08h às 20h da próxima quarta-feira. O município de Ourém vai reforçar as escolas do Conselho com 19 novos assistentes operacionais. É o anúncio da autarquia depois da reunião de hoje do Conselho Municipal de Educação para a preparação do próximo ano letivo. A Câmara vai também avançar com obras de reabilitação nas escolas, um investimento superior a €500 mil. Azambuja reabriu esta tarde o campo polidesportivo da Quinta da Marquesa. O espaço foi alvo de uma profunda requalificação, com investimento municipal de cerca de €14 mil. A intervenção envolveu a recuperação de estruturas danificadas e também a instalação de novos equipamentos. Arrancou hoje em Matosinhos o Festival Meia-Marés Vivas. O evento dura até domingo, reúne mais de 35 artistas nacionais e internacionais. Este ano, o festival acontece na praia do Aterro, em Leça da Palmeira, depois de vários anos em Vila Nova de Gaia. Em Sintra, está programado um fim de semana cultural para os próximos dias na Quinta da Regaleira e também na Quinta Passos da Riba Fria. Trata-se de uma programação cultural diversificada. Vai juntar teatro, música e celebração da comunidade. O evento acontece neste e também no próximo fim de semana. A participação tem custo de €8 por pessoa. O Conselho de Santa Maria da Feira promove mais uma edição do Festival Juventude, na Lourosa. O evento acontece nos dias 24 e 25 deste mês. Reúne artistas como a banda Napa e o artista Dilas. O festival oferece ainda outras atividades ao público, desde espetáculos de comédia até exposições de arte.