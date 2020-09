Fernando Medina sobre apoio a Vieira: "Já o tinha feito e nunca me levou a não ser totalmente isento e imparcial como presidente da Câmara"

Ouvimos as declarações do autarca de Lisboa, que rejeita no espaço de comentário da TVI24 qualquer incompatibilidade com o apoio a Luís Filipe Vieira. Ainda uma atualização do fogo de Proença-a-Nova.