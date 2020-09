"Não aceitamos pressões nem chantagens", avisa Jerónimo de Sousa sobre negociações para o Orçamento do Estado de 2021

Os comunistas vão de "espirito aberto" para as conversações com o Governo. Depois de uma reunião do comité central, o secretário-geral do PCP não levantou o véu sobre o seu futuro à frente do partido.