Rússia está a retirar-se de alguns locais da província de Zaporíjia, diz exército ucraniano

As forças russas estão a começar a retirar-se de alguns locais do oblast de Zaroríjia, afirmam as Forças Armadas ucranianas. Ainda as críticas de André Ventura a Marcelo Rebelo de Sousa.