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As notícias com Laura Figueiredo.

Joe Biden alerta para a crescente oligarquia nos Estados Unidos e termina o discurso de despedida com um pedido aos norte-americanos: apela a que fiquem atentos. O presidente dos Estados Unidos diz que ainda acredita na ideia que a nação representa, mas pede atenção ao que se segue. Joe Biden apela ao cuidado que considera que é preciso ter com as redes sociais e com a desinformação que nelas circula e apesar das várias críticas deixadas a Donald Trump, Biden desejou sucesso ao próximo presidente e promete uma transferência de poder pacífica. No início do discurso, o presidente norte-americano felicitou a vitória conseguida no Médio Oriente. Salienta que o acordo de cessar-fogo alcançado esta quarta-feira entre Israel e o Hamas foi trabalho da administração Biden. E precisamente 15 meses depois, há acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A primeira de três fases do acordo entra em vigor este domingo, vai ter uma duração de seis semanas e durante este tempo, o acordo pressupõe que não existam ataques, que entrem 600 caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e ainda que os reféns nas mãos do Hamas sejam libertados à medida de três por semana e que, do outro lado, Israel liberte 30 presos palestinianos. O entendimento foi mediado pelo Qatar, que destaca a colaboração entre as administrações norte-americanas Joe Biden e Donald Trump. Trump, que está a dias de tomar posse, reclama a vitória, mas Joe Biden diz que é uma piada perguntar se é Trump ou a administração ainda em funções na Casa Branca, quem merece os créditos pelo cessar-fogo. Depois do anúncio do acordo, não tardaram a surgir reações por parte da comunidade internacional. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, recusa para já comentar o acordo até que os pormenores estejam finalizados, mas revela que já falou em separado com Biden e com Trump para agradecer a ajuda de ambos. Quanto ao Hamas, atribui o entendimento à firmeza e resistência palestiniana. Já António Guterres, secretário-geral da ONU, elogia o compromisso inabalável dos Estados Unidos, Egito e Qatar para este desfecho, mas avisa que Israel deve terminar a ocupação nos territórios palestinianos. No entanto, por agora, o exército israelita continua a bombardear a Faixa de Gaza, uma informação avançada pelas autoridades locais. Em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa saúda o acordo de cessar-fogo. Numa nota publicada no site da presidência, o chefe de Estado escreve que Portugal apoiará todos os esforços para fazer deste acordo uma realidade e estabilizar a situação na Faixa de Gaza. Já Luís Montenegro, através de uma publicação na rede social X, diz que deseja que este passo traga uma paz duradoura à região. Pelo PS, Pedro Nuno Santos afirma que o acordo é um sinal de esperança no futuro. Em análise, o movimento de apoio à Palestina em Portugal alerta que o cessar-fogo anunciado hoje entre Israel e o Hamas não é sinónimo de paz no Médio Oriente. À Rádio Observador, Carlos Almeida diz que a paz só pode ser alcançada quando o Estado da Palestina for reconhecido.

Esses 467 dias mostram da forma mais trágica que do futuro da Palestina depende a paz no mundo. A paz no mundo está suspensa da paz na Palestina e que só há paz na Palestina quando for respeitado o direito internacional, quando for reconhecido o direito do povo palestino a viver em liberdade e em paz na sua terra, quando for efetivamente praticado o direito, que as resoluções das Nações Unidas já reconhecem, de retorno dos refugiados palestinos às suas terras, às suas casas, e só desse modo a Palestina viverá em paz.

Declarações de Carlos Almeida, do Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano, que pede prudência devido às violações de cessar-fogo realizadas anteriormente por Israel no Líbano. Na atualidade nacional, Mário Centeno não se vai candidatar à Presidência da República. A revelação foi feita pelo governador do Banco de Portugal na grande entrevista da RTP3 esta quarta-feira. Ora, Centeno afirma que é uma decisão pessoal e que Belém não está no horizonte.

Não vou ser candidato à Presidência da República, não vou apresentar nenhuma candidatura à Presidência da República. Não está no meu horizonte que isso aconteça.

Essa foi uma decisão que decidiu tomar nas últimas semanas, nos últimos meses?

Essa é uma decisão pessoal, que é tomada dentro do meu círculo pessoal, da minha família, aquilo que é a visão que eu tenho, pessoal e profissional, de mim mesmo e daquilo que eu quero fazer no futuro.

Ainda assim, Mário Centeno reconhece que fica satisfeito por ver sondagens que o apontam como alguém que poderia ser um bom candidato da área do centro-esquerda. Na grande entrevista da RTP3, abordou ainda a polêmica sobre Hélder Rosalino. Centeno assegura que o Banco de Portugal não recebeu qualquer requisição sobre o salário de Rosalino, nem por parte do governo, nem do próprio.

Não vou ser candidato à Presidência. O Banco de Portugal não se recusou a pagar nenhum salário, simplesmente porque o Banco de Portugal não pode pagar salários da administração pública. Isso é financiamento monetário, vai contra os tratados, vai contra a lei orgânica do Banco de Portugal. Portanto, eu não acho que isto seja sequer um caso.

Mas isto significa que a proposta que o governo fez ao Banco de Portugal era ilegal? Constituía uma ilegalidade?

Não houve nenhuma proposta, não houve nenhum ato legislativo que tivesse enquadrado essa situação. Nós não chegamos sequer a receber nenhum ofício de requisição do doutor Hélder Rosalino

O Governador do Banco de Portugal explica que a lei é clara e não permite ao Banco Central pagar salários da administração pública. Falamos agora do Futebol Clube do Porto. A auditoria forense à gestão do clube dá conta de perdas de milhões de euros. O clube divulgou os primeiros dados, que dão conta de irregularidades em mais de 58 milhões. Valores repartidos por excessos de comissões, descontos mal aplicados a bilhetes de jogo, mas também por causa de gastos indevidos da claque Super Dragões. André Maia.

Cuba, Cancún, Maldivas, Tanzânia ou Ibiza. O Futebol Clube do Porto não jogou em nenhum destes locais, mas na auditoria há pagamentos de viagens para estes destinos a elementos dos Super Dragões, mas também a familiares. No total, diz o relatório, a claque azul e branca terá mesmo lesado o clube em mais de 5 milhões de euros desde 2014. Para além das viagens, somam-se ainda descontos irregulares na venda de bilhetes, bem como deslocações a jogos fora que passaram os valores protocolados. Mas as irregularidades não estão apenas ligadas à claque. As transferências de e para o clube são a grande fatia de derrapagem. Diz a auditoria que em 10 anos foram acordados 158 milhões de euros em comissões de transferências dos jogadores. É um excesso de 47% face ao valor que devia ter sido pago. Só metade destas comissões foram pagas a apenas oito agentes. Também na documentação o Futebol Clube do Porto é lesado. Em 55 transferências para as equipes A e B dos Dragões, só quatro tinham toda a documentação presente, bem como os relatórios de scouting que justificavam as contratações.

O jornalista André Maia com o resumo das principais conclusões prévias à auditoria forense à gestão do Futebol Clube do Porto dos últimos 10 anos, uma auditoria realizada pela Deloitte. Os números foram publicados pelo clube no portal da transparência criado recentemente pela nova direção. E é a notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação regressa às 14h30.