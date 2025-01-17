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São duas horas. As notícias com Laura Figueiredo.

Boa noite. Começamos na atualidade internacional. Donald Trump avisa que é bom que o cessar-fogo esteja concluído antes de tomar posse. O presidente eleito toma posse na próxima segunda-feira. Está previsto que a primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas entre em vigor no domingo. Esta quinta-feira, num podcast citado pelo Haaretz, Donald Trump reiterou o papel decisivo que diz ter desempenhado no trabalho feito para chegar a um entendimento no Meio Oriente, mas diz não estar à procura dos créditos. O próximo presidente dos Estados Unidos apelou ainda à libertação dos reféns do Hamas. Na atualidade nacional, Mário Centeno avisou Pedro Nuno Santos antes de revelar publicamente que está fora da corrida a Belém. Vida pessoal e ambições políticas terão pesado nesta decisão. Uma revelação feita esta quarta-feira na grande entrevista da RTP3. Antes disso, o governador do Banco de Portugal avisou o secretário-geral do Partido Socialista sobre a decisão de não se candidatar à Presidência da República. Mário Centeno não avança. António José Seguro mantém o tabu e recusa comentar a decisão de Mário Centeno.

Eu não me sinto pressionado absolutamente com nada. Sou um homem livre e, portanto, tenho os meus próprios timings, tenho a minha própria maneira de ponderar e não lhe direi mais nada.

As declarações de António José Seguro, esta quinta-feira, na CNN Portugal. José Maria Ricciardi considera que Mário Centeno deve continuar a exercer funções como governador do Banco de Portugal. Uma reação que surge depois da notícia avançada pela SIC sobre a eventual não recondução de Centeno no Banco Central. Esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, Miranda Sarmento, ministro das Finanças, esclareceu que o governo ainda não tomou uma decisão sobre se Mário Centeno continua à frente do Banco de Portugal. Ora, José Maria Ricciardi, ex-presidente do Banco Espírito Santo Investimento, deixa um recado: o governo comete um erro caso retire Mário Centeno das funções de governador do Banco de Portugal.

O professor Mário Centeno é uma pessoa altamente qualificada. Foi o único ministro das Finanças que foi presidente do Eurogrupo, ou seja, do grupo onde se reúnem na União Europeia os ministros das Finanças. Mais nenhum ministro das Finanças foi presidente do Eurogrupo. É uma pessoa altamente respeitada na União Europeia e também, obviamente, no Banco Central Europeu, onde acabam de lhe atribuir um cargo importante como presidente de uma área que ele vai liderar. Portanto, eu não vejo qualquer razão para a eventual substituição do professor Mário Centeno.

As declarações de José Maria Ricciardi à Rádio Observador, o ex-presidente do Banco Espírito Santo Investimento sublinha ainda a experiência e o respeito que Mário Centeno foi construído. Carolina Serrão vai ser proposta como primeira candidata do Bloco de Esquerda às eleições para a Câmara Municipal de Lisboa. A coordenadora concelhia do Bloco vai apresentar o nome à plenária de militantes do dia 25 de janeiro. Carolina Serrão encapsulou a lista mais votada nas eleições para a Comissão Coordenadora Concelhia do partido. A apresentação pública desta candidatura acontece a 8 de fevereiro. Ainda assim, o Bloco não esconde que está disponível para uma frente de esquerda na corrida a Belém. O Hospital Amadora-Sintra contesta o relatório da Ordem dos Médicos e garante ter condições para assegurar a formação dos 10 médicos internos de formação específica. O presidente da Unidade Local de Saúde de Amadora-Sintra, Luís Miguel Gouveia, sublinha que a situação do hospital é diferente da encontrada em novembro, depois da saída de 10 cirurgiões, e garante que o hospital tem capacidade para responder aos utentes e formar médicos internos. Luís Miguel Gouveia questiona ainda a pertinência do relatório da Ordem dos Médicos.

Este alarme social atualmente não tem propósito, porque o Conselho de Administração trabalha ativamente para o encontro de soluções. A saída de 10 especialistas e todo o contexto que os senhores jornalistas sabem, foi de certa forma abrupta. Foi uma saída concertada ou não, que causou naturalmente dano a uma instituição desta envergadura e que serve uma população de quase 600 mil pessoas. E nesse sentido, nós temos feito um trabalho muito ativo para o recrutamento de profissionais médicos.

Declarações de Luís Miguel Gouveia, o presidente da Unidade Local de Saúde do Amadora-Sintra, que considera que 10 médicos internos vão ter de sair por falta de capacidade do Amadora-Sintra em assegurar a formação. Sindicatos dos Oficiais de Justiça e Governo voltam a reunir no próximo mês, a 5 de fevereiro. A reunião desta quinta-feira acabou sem acordo. Em cima da mesa estavam as negociações da tabela salarial e a valorização da carreira. Ora, o presidente do sindicato, Carlos Almeida, afirma que está de boa-fé nas negociações, mas defende que o governo tem que ceder.

Não se chegou a um consenso. Nós entendemos que demos um passo em frente, porque houve boa-fé da nossa parte. Entendemos suspender um dos avisos prévios, nós temos dois, entendemos suspender, portanto, foi colocada em cima da mesa esta possibilidade, no final desta reunião, que foi longa.

Já o líder do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal, afirma que o governo tem de ter propostas concretas.

Mais uma vez, os sindicatos, quer o Sindicato dos Funcionários Judiciais, quer o Sindicato dos Oficiais de Justiça, demonstraram toda a sua boa vontade para um processo negocial que seja célere e que resolva os problemas dos trabalhadores e, simultaneamente, também os problemas da Justiça. Mas é necessário que o governo apresente propostas concretas de efetivação imediata.

António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, garante que só levanta a greve com propostas concretas que deem resposta aos avisos prévios. Os sindicatos voltam a reunir com a ministra Rita de Júdice a 5 de fevereiro. Morreu o realizador norte-americano David Lynch, tinha 78 anos. O anúncio da morte do cineasta foi feito ao final da tarde desta quinta-feira pela família, através de uma publicação nas redes sociais. David Lynch tinha sido diagnosticado com uma doença pulmonar no ano passado. O realizador norte-americano completava 79 anos na próxima segunda-feira. Em entrevista à Rádio Observador, Carlos Natálio, professor de História do Cinema na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, destaca algumas das obras que David Lynch realizou.

Desde o primeiro filme, o "Eraserhead: No Céu Tudo é Perfeito", onde ele começa por trabalhar esta coisa do surrealismo, ainda a preto e branco, e depois vai testando. Vai trabalhar a ficção científica, vai trabalhar o drama, vai trabalhar aquilo em que ele era melhor, que é o thriller surreal, uma espécie de reflexão progressiva sobre a culpa, sobre a nossa memória. Era alguém com uma sensibilidade forte para as artes.

Carlos Natálio, professor de História do Cinema na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, em declarações à Rádio Observador, a sublinhar o percurso de David Lynch. No futebol, o Benfica recebe esta sexta-feira o Famalicão no arranque da segunda volta do campeonato. O treinador Bruno Lage garante que se sente apoiado pelos adeptos, mas recusa que a equipa viva de rasgos individuais e elogia o jogo coletivo do plantel. Para o técnico das Águias, a equipa está bem e unida e para isso também é importante o apoio, mas principalmente a exigência dos adeptos.

Numa conversa após vencermos a Taça da Liga com os jogadores, não vou dizer qual, mas o jogador até disse: "Se calhar agora os adeptos já vão estar um pouquinho mais satisfeitos." E eu: "Não. Temos que ganhar já na terça-feira a Taça de Portugal." Eu nunca vou estar satisfeito comigo próprio. A minha exigência é que amanhã a equipa volte a jogar bem, ganhe, porque é isso que é a natureza e a exigência do adepto do Benfica. Independentemente daquilo que as pessoas possam pensar de mim, e eu sinto esse apoio dos adeptos, mas independentemente disso, amanhã há um jogo a cumprir.

Bruno Lage, treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta sexta-feira. Já do lado do Famalicão, confrontado com a possibilidade de a equipa de Lage vir desgastada por ter feito três jogos entre a Taça da Liga e de Portugal, o técnico dos Minhotos, Hugo Oliveira, diz que a equipa não é beneficiada.

Não acho que isso seja um ponto extremamente benéfico para o Futebol Clube Famalicão. Uma equipa como o Benfica, um clube como o Benfica, só está bem quando está a jogar nas frentes todas. E o facto de estar ainda por cima numa dinâmica de vitória, cria um elã extremamente positivo e extremamente forte. A energia chega de muitas formas, não chega só da forma fisiológica. Por isso, não acredito que esse número de jogos, esta distância entre jogos, seja um ponto mais difícil para o Benfica.

O Benfica-Famalicão está marcado para esta sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio da Luz. Conta com relato e comentário em direto aqui na Rádio Observador. E é a notícia de fecho. A informação está de regresso às 14h30.