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Duas horas. As notícias. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai abrir um processo de averiguação à demissão de António Gandra de Almeida. Mas já lá vamos. Israel já divulgou a primeira lista de prisioneiros palestinianos que vão ser libertados na primeira fase do cessar-fogo com o Hamas. São 700 nomes que constam nesta lista divulgada por Tel Aviv. A decisão terá sido aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional Israelita, ainda antes da aprovação por parte de Israel do acordo de cessar-fogo em Gaza. Ao que indica a imprensa israelita, também o Hamas vai divulgar a lista dos reféns israelitas que vão ser libertados nos próximos dias. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi aprovado por 21 dos 29 ministros israelitas esta sexta-feira. O cessar-fogo entra assim em vigor já este domingo. E voltando à atualidade nacional, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai abrir um processo de averiguação à demissão de António Gandra de Almeida. O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde demitiu-se do cargo depois de ter sido revelado pela SIC que durante mais de dois anos o gestor do Serviço Nacional de Saúde acumulou as funções de diretor do INEM no Norte e de médico tarefeiro nas urgências no Algarve, funções que, segundo a lei, são incompatíveis. A acumulação dos dois cargos terá, adianta a SIC, feito com que Gandra de Almeida acumulasse mais de € 200 mil em turnos. A Ministra da Saúde já aceitou a demissão do CEO do SNS, Ana Paula Martins garante que vai nomear um novo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde nos próximos dias. E foram várias as reações à demissão de António Gandra de Almeida do cargo de diretor-executivo do SNS. À Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos lamenta o episódio em torno de Gandra de Almeida. Joana Bordalo e Sá acusa o Ministério da Saúde de falta de competência.

Em boa verdade, este tipo de situação e este tipo de demissão, coloca em causa não só a confiança e o funcionamento de toda a direção executiva, mas do próprio Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, que também, mais uma vez, não revelou competência na escolha dos seus quadros e portanto, todo o ministério acaba também por estar em causa. Nós desde há muito que temos vindo a alertar acerca desta competência do Ministério da Saúde, Ana Paula Martins.

Declarações de Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Também o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pede estabilidade para o Serviço Nacional de Saúde. Rui Lázaro acredita que as mudanças constantes no setor da saúde prejudicam a atividade do SNS.

O Serviço Nacional de Saúde precisa de estabilidade. Tivemos inicialmente a mudança do governo, a seguir a mudança do diretor executivo para o atual. Agora vamos ter uma nova mudança. Temos uma mudança no INEM. Esta instabilidade não se coaduna nem promove a implementação das reformas estruturais necessárias para que se possa construir um sistema de saúde forte e que corresponda às expectativas e às necessidades dos cidadãos.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, em declarações à Rádio Observador. Falamos agora sobre as presidenciais. Augusto Santos Silva lança António Vitorino para a corrida a Belém. Em entrevista à RTP2, o antigo presidente da Assembleia da República admite que António Vitorino cumpre os requisitos para um bom presidente da República e que o antigo comissário europeu teve uma carreira à altura do cargo de Presidente da República.

O doutor António Vitorino, na minha modesta opinião, cumpre todos os requisitos necessários para ser um bom candidato a Presidente da República. Pela sua experiência, foi deputado, eurodeputado, juiz do Tribunal Constitucional, professor de Direito, comissário europeu da Justiça e dos Assuntos Internos, mais recentemente diretor-geral da Organização Internacional das Migrações. É atualmente presidente da Comissão Nacional de Migrações, portanto, tem uma vasta experiência interna e internacional, europeia, sobretudo. Tem um conhecimento muito profundo de matérias que têm diretamente a ver com os poderes do Presidente da República, a sua experiência como Ministro da Defesa, a sua experiência em todas as áreas de soberania.

As declarações de Augusto Santos Silva sobre uma possível candidatura de António Vitorino pelo PS à Presidência da República, em entrevista à RTP2. Com Mário Centeno fora da corrida, o socialista e antigo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que tinha o governador do Banco de Portugal como favorito, olha para as hipóteses à esquerda, numa altura em que António José Seguro e António Vitorino podem ser os candidatos no horizonte para o Partido Socialista. Campos Fernandes está desiludido com a opção de Mário Centeno de não concorrer ao Palácio de Belém. No entanto, há várias opções válidas para o Partido Socialista. António José Seguro é uma delas.

O António José Seguro preenche os requisitos que o qualificam como um candidato presidencial. Acima de tudo, ele tem duas características que me agradam: é um homem decente do ponto de vista dos princípios e do seu comportamento individual e político, e vê a sociedade e vê o mundo como muitos de nós vemos, e vê na moderação uma virtude e não um defeito.

No Direto ao Assunto da Rádio Observador, o antigo governante do PS não desconsidera aquele que parece ser o candidato preferido da direção do Partido Socialista. Diz mesmo que, apesar de estar há muito tempo afastado da política, Vitorino é igualmente capaz de assumir a Presidência da República.

Enfim, ambos estão fora da política há muito tempo O António Vitorino há muito mais tempo fora da vida política, há quase 30 anos. O António Gessur afastou-se há uma década e isso, de certa maneira, tem implicações naquilo que possa ser o reconhecimento imediato das pessoas na rua e a notoriedade pública. Agora, os percursos são diferentes, as características pessoais são diferentes. Qualquer um deles tem, quanto a mim, características adequadas para virem a ser candidatos presidenciais.

O antigo ministro da Saúde socialista Adalberto Campos Fernandes no "Direto ao Assunto" da Rádio Observador. Olhamos ainda para o futebol. O Benfica venceu esta noite o Famalicão por 4 x 0, no arranque da segunda ronda do campeonato. O jogo ocorreu no Estádio da Luz. Leandro Barreiro fez um hat-trick. O quarto gol das Águias foi marcado por Kokçu. No final do encontro, o treinador do Benfica, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa.

Feliz porque proporcionamos dois momentos muito bons. Primeiro, porque mostrámos o troféu, que estávamos em dívida com os nossos adeptos, principalmente por último jogo em casa. Então começar o jogo a mostrar o troféu da Taça da Liga e depois, em cima disso, uma boa exibição, 90 minutos em que fomos consistentes, com imensas oportunidades e com gols.

Declarações de Bruno Lage, técnico dos encarnados, em declarações à Benfica TV. Já o treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, lamenta a passividade da equipa nos minutos iniciais. Acredita que o primeiro gol do Benfica tirou os famalicenses do jogo. O Famalicão perdeu por 4 x 0 na Luz. E amanhã é a vez do Sporting defrontar o Rio Ave, em Vila do Conde. A partida tem início marcado para às 18h. Vai contar com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Está tudo dito aqui no Jornal das 14h, da Rádio Observador. Estou de regresso com a atualização da informação daqui a meia hora, na síntese das 14h30. Até já.