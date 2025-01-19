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São duas horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. No Médio Oriente, Israel está a levar a cabo uma nova onda de ataques à Faixa de Gaza, a poucas horas do início do cessar-fogo. É uma denúncia feita pela agência de notícias palestiniana Wafa. Há instantes, a Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos emitiu um comunicado de apelo à boa-fé de ambas as partes. A agência pede que as armas se calem, que os reféns possam todos regressar a casa, pede que tanto Israel como o Hamas se ouçam mutuamente. Esta nova onda de ataques israelitas à Faixa de Gaza surge numa altura em que o Hamas ainda não entregou a lista de reféns a libertar. Alega razões logísticas para ainda não o ter feito. De acordo com a imprensa israelita, o Hamas tinha 24 horas para o fazer, o que até agora não aconteceu. Recordar que Netanyahu ameaçou esta tarde não avançar com o acordo de cessar-fogo se o Hamas não enviasse esta lista de 33 nomes até 24 horas. Entretanto, a delegação israelita já está no Egito para acompanhar a implementação do cessar-fogo, que entra em vigor às 6h30. A informação foi avançada pela rede israelita de audiovisual Kan. Apesar da incerteza, em entrevista à SIC, o embaixador de Israel em Portugal, Oren Rosenblatt, garante que o Hamas não é confiável, mas acredita que o acordo vai acabar por avançar.

Normalmente, no Médio Oriente, no fim, acho que amanhã nós vamos ter este acordo. Isso é situação como bazar de Médio Oriente, mas acho que no fim nós vamos ter a devolver dos três reféns amanhã.

Oren Rosenblatt, embaixador israelita em Lisboa, entrevista à SIC a poucas horas do início do cessar-fogo. E na política nacional, Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de mentir quando disse que o orçamento do Estado para 2025 era o primeiro sem aumento de impostos. Em causa está a subida do preço dos combustíveis na segunda-feira, uma vez que o governo desbloqueou o aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. O secretário-geral do Partido Socialista aponta assim o dedo ao primeiro-ministro, acusa-o de faltar à palavra com os portugueses.

A 1 de janeiro foi publicada a portaria que aumenta o imposto sobre os produtos petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquele anúncio, aquela afirmação, passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro. A verdade, acima de tudo, quando nós fazemos política, em vez de tentarmos mascarar e fazer de conta. Aumentou impostos, sim, seis dias depois ter garantido que não ia haver um aumento de impostos em 2025.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, num jantar em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo. Na segunda-feira, o gasóleo vai subir mais de €0,05 por litro e a gasolina €0,03 devido à atualização do ISP. Na saúde, o PSD assume que o SNS estaria mais estável se tivesse um diretor executivo em funções. Hugo Soares admite que a saída de Gandra de Almeida é um obstáculo ao bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, mas sai em defesa das políticas do governo. O agora ex-diretor do SNS demitiu-se depois de uma reportagem da SIC que dava conta da acumulação indevida de funções, diretor do INEM no Norte e médico tarefeiro nas urgências do Algarve. Este episódio é uma fissura, reconhece o líder da bancada do PSD. Hugo Soares está confiante que o governo vai tentar restituir a normalidade no SNS o mais rápido possível.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia. Não é quem executa, é as políticas. Aquilo que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, ele está a ser cumprido, está a ser bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragiliza a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

Hugo Soares defende que o plano do governo para a saúde está a dar resultado. A oposição pede, no entanto, responsabilidades ao primeiro-ministro. André Ventura desafia Luís Montenegro e Ana Paula Martins, ministra da Saúde, a dizerem que não sabiam da acumulação de funções de Gandra de Almeida, o ex-diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Já Pedro Nuno Santos responsabiliza o primeiro-ministro e a ministra da Saúde pelo que diz ser o desnorte do governo no setor da saúde. Carlos César quer um candidato a Belém que represente bem a esquerda, mas que tenha capacidade de atrair o centro. O presidente do Partido Socialista defende que os órgãos de soberania do país devem reger-se pelo equilíbrio e que o candidato socialista deve ser o reflexo disso mesmo.

No quadro institucional português, haja um balanceamento, um equilíbrio e uma pluralidade na composição dos diferentes órgãos de soberania e por isso a eleição de um representante que seja de uma área política ampla do centro e da esquerda é muito relevante para fazer essa compensação e garantir esse equilíbrio. E, por outro lado, para os socialistas, para mim, como socialista, é importante poder votar em alguém que, representando esse espaço, seja um candidato sólido

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, deixa assim o recado ao PS sobre o perfil ideal para o candidato ao Palácio de Belém pelo partido. Declarações no jantar de inauguração da sede da campanha autárquica dos socialistas em Mação. Na Iniciativa Liberal, o candidato da oposição interna acredita que o partido pode ter 10% nas próximas legislativas. É a fasquia apontada por Rui Malheiro, em declarações aos jornalistas em Viseu, onde apresentou a moção de estratégia global. Rui Malheiro quer a Iniciativa Liberal a abrir caminho para chegar ao governo. Rui Malheiro que é o candidato que vai defrontar Rui Rocha pela liderança da Iniciativa Liberal. E na véspera da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro recusa alinhar nas intenções do presidente eleito para a NATO. Luís Montenegro acredita que é irrealista pensar que os aliados vão investir 5% do Produto Interno Bruto no setor da defesa. Em Berlim, na Alemanha, Luís Montenegro diz que este objetivo não tem pernas para andar.

Não, naturalmente, não é exequível no curto prazo, nem no médio prazo, um rácio desses em termos de despesa versus o Produto Interno Bruto. E, portanto, é preciso termos a noção de que é compreensível que se peça aos Estados aliados um esforço maior numa altura onde a resposta também tem que ser maior. Acho que todos percebemos isso. E como eu tenho dito muitas vezes, investir na Aliança Atlântica é salvaguardar a nossa soberania e a nossa segurança.

Luís Montenegro, primeiro-ministro, espera que as pontes e o diálogo sejam salvaguardados com a nova administração norte-americana. Donald Trump toma posse segunda-feira em Washington, onde vai estar André Ventura. O presidente do Chega foi convidado por membros do partido europeu Os Patriotas pela Europa, onde se insere o Chega. André Ventura vai acompanhar a delegação do grupo conservador europeu, que recebeu o convite de Donald Trump para marcar presença. Com André Ventura vai também Santiago Abascal, presidente do partido espanhol Vox. De relembrar que a União Europeia não vai estar institucionalmente representada na tomada de posse de Donald Trump. E esta noite o Sporting venceu o Rio Ave por 3 x 0. Os Leões ganharam vantagem logo aos três minutos com um autogolo. Fecharam a primeira parte a ganhar 2 x 0, depois de um penalti convertido por Gyökeres. Viktor Gyökeres fechou o marcador aos 3 x 0, já na reta final do encontro. No final do jogo, Rui Borges falou numa equipa que conseguiu transformar um jogo difícil em fácil.

Acima de tudo, a equipa estava com querer ganhar, ponto final. Sabia que não foi um jogo fácil, nós é que o tornámos mais simples, senão fácil. Jogámos contra uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo. Diz também da qualidade do adversário em sua casa. Por isso nós fomos sérios, demonstrámos uma alma enorme, uma crença e uma ambição enorme dentro da nossa qualidade de jogo, dentro daquilo que também perspetivamos para o jogo. A equipa foi incrível de início ao fim. O Rio Ave tem um remate para cima da baliza na segunda parte. De resto, não tem mais nada durante o jogo. Controlámos sempre o jogo com muita qualidade.

Rui Borges, na flash interview da Sport TV, em que elogiou ainda a estreia do guarda-redes Rui Silva, que não foi chamado a grandes intervenções. Já o técnico do Rio Ave, Petit, reconhece que a equipa está com desempenho abaixo do exigido. O Rio Ave que segue em 11º lugar, num jogo em que o Sporting reforça o primeiro lugar com 44 pontos e deixa assim o Benfica a três pontos de distância no segundo lugar. Está tudo dito aqui no Jornal das duas da Rádio Observador. Estou de regresso com a atualização da informação daqui a meia hora, na síntese das 14h30. Até já.