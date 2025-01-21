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São duas horas. As notícias com Maria Miguel Duarte. Boa noite. Começamos com as primeiras ordens executivas assinadas por Donald Trump. Entre elas está a saída norte-americana do Acordo de Paris, novas tarifas comerciais e também o perdão para os suspeitos do ataque ao Capitólio. O novo presidente norte-americano assinou algumas destas novas medidas no palco do estádio Capital One Arena, onde discursou pela terceira vez desde que tomou posse esta segunda-feira. No discurso perante 20 mil pessoas, lembrou os reféns do conflito no Médio Oriente.

Há reféns que regressaram e estão conosco hoje. Bem-vindas, bem-vindas a casa. Não é uma boa situação. As três jovens senhoras chegaram a casa ontem, estão mais pessoas a chegar a casa, e isto não devia ter acontecido. Os três anos foram ridículos, nunca deviam ter acontecido.

Uma das primeiras medidas anunciadas por Donald Trump foram os indultos para os condenados pela invasão ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021. Assim que chegou à Sala Oval na Casa Branca, o republicano assinou uma ordem executiva que perdoa 1500 pessoas acusadas, mas ainda no desfile da inauguração, Donald Trump classificou os suspeitos de insurreição como reféns.

Agora começa o trabalho. Nós vencemos, mas agora começa o trabalho. Temos de os trazer de volta para casa. Hoje vou assinar os perdões aos reféns do dia 16 de janeiro. Vamos tirá-los de lá.

Ainda na cerimônia em Washington, Trump assinou várias ordens executivas em palco, entre elas a retirada do Acordo de Paris, que o presidente norte-americano qualifica como injusto.

Vamos sair imediatamente dos injustos acordos climáticos de Paris. Os Estados Unidos não vão sabotar a sua própria indústria enquanto a China polui com impunidade.

Entretanto, Trump também já aprovou novas tarifas comerciais para o Canadá e para o México, a partir de dia 1 de fevereiro. Esta ordem executiva já foi assinada na Sala Oval, prevê novas tarifas ao comércio na ordem dos 25%. São estas algumas das primeiras medidas de Donald Trump neste primeiro dia enquanto presidente dos Estados Unidos. Quem também passou pelo palco no início desta cerimônia foi Elon Musk, que foi acusado por vários utilizadores nas redes sociais de ter feito uma saudação nazi durante o discurso na Capital One Arena. O momento aconteceu enquanto Musk agradecia aos apoiantes de Trump e colocou a mão direita no peito e levantou o braço. Já durante a tarde desta segunda-feira, no discurso de tomada de posse, Donald Trump fez saber algumas das medidas que pretende implementar durante este mandato, entre elas enviar tropas para a fronteira com o México para, de acordo com o mesmo, defender os Estados Unidos da imigração ilegal. Já na economia, pretende atacar a inflação e também descer os preços, inclusivamente no setor da energia. Donald Trump garante que o melhor período da América vai começar agora. E em reação, Marcelo Rebelo de Sousa pede ao mundo para não se resignar perante Trump e para lutar pela paz. Foram declarações do chefe de Estado numa cerimônia no Palácio da Ajuda, no dia de tomada de posse de Trump. O Presidente da República deixa assim um apelo à comunidade internacional.

Toda a paz e a paz toda. Por muito que o realismo deste mesmo dia nos sopra o ouvido dizendo que esta não é a hora de toda a paz e da paz toda, que hoje é hora do egoísmo, do egocentrismo, do sucesso daqueles que pensam, querem e fazem tudo menos construir a verdadeira paz. Há horas assim, em que a regra parece não ir no sentido da paz verdadeira, mas da paz que faz de conta. Há horas assim, mas não nos deixemos sucumbir por elas.

Foi este o apelo de Marcelo Rebelo de Sousa no dia da tomada de posse de Donald Trump. No Médio Oriente, só nesta segunda-feira entraram mais de 900 caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. É uma informação do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU. Este foi o segundo dia do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. De recordar que o acordo prevê a entrada de 600 caminhões de ajuda humanitária todos os dias durante seis semanas seguidas. De acordo com a Reuters, o Hamas prometeu já libertar o segundo grupo de reféns no próximo sábado, tal como já tinha sido negociado com Israel. Olhamos agora para a atualidade nacional. A Proteção Civil elevou para cinco os distritos em alerta laranja devido ao mau tempo. São eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Beja e Faro. A medida foi tomada devido à passagem da depressão Garoe. Estão previstas chuvas fortes, trovoadas e ainda existe a possibilidade de granizo. O adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil, Carlos Marta, indica que a população já está a ser avisada.

De acordo com informações do IPMA, prevê-se para os próximos dias um agravamento do estado do tempo. Devido aos efeitos da depressão Garoe. Temos uma precipitação que poderá, por vezes, ser bastante forte e acompanhada de trovoada e ocasionalmente de granizo. Elevámos o estado de alerta especial para nível laranja nas regiões afetadas, que serão no norte do país, nomeadamente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e também Beja e Faro. Emitimos também, há pouco tempo, um SMS preventivo, aqueles SMS que as pessoas recebem em casa com algumas indicações de alguns cuidados.

São as declarações do adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, que alerta para possíveis cheias nos próximos dias. A Proteção Civil pede precaução nas estradas, cuidado com objetos que possam cair devido aos ventos fortes e também para a população evitar zonas costeiras devido à agitação marítima. No futebol, o treinador do Benfica não olha a favoritos e espera ver uma equipa determinada em vencer o Barcelona para a Liga dos Campeões. A dois jogos do fim da fase eliminatória da Liga dos Campeões, Bruno Lage fez as contas à possibilidade de qualificação direta esta terça-feira e sublinha que a equipa tem capacidade para atingir esse objetivo.

O nosso objetivo tem que ser, primeiro, olhar para o jogo e tentar vencer o jogo. E foi dessa maneira que nós nos preparamos. O segundo é olhar para os pontos. Por isso, nós sabemos, há um estudo que nos diz que eventualmente 15 pontos pode chegar para o apuramento direto. Nós ainda estamos com a possibilidade de conquistar esses 15 pontos, mas o que temos que fazer é o foco do jogo de amanhã, jogarmos bem, criarmos as nossas oportunidades de gol, vencer o jogo.

O técnico dos encarnados, Bruno Lage, numa conferência de imprensa de antecipação. O Benfica-Barcelona joga nesta terça-feira no Estádio da Luz. O apito inicial do encontro está marcado para às 20h e, claro, com análise e relato em direto aqui na Rádio Observador. A Iniciativa Liberal quer que o governador do Banco de Portugal passe a ser proposto por um órgão interno e não pelo governo. O partido propõe ainda um requisito: que a pessoa escolhida não tenha exercido funções governativas nos três anos anteriores. O partido liderado por Rui Rocha propõe que o Banco de Portugal passe a selecionar os candidatos através de um concurso público internacional. Na saúde, o Hospital de Vila Franca de Xira não está a receber doentes em maca no serviço de urgência até às 9h desta terça-feira. O estabelecimento encontra-se com constrangimentos no serviço de urgência geral, isto de acordo com uma comunicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Foi uma informação enviada esta segunda-feira, ao fim da tarde, aos subcomandos regionais e bombeiros da área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira. Os doentes transportados em macas estão a ser desviados para as urgências de outros hospitais. É o ponto final neste jornal das 14h. Voltamos a atualizar toda a informação aqui na Rádio Observador quando forem 14h30. Até já.