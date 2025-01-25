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As notícias com Ana Cláudia Silva. Boa noite. Começamos a atualidade internacional. Donald Trump lamenta a destruição deixada pelos incêndios na Califórnia. De visita a Los Angeles, descreve a situação como devastadora. O presidente norte-americano está a visitar Pacific Palisades, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios, onde se reuniu com várias famílias. Donald Trump anunciou o fim das licenças de construção federais para ajudar as pessoas a reconstruir as casas o mais rápido possível e anunciou também que vai assinar uma ordem executiva para a abertura de diques, válvulas e barragens no norte do estado da Califórnia, para que a água possa ser utilizada pelos bombeiros no sul, onde ainda lavram incêndios. Em conferência de imprensa, o presidente norte-americano elogiou ainda o trabalho dos bombeiros e também das pessoas que estão a tentar reconstruir as casas. E depois das ameaças acesas que deixou ao governo californiano, ainda na Carolina do Norte, as palavras no local foram mais contidas. Donald Trump agradeceu o trabalho dos líderes estaduais, tanto democratas como republicanos, e diz que neste caso estão todos do mesmo lado. A tempestade Eowyn já provocou vários estragos na Irlanda e no Reino Unido, onde morreu uma pessoa. Mais de mil voos foram cancelados, várias estradas principais foram fechadas. As autoridades pedem para que as pessoas permaneçam em casa. De acordo com a polícia da Irlanda, um homem morreu na sequência da queda de uma árvore no condado de Donegal. Mais de 1 milhão de casas e empresas na República da Irlanda, na Irlanda do Norte e na Escócia estão sem energia por causa dos ventos fortes na região. Em Portugal, depois da Eowyn, há mais uma tempestade a caminho, a depressão Hermínia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já emitiu avisos amarelos para pelo menos 10 distritos. Os efeitos desta depressão começam a sentir-se a partir deste domingo. Ventos ciclónicos com rajadas que podem ser superiores a 100 km/h, ondas superiores a oito metros e chuva forte e persistente vão ser os principais efeitos da passagem da tempestade Hermínia por Portugal continental. Por enquanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos amarelos para chuva forte em nove distritos. São eles Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Por causa do vento forte, há seis distritos sob aviso amarelo e três devido à agitação marítima. Este domingo também a costa portuguesa vai estar sob aviso laranja entre Aveiro e Viana do Castelo e aviso amarelo entre Coimbra e Lisboa. O IPMA prevê ainda a emissão de avisos de neve também para segunda-feira. E falamos agora na política nacional. O Partido Socialista vai apresentar na próxima semana uma alternativa à extinção da manifestação de interesse do governo. Um anúncio feito na noite desta sexta-feira por Pedro Nuno Santos, em Tondela, no distrito Viseu. O secretário-geral do Partido Socialista considera que a solução do governo para o problema da imigração é um vazio legal e, por isso, o partido vai apresentar uma outra alternativa para regular a imigração em Portugal.

Não só porque não queremos recuperar esse instrumento, mas também porque a solução do governo, que é um vazio legal, também é uma má solução. Aliás, porque empurra para a ilegalidade muitos trabalhadores estrangeiros. Um partido humanista como o meu tem que ter a preocupação pela forma como o país recebe quem vem trabalhar para Portugal. É fundamental que nós tenhamos a capacidade de receber, de acolher e ter um Estado Social capaz de responder a essa procura adicional. Se nós não formos capazes de garantir essas condições, nós estamos a prestar um mau serviço do ponto de vista do humanismo.

São declarações do secretário-geral do Partido Socialista, captadas pela RTP3 na noite desta sexta-feira, em Tondela, com Pedro Nuno Santos a rejeitar as críticas que o acusam de virar à direita. Antes, o secretário-geral do PS apontou a saúde como uma das áreas de maior fracasso e incompetência do governo do PSD. Considerou que a ministra que detém a pasta está a prazo. Foi num discurso em Tondela, nesta sexta-feira à noite, durante a sessão de apresentação do candidato do Partido Socialista, Miguel Torres, onde Pedro Nuno Santos lamentou que em 10 meses o governo liderado por Luís Montenegro tenha criado instabilidade num setor tão delicado e complexo como o da saúde. Uma das vozes que criticou Pedro Nuno Santos foi o líder do Chega. André Ventura acusa o secretário-geral do Partido Socialista de hipocrisia sobre o tema da imigração. Em causa estão as declarações de Pedro Nuno Santos numa entrevista ao Expresso esta semana, em que admitiu que o fim da manifestação de interesse atraía imigrantes sem garantia de emprego. Em entrevista à SIC na noite desta sexta-feira, o presidente do Chega diz ser contraditória a mudança de postura do líder dos socialistas sobre a imigração. Afirma que a culpa sobre a situação anual do país em relação à imigração é do Partido Socialista. André Ventura refere que Pedro Nuno Santos está a assumir uma posição diferente sobre o tema apenas para recuperar terreno no campo político e afirma mesmo que o Partido Socialista está a dar razão ao Chega.

Pedro Nuno Santos está numa posição de absoluta incoerência, como aliás o PSD também tem estado, que é: perceberam que o Chega tinha razão, ou pelo menos que uma grande parte do país dá razão ao Chega em matéria de imigração, que tem que haver uma imigração controlada, que há um certo tipo de crimes relacionados com a imigração que estão a aumentar muito, e perceberam que o Chega tinha razão e agora estão a vir atrás do prejuízo. Mas no caso do PS, é particularmente hipócrita. O PS tem mudado o discurso na imigração e na segurança por uma razão, Rodrigo, porque percebeu que o Chega tinha razão. Portanto, o que é que isto revela do Pedro Nuno Santos? Hipocrisia, falta de apoio político, porque nem internamente está a conseguir segurar o próprio Partido Socialista, como se viu hoje.

Nesta entrevista à SIC, o presidente do Chega acrescenta ainda que uma das primeiras medidas que implementaria se fosse primeiro-ministro seria a deportação.

Se tomasse posse hoje, uma das primeiras coisas que faria era identificar quem está ilegal no país todo, e quem estiver ilegal tem que ser devolvido ao seu país de origem. Também procuraria identificar, e de forma prioritária, os imigrantes, estejam legais ou não, que tenham cometido crimes em Portugal. Eu não compreendo que cá fiquem. Quem veio para cá, foi acolhido cá e cometeu crimes de violação ou de roubo, uma palavra: deportação.

O líder do partido Chega, em entrevista à SIC esta sexta-feira à noite, onde ainda falou sobre o caso do antigo deputado do partido, Miguel Arruda, afirma que as explicações não foram convincentes. O ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, foi constituído arguido por suspeitas de roubar bagagens no Aeroporto de Lisboa e também de Ponta Delgada. Vai colocar baixa psicológica. Depois de ter passado a deputado não inscrito, confessou esta sexta-feira, numa entrevista também à SIC, que o caso está a afetá-lo. Miguel Arruda vai abandonar o Parlamento de forma temporária, vai regressar aos Açores e ainda não tem data para regressar a Lisboa. A continuidade do deputado, agora não inscrito, vai custar mais de €74 mil anuais aos cofres da Assembleia da República. No total, mesmo descontando os apoios à deslocação para a Região Autónoma dos Açores, o deputado vai custar quase €140 mil anuais entre o salário e as necessidades do novo staff a quem tem direito, com direito a um gabinete próprio, um valor que corresponde a mais do dobro do que custava antes. Este é um artigo que está em destaque a esta hora e que pode ler na íntegra em observador.pt. É assinado pelo jornalista Miguel Viterbo Dias. Neste jornal vamos ainda ao desporto. O Sporting recebe o Nacional este sábado, num jogo a contar para a 19ª jornada da Liga. O treinador dos Leões espera uma equipa capaz de vingar a derrota sofrida a meio da semana diante do Leipzig. O Sporting x Nacional tem encontro marcado este sábado, no Estádio José Alvalade. O apito inicial está agendado pras 20h30. Antes, há jogo entre o Benfica e o Casa Pia. A partida está marcada pras 18h, no Estádio Municipal de Rio Maior. Os dois jogos contam com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. E neste jornal vamos ainda à música. O reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente acontece este fim de semana no palco do Coliseu de Lisboa. São dois concertos, o primeiro foi esta sexta-feira à noite, o segundo é já este sábado. O concerto "Eu e Ele" vai trazer ao palco 20 músicas, êxitos conhecidos por todos. O espetáculo vai ter também língua gestual portuguesa. O Observador acompanhou o ensaio geral em Alcochete e, Carlos Pedro, há uma mensagem que tanto Carolina Deslandes como Diogo Clemente querem passar em palco.

O Coliseu de Lisboa é o palco que marca o reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. Nesta sexta-feira, dia 24, e no dia seguinte, sábado, a dupla volta a encher o Coliseu dos Recreios para a reedição do espetáculo "Eu e Ele", um reencontro em palco que não acontecia desde 2017.

As montanhas das relações têm sempre este vai e vem, que é natural da vida, são movimentos naturais da vida, mas quando temos todos os valores bem assentes e que nos queremos guiar por eles, voltamos sempre ao porto seguro.

Juntos na vida e no trabalho, porque vale a pena, mesmo que nem sempre seja fácil, ainda assim, asseguram: ganham os dois e ganha a música.

Temos os dois personalidades fortes, porque temos demasiada confiança. Às vezes, quando tu trabalhas com pessoas com quem tens demasiada confiança, é difícil gerir e ser profissional, tão profissional como és com as outras pessoas, mas é sempre o melhor resultado.

Mas isso também permite coisas.

É verdade, é sempre o melhor resultado.

As canções vão continuar a surgir, garantem, mas as atuações, essas, serão cada vez mais raras.

É um lugar que nós temos e voltamos quando quisermos, sempre, mas acho que é um lugar que também não queremos cansar. Acho que é isso. Fizemos em 2017, fazemos em 2024, depois provavelmente vamos fazer quando formos uns dois velhinhos.

Até lá, e sem cansar, Carolina Deslandes e Diogo Clemente atuam sexta e sábado no Coliseu de Lisboa. Serão cerca de 20 músicas, êxitos conhecidos de todos, que significam um regresso ao passado e que são, ao mesmo tempo, uma amostra do presente.

A reportagem do jornalista Carlos Pedro, que acompanhou o ensaio do concerto "Eu e Ele", em Alcochete, no regresso de Carolina Deslandes e Diogo Clemente aos palcos portugueses. O segundo concerto está marcado para este sábado, no Coliseu de Lisboa. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando forem 02h30. Até já.