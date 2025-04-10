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São duas horas. As notícias com Maria Miguel Duarte.

Boa noite. Começamos com o debate entre o LIVRE e o PCP. Rui Tavares sugere o fim da NATO e a criação de uma Comunidade Europeia de Defesa. O porta-voz do LIVRE considera que os princípios da NATO não fazem sentido nos dias de hoje, sobretudo devido à posição norte-americana.

Neste momento, quem é que ainda acredita na NATO? Quando Donald Trump diz o que diz acerca de não aplicar o artigo quinto, de não vir em socorro dos aliados da NATO e de não sabermos se esse artigo quinto, que é basicamente a coluna vertebral da NATO, tem efetividade ou não, eu creio que a escolha é muito clara: é construir uma Comunidade Europeia da Defesa que possa defender a Europa e substituir se a NATO se for necessário.

No debate com o porta-voz do LIVRE, esteve Paulo Raimundo. Sobre defesa, o secretário-geral do PCP reitera que o investimento que aí vem não é na segurança europeia, mas sim numa economia de guerra. Já sobre as tarifas norte-americanas, Paulo Raimundo sublinha a importância de tornar o mercado português mais competitivo.

Falou do problema das tarifas e das tarifas do Trump e da guerra comercial. Mais uma guerra, ou alimentamos ou desanuviamos. E qual é os desafios que temos para responder? É aumentar a nossa produção, é diversificar as nossas relações comerciais e é aumentar o nosso mercado interno, que não resolve tudo. Não resolve tudo, mas é uma parte importante, porque é o que alimenta mais de 80% das empresas. E a única forma de alimentar o nosso mercado interno é a questão central de sempre, que temos posto sempre, que é o aumento dos salários.

Paulo Raimundo e Rui Tavares num debate esta quarta-feira transmitido pela SIC Notícias. No tema da habitação, os dois partidos aproximam-se. Rui Tavares quer reduzir a compra de casas de luxo através da taxação e que essas verbas financiem programas de rendas acessíveis. Do lado do PCP, Paulo Raimundo defende a intervenção da banca para construir mais habitação. E na análise a este debate entre Rui Tavares e Paulo Raimundo, o editor-adjunto de política do Observador dá a vitória a Paulo Raimundo. Miguel Santos Carrapatoso considera que foi um bom debate, com divergências pouco frequentes nos frente a frente entre partidos da esquerda, e sublinha que, apesar de algumas contradições, Paulo Raimundo esteve melhor no debate.

Por serem temas mais decisivos para os eleitores portugueses, Paulo Raimundo acabou por bater Rui Tavares nestes pontos muito concretos. A determinada altura, Paulo Raimundo tem uma frase que pode ajudar a resumir o debate e a forma como saiu por cima no debate, a meu ver, claro, isto é tudo subjetivo, em que Paulo Raimundo diz: "Ou se tomam medidas de coragem ou andamos aqui a enrolar-nos uns aos outros". E de facto, pareceu em muitos momentos que Rui Tavares estava a enrolar e Paulo Raimundo era o único que, concorde-se ou não com as soluções que propõe, era o único que as tinha para apresentar.

A análise do editor-adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, ao debate entre o PCP e o LIVRE. E tal como estes dois partidos, Mariana Mortágua diz que a Europa não precisa de mais armamento. A coordenadora do Bloco de Esquerda repudia os planos de defesa da União Europeia, numa sessão organizada pelo partido em Évora. Mariana Mortágua defende que a Europa já é uma potência militar.

Não precisamos de mais armas, em primeiro lugar, porque termos armas, porque a Europa tem como se defender, porque a Europa exporta armas, porque a Europa é uma potência militar neste momento e porque quem acha que produzir armamento como estratégia económica está a dizer que o seu projeto futuro é a guerra, o seu projeto futuro não é a paz.

Mariana Mortágua defende ainda que a Europa está a investir em armas, dinheiro que deveria ser canalizado para a transição climática. Olhemos agora para a atualidade internacional. Donald Trump aumenta para 125% as tarifas para a China e anuncia uma pausa de 90 dias para as taxas recíprocas. A decisão é explicada pelo presidente norte-americano nas redes sociais. De acordo com Donald Trump, mais de 75 países entraram em contato com membros da administração norte-americana para negociar uma solução para as tarifas. Até esta decisão entrar em vigor, vai ser aplicada apenas uma taxa de 10%. Neste sentido, o presidente norte-americano anunciou o aumento para 125% das tarifas sobre produtos chineses. De acordo com Donald Trump, a decisão foi tomada devido à falta de respeito que a China tem demonstrado para com os mercados internacionais. No futebol, o Benfica venceu por 5x0 o Tirsenense e garante assim praticamente um lugar na final da Taça de Portugal. Em Barcelos, o primeiro gol, ao minuto 16, foi um autogol do jogador do Tirsenense, João Pedro. Os restantes gols dos Encarnados foram marcados por João Rêgo, Prestianni, Arthur Cabral e Schjelderup. No final da partida, o treinador do Benfica, Bruno Lage, diz estar realizado com a prestação dos Encarnados.

Tivemos o jogo muito sério e sinto-me completamente realizado pelo jogo que a equipa fez. Toda gente correspondeu, toda gente que foi chamada deu uma boa resposta. É isto que eu quero de toda gente. Nós temos que estar sempre de olho naquilo que é o presente e o futuro, em particular eu, porque também fiz o trajeto dos jogadores, por isso estou sempre atento àquilo que eles vão fazendo a todo momento. Por isso, temos um plantão muito bom e cabe a mim saber gerir e cabe a mim saber motivá-los.

Bruno Lage, num registo captado pela RTP3. Já o treinador do Tirsenense, Emanuel Simões, destaca que apesar do resultado, o importante foi a experiência que a equipa teve na meia final da Taça de Portugal.

Agora, acima de tudo, é a experiência que levamos daqui. Isto é uma grande experiência. Alguns jogadores, se calhar, nunca mais vão ter uma vivência destas, outros, se calhar, ainda podem chegar a patamares deste nível, mas acima de tudo temos que estar satisfeitos com a prestação que fizemos até aqui. Já sabemos que ia ser difícil. Em alguns momentos mostramos que temos qualidade, que noutros patamares, com outras condições, se calhar, conseguimos igualar outros que lá estão. Por isso nós temos que mostrar a qualidade que temos. Andamos no futebol, todos, pra mostrar aquilo que valemos e eu acho que nós hoje dignificamos o Campeonato de Portugal

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões. A segunda mão do Benfica-Tirsense realiza-se no Estádio da Luz no dia 23 de abril. A final da Taça de Portugal está marcada para 25 de maio, no Estádio do Jamor. A Unidade Local de Saúde de Braga realizou esta semana uma cirurgia inédita. Foi a primeira cirurgia robótica. Aconteceu na área da urologia e teve uma duração de duas horas e meia. Este robô resulta de um investimento de mais de € 2 milhões e permite operar a largas distâncias. A jornalista Maria Rego acompanhou esta operação.

Bloco operatório cheio, um robô robusto no centro da sala e uma espécie de consola no canto que comanda toda a ação. O cirurgião responsável pela operação, o urologista Emanuel Carvalho Dias, explica como tudo funciona.

O que acontece é que há um robô que está acoplado ao doente, que vai mimetizar os gestos que um cirurgião faz fora do doente, faz numa consola, e depois esses gestos são transmitidos para o robô que vai operar dentro do doente.

Ainda que neste caso, quer cirurgião, quer robô estejam na mesma sala, nem sempre tal tem de acontecer.

Este gênero de cirurgia nasceu com o objetivo de se poder operar doentes à distância, poder-se operar doentes fora do planeta Terra, poder-se operar doentes em campos de batalha onde o cirurgião estivesse longe. Na realidade, este conceito é um conceito de telecirurgia, que é de se fazer cirurgia à distância.

Os resultados são promissores, ainda que com custos elevados.

Só na aquisição do robô são mais de € 2 milhões. O robô exige uma manutenção anual que também custa umas dezenas de milhares de euros e em cada cirurgia, o robô tem consumíveis que também custam alguns milhares de euros. Por isso, é uma cirurgia cara, mas que vale a pena pelos resultados que vai dar aos doentes.

Mesmo com a estreia do novo procedimento na área da urologia, o hospital está já de olhos postos no futuro, explica a diretora clínica hospitalar, Paula Felgueiras.

Todas as cirurgias, todas as especialidades cirúrgicas vão caminhar nesse sentido. E os médicos estão a receber formação em termos de estarem preparados para esta inovação tecnológica.

Neste momento, são já mais de seis médicos aptos para manusearem o robô. Ainda assim, o objetivo é estender a mais profissionais.

Os cirurgiões vão receber a formação para estarem capacitados, todos, de executarem esta nova técnica cirúrgica no fundo, esta inovação tecnológica.

Uma inovação tecnológica que veio para ficar e que tem vindo a aumentar cada vez mais em Portugal.

Maria Rego, repórter do Observador, que acompanhou esta operação inédita na Unidade Local de Saúde de Braga. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando forem 14h30 da manhã. Até já.