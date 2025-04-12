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Boa noite, sou o Guilherme Pires. É hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com o primeiro debate desta sexta-feira entre a líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, e o líder do CDS, em representação da AD. Nuno Melo aponta pra um contexto iminente de guerra pra dizer que Portugal deve estar à altura dos compromissos que mantém com os aliados. O presidente do CDS-PP acusa o LIVRE de querer acabar com a NATO e considera que o investimento em defesa é um dever.

Não só não é uma ilusão, como é uma obrigação. Eu sublinharia que neste momento o mundo corre riscos reais de guerra. E quando assim acontece, Portugal, no contexto da NATO, tem que estar à altura dos compromissos que firmou com os seus aliados. Se há lição que nós devemos retirar daquilo que acabei de descrever, é que é preciso reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. Isso significa investir mais na Europa, produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. Isso não é despesa, é investimento. O aumento de defesa tem que ter em conta três coisas: os equilíbrios orçamentais, tem que ter em conta o bom comportamento da economia e tem que ter em conta a certeza do Estado assegurar as prestações sociais.

Do outro lado, Isabel Mendes Lopes reitera que o LIVRE não quer que Portugal abandone a NATO, nem defende o fim da Aliança Atlântica. A líder parlamentar do LIVRE aproveita ainda para criticar a atuação do governo AD no setor da habitação, desde que o executivo liderado por Luís Montenegro nunca quis resolver os problemas.

Pro orçamento 2024, o LIVRE fez aprovar uma medida, que é o Fundo de Emergência pra Habitação, que vai buscar 25% do imposto de selo de todas as transações imobiliárias. Isto destinava para responder a esta emergência na habitação, cerca de 100 milhões de euros por ano. O ministro Milha Pinto Luz foi avisado várias vezes que este Fundo de Emergência pra Habitação existia, é lei, falta apenas regulamentar e aplicar. Portanto, nós há um ano que podíamos ter 100 milhões de euros pra ajudar estas pessoas, estas famílias. E, portanto, o que tem acontecido é que este governo não tem querido resolver este problema da habitação. Tinha aqui uma ferramenta, um grande orçamento para apoiar as pessoas e optou por não o fazer.

Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, e Nuno Melo, do CDS, em representação da AD, frente a frente esta sexta-feira, num debate transmitido pela TVI. No segundo frente a frente desta noite entre Iniciativa Liberal e PCP, o secretário-geral do Partido Comunista afirma que o estado atual do setor da habitação é o maior exemplo das fragilidades das políticas defendidas pela IL.

O exemplo mais evidente de que o modelo do Rui Rocha e da Iniciativa Liberal falhou é o drama da habitação que nós vivem os. O setor da habitação é aquele onde tá explanado aquilo que é o projeto e o objetivo da Iniciativa Liberal. O Estado praticamente não existe, 2% de habitação pública. As rendas estão profundamente liberalizadas. Todo o apoio ao alojamento local e tudo em grande expansão e os resultados estão à vista de toda gente. Talvez este seja o elemento central que explica a falência desse modelo de privatizar tudo.

O líder do PCP, Paulo Raimundo, sublinha ainda que é precisa a intervenção do Estado para que os problemas na habitação sejam resolvidos. Na resposta, o presidente da Iniciativa Liberal ironiza o fato de Paulo Raimundo ter apontado o dedo a abordagens econômicas falhadas, quando para Rui Rocha, o modelo econômico defendido pelos comunistas vai levar o país à bancarrota.

Ouvir o Paulo Raimundo falar de abordagens econômicas que falham é, de fato, absolutamente surpreendente, porque Paulo Raimundo representa uma ideologia que falhou em todos os sítios onde foi tentada.

O seu projeto é só sucesso.

Da Venezuela a Cuba, da Bielorrússia, enfim, à Nicarágua. Pra falar de falhantes de programas econômicos, deixe-me falar do programa econômico que o Paulo Raimundo apresenta ao país e que, se fosse aplicado, traria como consequência uma bancarrota do país.

Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Paulo Raimundo, do PCP, esta noite em debate na Sic Notícias. Na análise ao debate entre Rui Rocha e Paulo Raimundo, a jornalista de política do Observador, Mariana Lima Cunha, destaca as medidas da IL pra saúde. Diz que é difícil perceber os detalhes da proposta dos liberais pra esta área.

Ficaram por perceber os detalhes da proposta para se poder avaliar, porque é uma proposta tão distante ainda do modelo que temos em Portugal. Como acontecia, aliás, com várias propostas da Iniciativa Liberal, que o partido até foi, de certa forma, modelando. Aliás, lembramos que a IL chegou a ter a sua proposta a taxa única de IRS, que entretanto deixou cair. Neste debate também já não falou do salário médio fixado em 1.500 euros. Já abdicou ter um número específico e, portanto, foi se adaptando um cadinho mais à realidade portuguesa e tendendo a ser um partido mais moderado. E é difícil imaginar como é que a proposta funcionaria.

As considerações de Mariana Lima Cunha em relação à proposta pra saúde, apresentada pelo presidente da Iniciativa Liberal no frente a frente desta noite com o PCP. O PS acusa a AD de estar a fazer truques de ilusionismo com o programa eleitoral apresentado esta sexta-feira. António Mendonça Mendes acusa a coligação de centro-direita de traçar metas de crescimento do PIB irreais para justificar promessas eleitorais que implicam um aumento de despesa.

Este é um truque que pretende ficcionar o crescimento do PIB pra justificar a entrada de promessas eleitorais. E é com esse truque de ilusionismo que Luís Montenegro desmentiu hoje, na apresentação do programa eleitoral da AD, o seu ministro das Finanças, que já hoje assumiu na reunião do Eurogrupo em Varsóvia

Portugal entra em défice no próximo ano, tal como o PS já tinha antecipado.

Também o Bloco de Esquerda reagiu ao programa da AD. Mariana Mortágua centrou-se na meta traçada pela coligação de aumentar o salário mínimo nacional para os 1.100 € até 2029. A coordenadora do Bloco desvaloriza.

Luís Montenegro apresenta no seu programa um salário mínimo nacional, que é muito parecido ao do Partido Socialista, que aponta para o final da legislatura 1.100 € de salário mínimo nacional. O T2 em Lisboa continua a custar 1.200 €. E esta é a razão da instabilidade. Tudo o resto são cálculos de políticos que são incapazes de falar da vida das pessoas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, esta sexta-feira, numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa. E Luís Montenegro apresentou o programa da AD, atualizado para os próximos quatro anos. Entre as medidas apresentadas, está a subida do salário mínimo e a proibição de telemóveis nas escolas. Mas temas como a habitação e a segurança não ficaram esquecidos. Nadine Soares.

O programa eleitoral da AD propõe um salário mínimo nacional de 1.100 € em 2029 e a descida do IRC até aos 15% para as pequenas e médias empresas. Descida também do IRS, com alívio fiscal de 2.000 milhões de euros. E quanto ao complemento solidário para idosos, a AD quer que atinja os 870 € até o final da legislatura. Promessas ainda para a função pública, a coligação quer rever as carreiras até 2027. Nas escolas, Montenegro quer proibir a utilização de telemóveis até ao sexto ano, já no próximo ano letivo. Na pasta da Justiça e Segurança, a AD propõe julgamentos rápidos para crimes graves e violentos, desde logo com atenção a flagrante delito. No tema da imigração, a criação de polícia de fronteiras para assegurar o controle e afastar estrangeiros em situação ilegal, regular os fluxos de entrada, rever requisitos para obtenção de nacionalidade e reforçar as medidas de integração. A fechar na habitação, a coligação PSD/CDS compromete-se com o IVA à taxa mínima de 6% nas obras e serviços de construção e reabilitação. Quer aumentar a construção de casas e reduzir a tributação para aumentar a oferta. São medidas com as quais Montenegro espera ver resolvido o problema da habitação, algumas das propostas que fazem parte do programa da AD para as legislativas de 18 de maio.

A jornalista Nadine Soares com o resumo das medidas apresentadas pela Aliança Democrática. Sobre a nova polêmica a envolver a empresa Spinum Viva, o PSD rejeita as acusações de promiscuidade e sublinha que o pico de donativos foi anterior à atual direção do partido. Em causa está uma notícia avançada esta sexta-feira pelo jornal Expresso, que dá conta que foram doados cerca de 27 mil € ao PSD por parte de membros da gasolineira Joaquim Barros Rodrigues e Filhos. O filho do dono desta gasolineira é candidato do PSD à Câmara de Braga. As doações terão começado em 2021, altura em que Luís Montenegro apresentou a candidatura à liderança social-democrata. Ora, o mandatário financeiro do PSD, Ricardo Carvalho, assegura não ter havido qualquer ilegalidade no financiamento do partido, uma vez que os donativos são todos feitos a título individual e não por empresas. Esta foi a resposta do PSD depois da acusação do porta-voz da candidatura socialista, Marcos Perestrello, que critica o que diz ser a promiscuidade entre o PSD, governo e Estado.

O que esta notícia do Expresso hoje revela é a promiscuidade profunda entre o que é do partido, o que é do primeiro-ministro e o que é do Estado. É um padrão de falta de ética e de falta de seriedade que se reflete na afetação dos recursos do Estado ao serviço da campanha do PSD.

O porta-voz da candidatura do PS às legislativas volta a apelar aos esclarecimentos do atual primeiro-ministro. É assim que fechamos este jornal. Voltamos a atualizar toda a informação às 2:30 da manhã. Até já.