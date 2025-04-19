Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Duas horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pela política. O PS assegura que os imigrantes da CPLP que obtiveram autorização de residência automática foram sujeitos a verificações de segurança. Garantia deixada por José Luís Carneiro, ex-ministro da Administração Interna, depois de o Jornal de Notícias ter divulgado uma informação que dava conta que 120 mil imigrantes entraram em Portugal sem verificação do registro criminal. De acordo com o jornal, isso terá acontecido devido à autorização de residência automática aprovada pelo governo socialista em 2022 para imigrantes provenientes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Na nota enviada à Agência Lusa, José Luís Carneiro frisa que a atribuição da residência temporária para cidadãos da CPLP foi aprovada na Assembleia da República e com o acordo de todos os partidos. Durante a tarde, em resposta a esta notícia do JN, o PSD acusou o Partido Socialista de ter comprometido a segurança nacional com a gestão da imigração. Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, considera que o PS pôs em causa a segurança nacional ao alegadamente ter permitido a entrada de 120 mil imigrantes em Portugal sem verificação do registro criminal.

Foi o Partido Socialista que é responsável pela total irresponsabilidade na gestão da imigração. Não é irrazoável dizer que o PS pôs em causa a segurança nacional e pôs em causa o humanismo com que devemos receber quem entra legitimamente em Portugal.

Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, em declarações aos jornalistas esta tarde. O Partido Socialista acusa o governo de ter agravado a instabilidade nas urgências hospitalares. Em conferência de imprensa esta tarde, Mariana Vieira da Silva lembrou que a AD avançou com um plano de emergência de curto prazo e, contas feitas, há mais serviços fechados este ano na Páscoa do que no ano passado. As críticas recaem, em particular, sobre a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, mas também sobre Luís Montenegro.

Tal como tem acontecido em todos os momentos de alguma dificuldade, o governo desapareceu e ninguém vê, nem o primeiro-ministro, nem a ministra da Saúde, a dar a resposta que os portugueses precisam e que os portugueses merecem quanto a esta situação. E esse silêncio em momentos de crise, que tem sido a marca deste governo, é também algo que o Partido Socialista não pode deixar de assinalar.

Mariana Vieira da Silva, esta tarde, na sede do Partido Socialista, em Lisboa, acusa o governo de optar pelo silêncio quando lhe convém. Nove distritos estão este sábado sob aviso laranja, devido à previsão de agitação marítima. Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja a partir das 18h. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda que para Portugal continental haja chuva mais intensa, com especial incidência no Norte e Centro, acompanhada de vento e descida da temperatura. Na atualidade internacional, Donald Trump estará disposto a reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. É uma informação avançada pelo Bloomberg, que indica que a concessão é parte do plano de paz que está a ser discutido entre a Rússia e a Ucrânia com mediação dos Estados Unidos. A Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Para já, a Casa Branca não esclareceu publicamente se vai mesmo reconhecer a península ucraniana como russa para chegar a um acordo de paz. No desporto, o Sporting venceu o Moreirense por 3x1 e aumenta assim a vantagem na liderança com um hat trick de Viktor Gyökeres, dos Leões, e a redução com gol de Cédric Teja aos 56 minutos pelo Moreira de Cónegos. Os Leões estão assim mais próximos do título, com apenas quatro jornadas para o fim do campeonato. O Sporting continua no topo da tabela com 72 pontos e aumenta agora a pressão sobre o Benfica, que joga amanhã fora com o Vitória de Guimarães. No final da partida, o treinador dos Leões, Rui Borges, considera que a vitória foi mais que justa.

Deixámos o Moreirense acreditar um bocadinho que o 3x1 faz parte também, mas depois controlámos o jogo, mesmo com o ritmo um pouco mais baixo do que em relação àquilo que foi a primeira parte. Controlámos o jogo, poderíamos ter feito mais gols. O Moreirense tem outro cruzamento a seguir ao gol, é o único lance que me lembro de perigo do adversário. Por isso uma vitória mais do que justa.

O técnico moreirense Cristiano Bates admite que os Leões estiveram melhor na partida, mas admite que a equipa facilitou o jogo dos Leões na primeira parte.

Apesar da força do Sporting, que é clara como a água, nós facilitamos muito na primeira parte. A malta não entrou com a entrega que normalmente costuma ser. Perdemos muitas bolas e deixamos para eles o contra-ataque. Mais de uma vez fomos expostos ao contra-ataque deles.

O Sporting continua no topo da tabela com 72 pontos e aumenta agora a pressão sobre o Benfica, que joga amanhã fora com o Vitória de Guimarães. Um jogo que pode acompanhar em direto aqui na Rádio Observador este sábado, a partir das 20h10, com relato de Ricardo Loureiro e comentários de Mário Cajica, Pedro Henriques e João Pinto. Antes, o Futebol Clube do Porto venceu o Famalicão por 2x0 e consegue assim a segunda vitória consecutiva. O avançado Rodrigo Mora marcou os dois gols dos Dragões aos 20 minutos e depois aos 57. Pelo Famalicão, o gol foi feito por Pedro Bondo. No fim da partida, o treinador dos azuis e brancos, Martin Anselmi, elogiou a prestação dos jogadores. Diz que os Dragões foram valentes na partida frente ao Famalicão. O Porto, que fica agora em terceiro lugar, à condição, com 62 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga. E a notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação volta a ser atualizada às 14h30. Até já.