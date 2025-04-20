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Duas horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pelo desporto. O Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3x0 e cola-se assim ao Sporting. As Águias abriram o marcador aos 21 minutos com gol de Pavlídis. Na segunda parte, as Águias aumentaram a vantagem com gols de Álvaro Carreras e depois o bis de Pavlídis. No final da partida, o técnico dos encarnados, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com o resultado e assume que foram os justos vencedores.

Jogo muito difícil, mas uma importante vitória. Era isso que nós perspetivamos. Oportunidades para ambas as equipes, grandes defesas de ambos os guarda-redes. Foi um jogo muito intenso, com enorme qualidade, um ambiente fantástico e penso que no final fomos os justos vencedores.

Já o treinador do Vitória de Guimarães admite que o Benfica mereceu ganhar. Ainda assim, Luís Freire considera que o resultado não espelhou a exibição da equipe.

Mereceram ganhar porque fizeram os gols e quem faz os gols, não há discussão possível. Nós temos que saber é o resultado, para nós é injusto na perspectiva que o que produzimos foi muito mais do que tivemos. Se fizermos isto para o próximo jogo, e por isso é que não perdemos há 10 jogos, porque continuamos a acreditar que o caminho é este. E nós fomos dominadores, não fomos eficazes. O Benfica ganhou, mas nós temos um caminho até o fim para fazer com esta identidade.

Luís Freire, em análise à derrota do Vitória de Guimarães frente ao Benfica, que iguala agora o líder da tabela, o Sporting, com os mesmos 72 pontos. Portugal sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins de sub-23 em Barcelona. A seleção portuguesa bateu a campeã em título, Espanha, no desempate por pênaltis, 2x1, depois do empate por 4x4 no prolongamento. Os quatro gols de Lucas Honório permitiram que o jogo fosse decidido nas grandes penalidades, com o guarda-redes Gonçalo Bento em destaque. Portugal tinha perdido em 2023 a primeira edição do Europeu sub-23 para a Espanha. Consegue agora a conquista do título. Na atualidade internacional, milhares de americanos saíram à rua em protesto contra Donald Trump. As dezenas de milhares de manifestantes marcharam este sábado no centro das principais cidades norte-americanas, mas também em Washington, à porta da Casa Branca. Entre as razões de descontentamento com a administração Trump, estão as medidas de combate à imigração, como as exportações ilegais já travadas pelo Supremo Tribunal, mas também os despedimentos em massa de funcionários públicos, a repressão das pessoas LGBTI+ e o apoio norte-americano a Israel. É a segunda vez neste mês que saem à rua milhares em protesto contra Donald Trump. Nos Estados Unidos, há 15 dias, foram registradas mais de mil manifestações em simultâneo no país contra Donald Trump. Volodymyr Zelensky garante que apesar da trégua anunciada por Putin, os combates continuam em Kursk e Belgorod. Citado pela BBC, o presidente ucraniano diz que as promessas pascais de Putin não se estenderam a estes territórios e garante que a artilharia russa ainda está a ser ouvida nestas regiões. Ainda assim, noutras áreas, a situação está mais calma, admite o presidente ucraniano. É uma trégua de Páscoa que, de acordo com o Kremlin, começava este sábado às 16h e seria para vigorar até este domingo, às 22h, hora de Lisboa. Ouvido na Rádio Observador, o major-general João Vieira Borges diz que já duvidava que a trégua fosse mesmo respeitada e considera que Putin anunciou o cessar-fogo sob pressão dos Estados Unidos.

Pode ter a ver com a pressão que fez Marco Rubio, sobretudo Trump, ao dizerem que os Estados Unidos já estavam prontos a abandonar os esforços para alcançar a paz na Ucrânia. Perceberam que havia uma incompatibilidade total, perceberam que havia infração das duas partes relativamente ao cessar-fogo parcial. Julgo que Putin demonstra uma manifestação de boa vontade, mas também é resposta à pressão de Trump, ou seja, ele tem a noção perfeita de que é uma oportunidade que não pode ser perdida.

O major-general João Vieira Borges, ouvido na Rádio Observador, espera que a decisão de trégua tenha sido articulada com o mediador dos Estados Unidos, apesar de não haver informação sobre se isto realmente aconteceu. Na atualidade nacional, o PS ataca o Ministério Público, diz que é legítimo concluir que interferiu no processo político. Acusação feita por Marcos Perestrello no programa Facto Político, na Sic Notícias, o porta-voz do PS às eleições legislativas sublinha que é estranho o timing da averiguação do Ministério Público a Pedro Nuno Santos.

Eu não acredito em coincidências desta natureza. Eu penso que é legítimo olhar para a atuação do Ministério Público em relação a estes dois casos e considerar que houve aqui dois pesos e duas medidas. Isso, do meu ponto de vista, é grave. Eu julgo que é legítimo concluir, em função da atuação do Ministério Público neste caso, que o Ministério Público optou por interferir no processo político.

Marcos Perestrello, porta-voz do PS às eleições legislativas, acredita que se o Partido Socialista vencer as eleições de 18 de maio, o PSD vai viabilizar um governo do Partido Socialista. E a fechar, o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa. A ideia é desmentida por Fernando Araújo, que alerta para uma situação grave na saúde. O antigo CEO do SNS diz que só em blocos de parto encerrados são já o dobro do que na mesma altura do ano passado.

É uma situação de elevado risco, uma situação grave. E por quê? Porque, primeiro, o número de blocos de parto encerrados nesta Páscoa é o dobro do que aconteceu no ano passado. E eu sublinho, para não haver dúvidas, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Estamos a falar de cerca de 25 blocos de parto fechados, a capacidade de assistência instalada, 25% fechados na mesma altura.

Declarações do antigo diretor do SNS à Rádio Observador. Este sábado estiveram encerradas oito urgências hospitalares. Hoje, domingo, sobem para 10. Isto está tudo dito neste jornal das 14h. A informação está de regresso às 14h30. Até já.