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As notícias com Maria João Brás.

Boa noite. Começamos pelos debates desta noite. O frente a frente entre Mariana Mortágua e André Ventura subiu de tom. O motivo: o tema imigração e segurança. A troca de ideias aqueceu quando André Ventura recorreu como exemplo ao assalto a Joana Mortágua, irmã da coordenadora do Bloco de Esquerda.

Até o carro da sua irmã foi assaltado no Martim Moniz.

Eu percebo a sua preocupação.

Chamou o Batman? Não, chamou a polícia, não foi?

Eu percebo a sua preocupação, mas posso lhe dizer que não está confirmado que tenha sido um deputado do Chega. Portanto, a mala da minha irmã não apareceu, mas não está confirmado que tenha sido um deputado do Chega. Percebo a sua preocupação.

Mas foi à polícia, não foi? Não chamou o Batman, nem o Super-Homem, nem o Homem-Aranha.

Mariana Mortágua e André Ventura no debate esta noite na SIC Notícias. Minutos antes, Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo trocavam ideias na RTP. O secretário-geral do PS voltou a apelar ao voto útil à esquerda. Já o líder dos comunistas abriu caminho a um entendimento pós-eleitoral com o velho parceiro de geringonça, o PS.

Nós temos que responder é à viabilidade da vida daqueles que trabalham por turnos, daqueles que trabalham em laboração contínua, das creches, dos lares que faltam, dos meios para o Serviço Nacional de Saúde, a resposta à habitação. É a isso que nós temos que responder. Se é para este caminho, contam conosco. Se é para manter o mesmo rumo, ainda com caminhos diferentes, não vale a pena.

Então há caminho?

Claro, se é para responder ao problema das pessoas, que é isso que importa, há sempre caminho.

Neste mesmo debate, Pedro Nuno Santos abordou também alguns assuntos internos, como a questão da acusação de violação doméstica ao líder do PS Braga. Vítor Hugo Salgado anunciou que vai deixar o cargo, mas lamenta a decisão do PS de não apoiar a recandidatura à Câmara de Vizela. Ora, Pedro Nuno Santos afirma que a decisão é definitiva.

Em matéria de violência doméstica, o Partido Socialista não vacila e é por isso que foi tomada uma decisão firme e definitiva sobre esse caso.

Pedro Nuno Santos sobre o caso em torno do líder do PS Braga, Vítor Hugo Salgado, negou as acusações de violência doméstica, mas lembra o secretário-geral do PS de que ainda não foi ouvido ou acusado. E regressamos à notícia que marcou esta segunda-feira, a morte do Papa Francisco. Marcelo Rebelo de Sousa lembra Francisco como um amigo tardio, mas intenso de Portugal. O presidente da República falou na noite desta segunda-feira no Palácio de Belém, elogiou a coragem do Papa em defender a dignidade humana e destacou a relação de carinho com o país.

Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto, e aí iniciando uma intensa ligação que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude, há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que depois da mensagem ao país, foi até à Sé de Lisboa para assistir à missa em homenagem ao Papa, onde também marcaram presença o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e representantes dos três ramos das Forças Armadas portuguesas. Francisco morreu esta segunda-feira aos 88 anos, vítima de um AVC. Numa nota, a Santa Sé explica que o acidente vascular cerebral levou a um coma e uma falha cardíaca irreversível. O chefe da Igreja Católica morreu às 7h35 desta segunda-feira, na residência na Casa de Santa Marta, no Vaticano. Entretanto, o quarto e o escritório do Papa já foram selados pelo cardeal camarengo. A informação foi avançada pela agência eclesiástica. Esta é uma das responsabilidades deste cardeal, chamado cardeal camarengo, ele que lidera este período de sede vacante. Os aposentos do Papa só podem voltar a ser abertos quando for eleito um novo papa. E precisamente sobre os próximos dias e o processo de sucessão, a primeira congregação de cardeais acontece já esta terça-feira. Vão ser decididas as cerimónias fúnebres, sendo que no testamento do Papa foi revelado que Francisco pediu para ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, mas de forma simples, sem particular decoração, apenas com a inscrição a dizer "Francisco". Nota que há quatro cardeais portugueses que podem vir a fazer parte do processo de decisão do próximo papa. São eles José Tolentino de Mendonça, Manuel Clemente, António Marto e Dom Américo Aguiar. Em todo o mundo multiplicam-se as homenagens ao Papa Francisco. Da Europa à América do Sul, já foram definidas ações solenes para assinalar a morte do Papa. Em Portugal, foram decretados três dias de luto nacional, mas há países que foram mais longe. Diana Rosa.

Começamos pela Argentina, terra natal de Francisco, que, tal como o Brasil, decretou sete dias de luto nacional. Javier Milei, presidente argentino, já tem viagem marcada para o Vaticano nesta quarta-feira para assistir às cerimónias fúnebres. Mais acima, nos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente que foi criticado sem pruridos pelo Papa, em particular em matéria de políticas de imigração, ordenou a colocação da bandeira nacional a meia haste em todos os edifícios públicos norte-americanos. Na Europa, na Áustria, foram hasteadas bandeiras negras nas igrejas e realizada uma missa pela memória de Francisco. Já no Reino Unido, as residências da família real vão ter as bandeiras também a meia haste, à semelhança do Parlamento Europeu. Em Paris, a Torre Eiffel fica às escuras e na Catedral de Notre Dame vão ouvir-se 88 badaladas, uma por cada ano de vida do Papa Francisco, que morreu hoje precisamente aos 88 anos.

A jornalista Diana Rosa com as homenagens oficiais um pouco por todo o mundo ao Papa Francisco. Entretanto, Donald Trump já anunciou que vai comparecer no funeral do Papa também. E não é só no mundo católico que Francisco é recordado como alguém excepcional. O presidente da Comunidade Islâmica em Lisboa diz que a abertura que o Papa demonstrou em relação a outras religiões aproximou mais a comunidade islâmica à Igreja. Em entrevista à Rádio Observador, Mohammed Iqbal recorda o Papa como alguém que sempre abraçou o próximo.

Toda a abertura específica que o Papa demonstrou ao longo dos seus 13 anos, abraçando sempre as outras religiões, houve um diálogo muito próximo com a religião islâmica. Teve um impacto, sem a sombra de dúvidas. Nós aproximou-nos muito mais. Embora nós tínhamos uma relação sempre muito boa com a comunidade católica que está em Portugal, houve uma aproximação maior com esse tipo de atitude que o Papa sempre teve, a sua santidade sempre teve para com as outras religiões e também, em particular, com a religião islâmica.