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As notícias com Maria João Braz.

Boa noite. A ministra da Saúde diz que sempre existiram nascimentos em ambulâncias e que não é possível evitar que tal aconteça. Ana Paula Martins admite, no entanto, que é preciso reduzir o número destas situações. A governante recusa ainda as críticas do ex-CEO do SNS, Fernando Araújo, que alertou que o plano de emergência e transformação da saúde falhou. A ministra desafia o cabeça de lista do PSD à Câmara do Porto a não fugir ao debate eleitoral.

Eu gostava era que o ex-diretor executivo, que já não é diretor executivo, mas que é candidato pelo Partido Socialista ao círculo do Porto, portanto, é cabeça de lista, gostava era que ele debatesse com o doutor Paulo Rangel e não desertasse dos debates, que foi aquilo que ele fez.

Ana Paula Martins, em declarações aos jornalistas depois da visita ao Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. E Luís Marques Mendes não toma uma posição sobre a lei da eutanásia. O candidato à Presidência da República recusa comentar a recente deliberação do Tribunal Constitucional, que deu como inconstitucionais seis normas desta lei.

Eu não conheço ainda o acórdão do Tribunal Constitucional, só conheço as notícias, no essencial. É uma matéria muito sensível, muito delicada do ponto de vista jurídico e, portanto, agora há de ter que voltar à Assembleia da República para serem corrigidas as inconstitucionalidades. Mas não posso acrescentar muito porque não li o acórdão ainda.

Luís Marques Mendes esta tarde, em declarações à Rádio Observador. E o Chega apresentou também esta quarta-feira o programa eleitoral, um documento focado na imigração, mas também no aumento do salário mínimo para 1150 € até 2029. Nadine Soares.

O Chega propõe um salário mínimo de 1150 € até 2029 e as pensões dos idosos são para aumentar.

Nós vamos dar a todos os nossos idosos e pensionistas uma pensão ao nível do salário mínimo em Portugal.

Já no tema da imigração, o Chega quer uma lei com o nome do jovem que morreu em Braga. O destaque passa pela lei Manu.

Nós faremos aprovar a lei Manu. Dirá isto a todos os imigrantes que estiverem em Portugal: quando cá cometeres um crime, acontecer-te-ão duas coisas. Pagarás o preço da tua liberdade e serás posto na prisão durante vários anos, mas mal termines o teu tempo de prisão, tu não ficarás nem mais um segundo nesta terra.

Uma expulsão automática, embora a lei já preveja o cenário de uma sanção opcional. As portagens são pra eliminar em todo o país e na habitação, o partido de André Ventura propõe a descida do IVA na construção. Nas creches, o Chega quer priorizar os filhos de pais trabalhadores. Na Justiça, um processo mais simples e rápido, com menos burocracias. O Chega recupera a proposta de confisco de bens e atira ao PS e ao PSD.

Não só se uniram na governação ao centro e ao socialismo em Portugal, PS e PSD uniram-se também para ser o centro e a marca e a proteção da corrupção generalizada que há em Portugal hoje em dia. Por isso o Chega foi claro nesta matéria desde o início. Mas é preciso confiscar os bens dos corruptos.

E diretamente a Luís Montenegro deixa a mensagem.

Se quer gerir o país como geriu a Spin Livro, não nos vamos ofender, não nos vamos chatear. Senhor primeiro-ministro, saia-me só da frente e deixe-me ser primeiro-ministro.

Algumas propostas e mensagens deixadas na apresentação do programa eleitoral do Chega para as legislativas de 18 de maio.

A jornalista Nadine Soares, que acompanhou a apresentação do programa eleitoral do Chega esta tarde em Lisboa. E continuamos na política nacional. O deputado do PSD, Cristóvão Norte, admite um entendimento pós-eleitoral com a Iniciativa Liberal. Nesta quarta-feira, em entrevista ao Observador, Rui Rocha também abriu as portas a esse cenário.

Da minha parte, se porventura o resultado eleitoral assim o convocar, eu creio que haveria boas bases para encetar um acordo com a Iniciativa Liberal com vista a dar esse rumo de estabilidade. Agora, isso primeiro está o resultado eleitoral e estão as opções dos portugueses antes de estarmos a imaginar qualquer tese a esse respeito.

O deputado do PSD, Cristóvão Norte, em entrevista à Rádio Observador, onde também falou Rodrigo Saraiva, deputado da Iniciativa Liberal, que vai mais longe e fala mesmo na possibilidade dos liberais assumirem uma pasta ministerial.

O Rodrigo Saraiva está disponível desde que iniciou este projeto da Iniciativa Liberal pra contribuir pra transformar o país. Se isso é feito numa autarquia, se é feito no Parlamento, se é feito no governo, acima de tudo o que é importante é que a Iniciativa Liberal, seja o Rodrigo, seja o Carlos, seja o Rui, seja a Mariana, seja a Joana, seja o Mário, seja o João, é confiável pelas ideias e pelas propostas que traz, que elas demonstram ambição e exigência, seja na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, na área da segurança, em muitas outras áreas, nós demonstramos ambição e uma visão que é a mesmo preciso. Nós temos que puxar o país pra frente.

Esta manhã, na Rádio Observador, Rui Rocha também admitia a possibilidade de Carlos Guimarães Pinto ficar com a pasta da Administração Interna. E o corpo do Papa Francisco foi esta quarta-feira trasladado para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. É lá que vai estar até sábado, dia do funeral. De acordo com o porta-voz da Santa Sé, 20 mil pessoas passaram esta quarta-feira por esta basílica para homenagear Francisco. Uma destas pessoas foi Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana. Chegaram já a Roma, entretanto, 103 cardeais que se reuniram em congregação para discutir os aspetos protocolares do conclave. E no Leste, Donald Trump acredita que a Rússia está perto de aceitar um acordo de cessar-fogo. O plano apresentado pelos Estados Unidos cede a várias exigências de Moscovo. De acordo com o site norte-americano Axios, Washington terá apresentado a Kiev um plano que determina que a Ucrânia não pode integrar a NATO. Além disso, os territórios até agora conquistados por Moscovo ficam sob a alçada da Rússia, o que inclui também a Crimeia. Ora, Donald Trump já reagiu à posição de Volodymyr Zelensky, que nega reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. O presidente norte-americano acusa o homólogo ucraniano de estar a bloquear a paz e deixa o aviso de que se continuar a lutar, Zelensky poderá perder o país inteiro. Terminamos no desporto. O Benfica venceu o Tirsense por 3x0. Os encarnados passam assim para a final da Taça de Portugal. O treinador Bruno Lage considerou que o resultado foi justo, mas também elogia a prestação do adversário.

Foi um percurso muito bom nesta competição, marcamos acima de 20 gols. Chegamos com mérito aos jamor. Era um dos objetivos da época. Uma primeira parte morna, mas uma segunda parte já com a dinâmica pretendida. Tivemos a oportunidade no intervalo também de corrigir um ou outro posicionamento. Realçar também uma palavra para o Tirsense, porque realmente fez um percurso muito bom. Tentou ao máximo, em particular neste jogo, atrasar o resultado, para que o resultado não se ditasse. Nós tivemos várias oportunidades para marcar, marcamos quatro. Acho que é o resultado justo.

Bruno Lage, em declarações à Sport TV. Da parte do Tirsense, o treinador Emanuel Simões reconhece que o resultado foi pesado, mas espera que daqui a uns anos possa ser recordado como uma eliminatória bonita.

Fizemos uma primeira parte muito repartida e estamos de parabéns, embora o resultado seja pesado. Eu acho que saímos de parabéns e acho que dignificamos a presença do Tirsense nesta meia-final. Vamos recordar isso como uma eliminatória bonita, embora tenhamos perdido com dois jogos em que são muitos gols, mas eu acho que dignificamos, mostramos que há trabalho, há qualidade e que é possível as pessoas sonharem um bocadinho mais para além do patamar onde está.

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, em declarações à Sport TV. É a notícia de fecho deste noticiário. Regressamos às 14h30. Até já.