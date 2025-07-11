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São duas horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das Duas na Rádio Observador. A começar pela política, está desfeito o tabu. Carlos Moedas vai mesmo recandidatar-se à presidência da Câmara de Lisboa. É uma notícia avançada pelo Expresso, que entrevistou o autarca de Lisboa depois de um longo período de reflexão. Carlos Moedas avança na corrida para um segundo mandato, mas sem ainda ter fechado os lugares nas listas com o CDS e a Iniciativa Liberal. Esta quarta-feira, o Observador tinha dado conta de um crescente mal-estar entre todas as partes, com liberais e democratas cristãos a lutarem pelos melhores lugares na aliança. Ainda de acordo com o Expresso, a apresentação da recandidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa acontece até ao final deste mês. Ainda de olho nas autárquicas, se as eleições fossem hoje, Manuel Pizarro seria o novo presidente da Câmara Municipal do Porto. É o que revela uma nova sondagem do Iskete para o Expresso e para a SIC, que dá vantagem ao candidato do PS em relação a Pedro Duarte, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Ainda assim, os dois partidos que lideram a tabela de sondagens quase duplicam a intenção de voto. O PS passou de 8 para 36% e o PSD passou de 17 para 33% das intenções de voto. Em terceiro lugar, surge Miguel Corte-Real, candidato do Chega, que reúne 9% das intenções de voto. Os resultados à esquerda mostram que PCP e Bloco de Esquerda vão ter dificuldades em eleger deputados para a Assembleia Municipal, com 3% e 2% das intenções de voto. Mais longe fica o Livre, com apenas 1%. No que diz respeito à abstenção, 12% dos inquiridos admitiram que no dia 12 de outubro não vão votar. É o tema do dia, a reprivatização da TAP. O ministro das Infraestruturas defende que manter a participação do Estado na transportadora aérea é garantir que, a longo prazo, a empresa valoriza. Em entrevista à RTP, Miguel Pinto Luz explica que o governo não optou por uma alienação de mais de 50% da TAP, porque considera que o importante é maximizar as sinergias com um parceiro internacional credível e assim valorizar a parte do Estado.

Porque acreditamos que ao alienar 49,9%, maximizamos a oportunidade dos 50,1%. Ou seja, nós alienamos 49,9%, encontramos um parceiro internacional credível que faça crescer a companhia, mais rotas, mais aviões, e isso vai valorizar a participação dos 50,1%. E, portanto, maximizamos, desse ponto de vista, o prêmio de controle futuro, maximizamos as sinergias e, acima de tudo, damos a oportunidade de que estes investidores, que aparecem nesta primeira fase, possam vir de fora da União Europeia.

Sobre o cenário de uma privatização da maioria do capital, mais apetecível para os potenciais compradores, o Ministro das Infraestruturas garante que fica para o privado a gestão da empresa. Miguel Pinto Luz reforça ainda que o executivo vai ser criterioso na venda, pretende negociar apenas com companhias aéreas relevantes.

O governo só está disponível para vender a TAP a um parceiro industrial, ou seja, do setor, com dimensão relevante, eu disse-o ali na peça. O que é a dimensão relevante? Necessariamente maior do que a TAP, portanto, tenha garantias que possa escalar.

Mesmo que o negócio seja melhor no fundo.

Ainda que possa esse parceiro aparecer com um fundo. Isso já deixamos em aberto. Agora, estruturalmente, o negócio tem que ser estabelecido com um parceiro de indústria. Para quê? Para haver sinergias, sinergias de rotas, de operação, de gestão da TAP. E é isso que nós procuramos.

À RTP, o ministro das Infraestruturas garante ainda que o governo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP. Antes, no briefing do Conselho de Ministros, Pinto Luz traçou cinco objetivos. São eles: recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências da aviação e rotas estratégicas, valorizar a TAP com investimento privado, manter a sede da empresa em Lisboa, assim como o hub, e ainda preservar o valor político da transportadora aérea portuguesa. Os partidos querem mais explicações sobre a venda da parte da TAP. O Chega já pediu um debate de urgência e considera que só assim é possível clarificar o plano do governo. No explicador desta quinta-feira, o deputado Carlos Barbosa reclama uma maior participação dos restantes partidos neste processo da venda da TAP.

Porque achamos que não está ainda esclarecida a forma como está a ser feita e está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos, e nós achamos que deve o próprio Parlamento ser ouvido sobre esta possível privatização.

Já o PS, pela deputada Marina Gonçalves, critica as declarações do primeiro-ministro e refere que o partido vai manter a posição.

E por isso, da parte do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara. As nossas questões, obviamente, as duas dimensões que colocamos, que são diferentes também do ponto de vista de decisão política, são para nós importantes e são fundamentais nesta discussão e não temos nenhum motivo para mudar a nossa posição, sobretudo porque para nós a TAP é um ativo estratégico e não um poço sem fundo, como disse o primeiro-ministro.

Do lado da Iniciativa Liberal, o deputado Jorge Miguel Teixeira acusa o governo de recuar no plano de reformas. O liberal defende que a TAP devia ser privatizada a 100%.

E nas decisões fundamentais, que são, de fato, determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o governo recua. E recua tão atrás que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%.

Pelo PSD, Alexandre Poço acredita que o início do processo de privatização da TAP é uma boa notícia para os portugueses. O social-democrata lembra que a transportadora aérea só pode crescer com investimento privado.

É uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial recuperar, até ao limite do possível que a negociação permita, os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP, em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado.

PSD, Chega, PS e Iniciativa Liberal, ouvidos esta quinta-feira no programa Explicador da Rádio Observador. Recordo que o Chega já avançou com o pedido de um debate de urgência sobre a venda da transportadora aérea portuguesa. Vai ser adiada a eleição do novo Provedor de Justiça pelo Parlamento. É o que adianta a Agência Lusa. Em causa está o facto de nenhum partido ter apresentado qualquer nome de candidato dentro do prazo estabelecido, indica a fonte do gabinete do Presidente da Assembleia da República. A eleição estava marcada para a quarta-feira da próxima semana, dia 16. O nome do substituto de Maria Lúcia Amaral na Provedoria de Justiça deverá ser proposto pelo PS e terá de alcançar uma aprovação de, pelo menos, dois terços dos deputados e que vai implicar uma negociação dos socialistas com o PSD e o Chega. Olhamos para a saúde. Já se notam os efeitos das urgências de obstetrícia encerradas no Barreiro. Um bebê nasceu esta quinta-feira na Via Rápida IC21. O parto foi realizado pela própria família, avança o Correio da Manhã. A mulher de 33 anos deslocava-se num veículo ligeiro para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, acompanhada pelo marido e pela mãe. Isto porque a urgência de obstetrícia do Barreiro está encerrada. De acordo com o Correio da Manhã, a mulher entrou em contacto com o INEM, mas as dificuldades de comunicação impediram o socorro. Mais tarde, numa nova ligação telefónica, a família informou que o bebê já tinha nascido. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes diz ter recebido uma primeira chamada pouco depois das 17h para a assistência da grávida. No entanto, alega que não houve colaboração por parte dos utentes, que terão mesmo desligado o telefone. O CODU diz ainda que voltou a ligar para o local e que os utentes recusaram responder às perguntas, disseram apenas que iam nos próprios meios até ao hospital. Na atualidade internacional, novo dia, nova tarifa. Os Estados Unidos vão aplicar novas taxas de 35% sobre os produtos importados do Canadá. Donald Trump publicou esta quinta-feira, nas redes sociais, a carta dirigida a Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá. Diz Trump que as tarifas de 35%, separadas de todas as outras tarifas setoriais, vão ser aplicadas a partir de agosto. Já em março, os norte-americanos impuseram uma tarifa de 25% sobre viaturas e peças de automóvel importadas desde o Canadá. Em junho, Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre as importações de aço e alumínio, também do Canadá. Estas novas taxas de 35% aplicam-se a todos os produtos importados do Canadá. No desporto, Rui Costa vai mesmo recandidatar-se à presidência do Benfica. É o quinto nome a avançar para a corrida ao cargo. Depois de João Noronha Lopes, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e João Diogo Mantegas, esta quinta-feira foi a vez de Rui Costa apresentar a candidatura à liderança do clube. O atual presidente das Águias promete fazer o que ainda não foi feito e aponta baterias para a preparação da próxima época.

Neste momento, a minha prioridade é clara: criar todas as condições para uma época vitoriosa, repleta de conquistas e títulos para a nação benfiquista, em todas as modalidades e competições. Ninguém mais do que eu deseja vencer, fazer crescer esta ambição e continuar a escrever a história do maior de Portugal.

Na reação a este anúncio, o candidato João Noronha Lopes critica a falta de resultados positivos nos últimos quatro anos. Já João Diogo Mantegas espera ter a oportunidade de debater contra Rui Costa. As eleições para a presidência do Benfica acontecem no dia 25 de outubro. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à antena da Rádio Observador com a síntese das 14h30. Até já.