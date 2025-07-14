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As horas. As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, boa noite. José Luís Carneiro acusa o governo de criar um espetáculo degradante com os setores da defesa e da saúde. O secretário-geral do PS promete apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar e considera que o país está pior do que quando o PS estava em funções governativas.

Como se vê, hoje estamos muito pior do que estávamos quando o governo do Partido Socialista estava no exercício de funções e assistimos a um espetáculo degradante de várias estruturas do Estado a empurrarem as suas responsabilidades de uns para os outros, da defesa para a saúde, da saúde para a defesa, e a falta de um plano estruturado relativo às emergências hospitalares. Quero dizer que esse é um dos temas que levaremos ao debate do Estado da Nação, mas vou dizer ao senhor primeiro-ministro que se o governo não tiver competência para apresentar uma resposta, o Partido Socialista vai apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar.

Declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas, em Louçada, o líder do PS aconselha ainda o governo a reunir-se rapidamente com os setores afetados pelas tarifas de Donald Trump. José Luís Carneiro diz que é preciso estudar já medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, de cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar a cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como aqueles setores aqui nesta região, do têxtil, do vestuário, do calçado.

José Luís Carneiro lembrou que há vários meses que se ouve falar por parte dos Estados Unidos da possibilidade de adoção de tarifas e, por isso, defende que o governo deve ter já um plano preparado para fazer face aos possíveis impactos econômicos. A Iniciativa Liberal aprovou hoje mais de 14 coligações com o PSD, incluindo nas cidades de Coimbra, Sintra e Vila Nova de Gaia. O acordo em Lisboa ainda não está fechado. O Conselho Nacional do Partido aprovou este domingo um segundo lote de candidaturas autárquicas. Incluem 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha à cidade de Braga, e 14 em coligação. De acordo com a informação enviada por fonte oficial dos liberais, entre as autarquias a que o partido concorre em coligação, encontram-se Vila Nova de Gaia, Coimbra, Sintra, Beja e Faro. Apesar das várias coligações aprovadas de um lado do PSD, com várias em que se inclui também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para Lisboa. Na última convenção nacional, Mariana Leitão, a única candidata à liderança do partido, assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura da coligação em Lisboa. Acusou Carlos Moedas de não ter feito um trabalho excepcional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito, no caso de existir uma frente de esquerda. Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala, que são as casas vazias. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o executivo de Luís Montenegro de ignorar 250 mil casas que se encontram vazias e prontas a habitar. A líder do Bloco de Esquerda recordava um estudo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, divulgado este domingo no JN e no jornal Público, que dava conta dessas mesmas casas, que não estão no mercado de venda ou arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Mariana Mortágua acusa agora o governo, mas também o PS, de evitarem este assunto.

250 mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. E elas não estão nas aldeias, elas estão em Coimbra, elas estão em Lisboa, elas estão no Porto, elas estão em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas, na cidade de Coimbra, este domingo. Também da saúde, a deputada única do Bloco de Esquerda acusa o governo de ter como plano entregar o SNS ao setor privado. A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, diz que são necessárias penalizações para situações como as descargas residuais da Lactogal, no rio Onda. Em causa, está a descarga de resíduos feita por esta empresa, que levou à interdição das praias de Angueiras Norte, em Matosinhos, e de Labruge, em Vila do Conde. Em entrevista esta tarde à Rádio Observador, Luísa Salgueiro explica que a autarquia já tinha pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para apurar a autoria das descargas. De acordo com a presidente da Câmara, a APA já participou a situação ao Ministério Público e abriu processos para punir a empresa. Luísa Salgueiro admite ainda que o diretor da Lactogal já pediu desculpas à autarquia. Ainda assim, a presidente fala de uma ocorrência muito grave, que não tem justificação.

Nada justifica que uma empresa lance para um curso de água uma carga poluente como aquela que matou a fauna e foi absolutamente notório o efeito, o impacto negativo que aquela descarga trouxe. Nada justifica isso. A empresa não consegue, tem de resolver. Não é a população que há de ser prejudicada por uma decisão dessas. Alguém decidiu lançar aquilo. E, portanto, a Câmara de Matosinhos repudia essas atitudes e exige, mais uma vez, que sejam tomadas todas as medidas para que não se repitam situações como esta, que destroem anos de trabalho.

As palavras de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, à Rádio Observador este domingo. A autarca explica ainda que a interdição das praias, devido à contaminação da água, causa danos à imagem de sustentabilidade do conselho e tem um impacto negativo nos negócios. No desporto, Borja Sainz é o novo reforço do Futebol Clube do Porto. O extremo esquerdo espanhol assina um contrato com os Dragões até 2030. Sainz, de 24 anos, chega proveniente dos ingleses do Norwich City, numa transferência que pode ultrapassar os € 15 milhões. Durante a tarde de hoje, na reação a esta contratação, o team manager dos Dragões, Jorge Costa, afirma que o jogador já era um alvo antigo dos azuis-e-brancos.

Um jogador desconcertante, que faz coisas diferentes, um ala à moda antiga e que certamente vai entusiasmar e de que maneira os nossos adeptos. Um jogador que nós seguimos há algum tempo e que, felizmente, vai fazer parte do nosso plantel. Vem ao encontro daquilo que o nosso presidente disse. Queremos uma equipa forte, acho que estamos a construir, com o intuito e com a esperança de termos um ano de sucesso.

As declarações de Jorge Costa aos canais oficiais do Futebol Clube do Porto. Borja Sainz junta-se assim aos já reforços azuis-e-brancos Gabri Veiga, Dominik Pepic e João Costa. Digo-lhe que no mercado de transferências, também no futebol, está para breve, segundo as últimas notícias, a novela entre Viktor Gyökeres e o Sporting. Há momentos, o jornalista especialista no mercado, Fabrizio Romano, refere que estas negociações podem ter o seu fim já amanhã, segunda-feira, já que os dois clubes, tanto o Sporting como o Arsenal, o clube inglês que estará interessado na contratação do avançado sueco, tiveram esta tarde duas reuniões e que por isso o contrato de Gyökeres poderá estar finalizado já amanhã, concluindo esta novela de mercado entre Sporting e o avançado sueco. O Chelsea venceu o Paris Saint-Germain e conquista o Mundial de Clubes. Resultado final: 3 x 0. Caíram dois gols de Cole Palmer e de João Pedro ainda na primeira parte. O Chelsea de Pedro Neto e Dário Essugo vence assim o Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e também de João Neves. Este último acabou expulso do jogo já na parte final da partida. Esta final foi 100% europeia e foi jogada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos da América. Para terminar, este domingo foi dia de homenagens para sempre num rapaz de Portugal. O nome dele é Diogo. O dia foi marcado por, mais uma vez, uma homenagem a Diogo Jota e ao irmão André Silva. No regresso do Liverpool ao relvado, os Reds realizaram hoje o primeiro jogo de pré-época, um duelo de pré-temporada com o Preston North End e que os Reds de Arne Slot venceram por 3 x 1. O resultado pouco importou na tarde deste domingo. Nas bancadas e no relvado houve homenagens antes, durante e depois do jogo. Miguel Cordeiro, adeptos e equipas homenagearam o eterno número 20 do Liverpool e o irmão André Silva. Nunca caminharás sozinho, you will never walk alone. O hino do Liverpool foi entoado desta forma, em plenos pulmões, na cidade de Preston. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim foi entoado o hino em todo o estádio. O capitão do Preston foi o primeiro a subir ao relvado. Benjamin Whiteman deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Nessa bancada, miúdos e graúdos erguiam cartazes, cascóis, tarjas em nome de Diogo Jota e André Silva. As equipas entraram no relvado com vários jogadores visivelmente emocionados e os jogadores das duas equipas entraram no relvado também com fumos negros. Depois, no centro do relvado, o silêncio. Completo silêncio em todo o estádio. Um momento que terminou com um forte aplauso. O jogo iniciou-se e repetiram-se cânticos dedicados a Diogo Jota, com o momento alto a chegar ao minuto 20. É um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o famoso cântico Diogo Jota no minuto 20, o número da camisola que nunca mais vai voltar a ser utilizado no histórico clube inglês. Os adeptos do Preston juntaram-se e este cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. No relvado, o Liverpool venceu. Foi assim o primeiro jogo de pré-época do campeão inglês depois da morte de Diogo Jota. Os jogadores evitaram festejar os gols, preferiram replicar os festejos popularizados pelo jogador português. Nas bancadas, gritou-se: "Diogo, para sempre o lad from Portugal." As homenagens de hoje a Diogo Jota, nas palavras do jornalista Miguel Cordeiro, com estas homenagens ao antigo craque do Liverpool e também ao irmão André Silva. Este foi o primeiro jogo dos Reds sem Diogo Jota. Ponto final neste noticiário das 02:00. Regresso dentro de meia hora para a cinta informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.