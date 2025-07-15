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As notícias com o João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. Luís Montenegro reconhece que chegar aos 5% do PIB em defesa não é um percurso absolutamente linear. À margem do debate "A Nova Defesa", realizado pela Sic Notícias, o primeiro-ministro diz que o objetivo é ambicioso, mas mais pela execução material do que financeira. E por isso, sublinha Luís Montenegro, que não se trata de um processo direto.

Incertezas quanto ao futuro, todos temos. Então pergunte-me: acha um percurso absolutamente linear chegar a 5%, entre 3,5% de forma direta, mais 1,5% de forma indireta? Claro que não acho. Por isso é que nós fizemos tudo, em primeiro lugar, para aumentar mais cinco anos os anos que eram necessários para atingir o objetivo e, em segundo lugar, para termos um passo intercalar de reavaliação da estratégia.

O primeiro-ministro sublinha que o investimento que está a ser feito é o possível e explica que os investimentos se traduzem em condições de desenvolvimento do país, não apenas na área da defesa. Luís Montenegro realça ainda que o PS é o aliado essencial para a implementação de uma estratégia de defesa a longo prazo. Destaca ainda o cruzamento entre política externa e matérias de segurança nacional, em que os dois partidos sempre estiveram de acordo.

O Partido Socialista é um partido essencial quando queremos firmar uma estratégia de longo prazo, como é o caso desta, à volta do investimento na área da defesa. Além do mais, estamos num domínio onde se cruza a nossa política externa e também a nossa política de segurança e defesa. Duas áreas que são fundamentais no nosso Estado de Direito, na nossa política mais fulcral do ponto de vista da afirmação da nossa soberania, onde tradicionalmente estivemos sempre alinhados e onde a nossa intenção é que isso continue a acontecer.

O primeiro-ministro defende ainda que a estratégia nacional para o setor da defesa será tão mais credível quanto maior o apoio político tiver. Rui Tavares diz que ouvir o líder parlamentar do PSD afirmar que não é não ao Chega, se mantém, dá vontade de rir a todos os portugueses. O porta-voz do Livre diz que esta era uma promessa de caráter moral e que tinha como objetivo não deixar afetar a política em Portugal por um tipo de política de baixo nível que o Chega trazia para o país, algo que Rui Tavares considera não estar a ser cumprido pelo PSD. Mantendo no PSD, mas neste caso nas presidenciais, Luís Marques Mendes promete tentar evitar moções de censura e confiança e ajudar os partidos a negociar orçamentos. O candidato à Belém esteve esta noite num jantar nas jornadas parlamentares da AD, em Évora. Reconhece que, se for eleito, não vai governar, mas vai exercer uma magistratura de influência para incutir ousadia e ambição ao país. Apesar de admitir que o cenário da governabilidade é mais seguro do que era na última legislatura, Luís Marques Mendes avisa que a estabilidade tem que estar no topo das prioridades de um chefe de Estado.

Não é por acaso que a Constituição fala num governo de quatro anos, num mandato de legislatura. É porque justamente a estabilidade é importante, porque é a capacidade de poder planear, programar, executar e apresentar resultados. Isto aplica-se a qualquer governo, à esquerda ou à direita. É um princípio constitucional. E é nesse plano que vos digo que uma vez eleito presidente da República, terei como uma das prioridades fundamentais da minha intervenção, a defesa da estabilidade, sobretudo em três dimensões: fazer os possíveis para evitar moções de censura, fazer os possíveis para evitar moções de confiança e ajudar os partidos a negociarem orçamentos de Estado.

Três prioridades defendidas por Marques Mendes neste discurso na cidade alentejana de Évora, onde abordou também o tema da imigração. Considera que era uma questão de tempo até as regras começarem a apertar.

Depois de anos de imigração descontrolada, era inevitável a necessidade de tomar medidas como várias que foram tomadas. E com alguma coragem, mesmo medidas como a questão do fim da manifestação de interesse. Porque, de fato, houve um descontrole total durante anos. Isso tinha consequências, havia que tomar decisões. Agora, não falo, portanto, do plano da ação, mas falo aqui também do plano do discurso, o que em democracia é muito importante.

Marques Mendes defende, por isso, um discurso mais tolerante e que olhe para a imigração também como oportunidade para a política portuguesa. São declarações do candidato à Presidência da República num jantar em Évora, a fechar o primeiro dia das jornadas parlamentares da AD. Mantemo-nos nas presidenciais. António Filipe oficializou hoje a sua candidatura à Belém, com críticas às políticas de direita na área da imigração. Este foi um dos temas destacados na apresentação da candidatura de António Filipe à Presidência da República, que decorreu na tarde desta segunda-feira, na Voz do Operário, em Lisboa. António Filipe aponta ainda o dedo à crise na habitação e ao estado a que chegou o SNS. O candidato presidencial do PCP criticou também o recente anúncio da reprivatização da TAP. O ex-deputado comunista garante ainda que a sua candidatura é para levar até ao fim.

Nenhuma outra candidatura substitui os objetivos apresentados desta nossa candidatura, nenhuma das existentes, muito menos das inexistentes, e não estamos à espera de nenhuma candidatura que substitua a importância desta nossa candidatura. Esta candidatura é para levar até o fim.

Já no plano internacional, António Filipe classifica como loucura o investimento de 5% do PIB em defesa, definido pela NATO.

O que o presidente da República não deve admitir é que o dinheiro que faz falta para investir no Serviço Nacional de Saúde, nas creches, na escola pública, nos salários das carreiras públicas, nas reformas e pensões, na cultura ou em infraestruturas fundamentais ao desenvolvimento do país, seja desviado para alimentar o militarismo e a guerra, para satisfazer as exigências. Não se pode admitir que esse dinheiro, que tanta falta faz, seja desviado para alimentar o militarismo e a guerra, para satisfazer as exigências de Donald Trump, que os países europeus da NATO gastem a loucura de 5% do seu Produto Interno Bruto em armas e equipamentos militares.

As palavras de António Filipe, na tarde desta segunda-feira, na apresentação da candidatura à Presidência da República. O diretor clínico do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, diz nada saber sobre a sua substituição e afirma que vai continuar em funções. Rui Tato Marinho diz desconhecer a saída e afirma que foi mal tratado várias vezes pelo Conselho de Administração. Declarações depois de o hospital ter anunciado, na semana passada, o início do procedimento de substituição do diretor clínico, alegadamente devido ao caso das cirurgias adicionais no serviço de dermatologia. Agora, num esclarecimento enviado ao Observador, Rui Tato Marinho garante que não foi notificado de qualquer ato ou decisão a este respeito. O diretor clínico do Santa Maria afasta ainda quaisquer responsabilidades no caso dos avultados pagamentos a médicos por cirurgias extra. Uma embarcação da Polícia Marítima Portuguesa afundou-se na tarde desta segunda-feira, ao largo da ilha grega de Lesboa. O acidente aconteceu durante uma ação de busca e salvamento de migrantes, numa operação intitulada Frontex. A bordo seguiam seis elementos da Polícia Marítima que foram resgatados e que se encontram estáveis. Eram eles cinco portugueses e um cidadão grego. É o que indica a Autoridade Marítima Nacional, num comunicado. As causas do acidente estão a ser investigadas. Lá por fora, Donald Trump revela que cancelou o bombardeamento norte-americano ao Irão um dia antes, porque viu os planos militares na CNN e queria que o ataque fosse surpresa. Uma explicação dada esta noite pelo presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Donald Trump considerou estranho que a CNN teve acesso aos planos e chegou a questionar um dos generais se não seria melhor se o ataque fosse inesperado. Por isso, preferiu marcar o ataque para o dia seguinte, à mesma hora, para ser surpresa. O secretário-geral da ONU considera desumano manter cinco milhões de palestinianos sem quaisquer direitos. Diz que é algo contrário à humanidade. António Guterres volta a apelar a um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, desta vez numa conferência de imprensa realizada em Nova Iorque para assinalar o 10º aniversário da criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para o secretário-geral da ONU, o cessar-fogo não é suficiente, mas diz que também é preciso uma solução que garanta que israelitas e palestinianos possam viver as suas vidas. Termina assim este noticiário das 02h. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.