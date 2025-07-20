Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São duas horas. As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite, Jornal das Duas na Rádio Observador. A começar pela política, está encontrada a sucessora de Rui Rocha, Mariana Leitão é a nova presidente da Iniciativa Liberal. Foi eleita este sábado na 10ª Convenção Nacional do Partido, recolheu 73% dos votos dos quase mil militantes inscritos para esta reunião magna. No discurso de encerramento, Mariana Leitão colou AD ao PS, diz que Luís Montenegro tem de decidir se quer ser António Costa. João Gama.

Uma iniciativa liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marca o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas em primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma, menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os extremos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não indicou uma única palavra.

Liberal! Liberal! Liberal! Liberal! O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão após ser eleita presidente da Iniciativa Liberal, promete agora um partido mais radical e irreverente. Nesta convenção, ficou-se a saber que João Cotrim Figueiredo está a ponderar uma candidatura à Presidência da República, um anúncio feito em primeira mão em entrevista à Rádio Observador. O eurodeputado ouviu gritos de avanço para Belém a partir da plateia e respondeu, João Costa Campos, ao mote lançado pelas centenas de militantes presentes em Alcobaça.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da décima convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim? Ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse ali do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo, está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

É uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com a maior das cautelas e prudências, evidentemente.

A avançar, João Cotrim Figueiredo garante que não vai abandonar o cargo de eurodeputado e que quer uma candidatura afastada da máquina partidária.

Eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

A confirmação estará para breve. É pelo menos o que diz João Cotrim Figueiredo, que não esconde interesse em concorrer a Belém.

O jornalista João Costa Campos, que também acompanhou esta décima convenção da IL em Alcobaça. O governo esteve representado no evento pelo ministro dos Assuntos Parlamentares. Aos jornalistas, Carlos Abreu Amorim deixa os parabéns a Mariana Leitão. O ministro estende a mão à nova liderança da Iniciativa Liberal.

Espero, face, aliás, ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. E, portanto, nós contamos também no governo com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal para que o discurso que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal possa ter alguma consequência.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, na convenção da IL, que elegeu este sábado Mariana Leitão como presidente do partido. Na análise a esta reunião magna dos liberais, o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, acredita que é difícil travar a candidatura de João Cotrim Figueiredo e que assim o antigo líder do partido acabou por roubar o protagonismo a Mariana Leitão.

Eu não vejo que esta candidatura possa já parar. João Cotrim Figueiredo, penso, já tem tudo, mesmo nas pequenas nuances, na entrevista que dá ao Observador, quando diz: "Sim, eu não vou abdicar de ser eurodeputado. Já há outras experiências de eurodeputados que foram candidatos presidenciais", acho que referindo-se a João Ferreira. Eu creio que ninguém para esta candidatura de João Cotrim Figueiredo, porque ainda hoje, eu quase que aposto que as peças televisivas, os artigos dos jornais, nós aqui neste espaço, não estaríamos a falar de João Cotrim Figueiredo se ele não tivesse pré-anunciado uma pré-candidatura. Se isso atrapalhou a líder, sem dúvida.

Análise de Rui Pedro Antunes à décima convenção da Iniciativa Liberal. A reunião magna aconteceu este sábado em Alcobaça, acabou com a eleição de Mariana Leitão como presidente do partido e com o anúncio de um possível candidato presidencial, João Cotrim Figueiredo. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que é descabido pensar que Portugal recusou incluir o tema da fome em Gaza numa declaração da CPLP. Paulo Rangel esteve este sábado em entrevista na SIC Notícias. O ministro esclarece que esta não se tratava de uma declaração da CPLP, mas sim de um outro conselho que não se refere aos conflitos na Faixa de Gaza. Por isso, deixa críticas ao trabalho jornalístico que revelou este tema, que acabou em polêmica.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito, para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP. Porque, em primeiro lugar, estamos a falar não é da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional que não se refere, nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações setoriais de setores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o Jornal Público, a referência a que o governo se opôs tinha sido proposta pela sociedade civil, condenava ainda todas as formas de violência que punham em causa o direito humano à alimentação, com a referência direta à situação na Faixa de Gaza e, em particular, das crianças palestinianas. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram este sábado o governo sobre o assunto. Os partidos à esquerda consideram que a posição do Executivo é injustificável. Os trabalhadores do INEM criticam o governo por falta de verbas para pagar aos bombeiros. A Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica alertou este sábado que o instituto não pode ser uma arma de arremesso político por causa deste problema. Em comunicado, os trabalhadores dizem que os bombeiros estão a aguardar o pagamento que lhes é devido, sem que o governo tenha dado qualquer resposta até ao momento. Entretanto, a Liga dos Bombeiros ameaça mesmo suspender durante um dia o uso das ambulâncias do INEM se as dívidas não forem pagas até quarta-feira. A deliberação foi este sábado aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses. O presidente do organismo, António Nunes, diz que houve um acordo entre os ministérios da Saúde e das Finanças para o pagamento do serviço. Ainda assim, aponta que isso ainda não aconteceu e está a criar dificuldades.

O Ministério da Saúde, em particular o INEM, está com atrasos na liquidação dos serviços efetuados pelos corpos dos bombeiros no âmbito da emergência pré-hospitalar. Isso está a criar muitas dificuldades aos bombeiros, às associações humanitárias e apesar de haver intenções por parte do INEM de fazer esses pagamentos, isso não tem acontecido. O que leva a que o mês de maio não esteja a ser ainda pago.

António Nunes diz que não há data previsível para os pagamentos, por isso o socorro vai ser prestado com as ambulâncias dos bombeiros e não com as do INEM. Na atualidade internacional, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira uma proposta de alteração à lei que poderá vir a conceder o direito de posse de armas a milhares de norte-americanos que neste momento estão impedidos de lhes aceder legalmente. A notícia é da Newsweek, que explica que nos termos da lei federal, as pessoas que tenham sido condenadas em tribunal por um crime punível com pena de prisão superior a um ano não podem voltar a ter licença de porte de arma. Ora, a procuradora-geral Pamela Bondi propõe agora uma via que permita aos indivíduos com condenações penais recuperarem o direito à posse de armas. As exceções a este novo figurino serão os imigrantes sem documentos, criminosos violentos e delinquentes sexuais registados. No desporto, a seleção portuguesa de sub-17 de hóquei e patins venceu este sábado a Espanha e revalidou o título de campeã da Europa. Vitória alcançada no desempate por grandes penalidades depois de um 2x2 no tempo regulamentar. Nos penáltis, Portugal levou o melhor por 1x0, graças ao golo de Duarte Ferreira. É a 16ª vez que Portugal conquista este título nesta mesma categoria. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 14h30.