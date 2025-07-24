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Duas horas. As notícias com Matilde Malva Sabino.

A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, diz que o anúncio sobre a disponibilidade de Cotrim de Figueiredo para concorrer a presidente da República não foi articulado, mas também não ficou incomodada. No palco da Convenção da Iniciativa Liberal, no passado sábado, o eurodeputado admitiu que estava a ponderar uma candidatura a Belém, uma intenção que acabou por confirmar à Rádio Observador. Em entrevista à RTP3, a nova líder da Iniciativa Liberal rejeita que tenha sido apanhada de surpresa com o anúncio, que considera ter acontecido de forma natural.

Não houve incômodo nenhum, nem houve nenhuma articulação. Cotrim de Figueiredo já tinha manifestado que estaria a pensar na hipótese e que eu, obviamente, registei com muito agrado e espero que tome essa decisão no momento em que achar que a tem que tomar, obviamente, mas espero que seja sempre uma decisão para avançar. Mas João Cotrim de Figueiredo já me tinha manifestado essa eventual disponibilidade, que estaria eventualmente a ponderar, que é algo que me deixa, como deve imaginar, muito satisfeita.

Declarações de Mariana Leitão esta quarta-feira. A líder da Iniciativa Liberal diz que apoia uma eventual candidatura de João Cotrim de Figueiredo à Presidência da República. A mais recente sondagem dá a vitória a Henrique Gouveia e Melo na primeira e segunda volta, numa altura em que falta meio ano para ir às urnas. Um estudo da Aximage para a TVI apresenta o almirante com 26% das intenções de voto. A seguir, surge Marques Mendes com 19% e depois António José Seguro com 14% das intenções de voto. Já numa segunda volta, de acordo com a mesma sondagem, Gouveia e Melo é favorito frente a ambos, 41% contra 36%, se for contra o antigo presidente do PSD, e 42% contra 36%, se disputar a segunda volta contra o ex-secretário-geral socialista. O estudo indica ainda que Seguro está à frente de Marques Mendes se a segunda volta for entre os dois. A sondagem foi feita entre 11 e 21 de julho, com uma amostra de 100 respostas efetivas. O intervalo de confiança é de 95% para uma margem de erro de mais ou menos 3,1%. Rui Moreira reitera que só em setembro vai decidir se avança com uma candidatura à Presidência da República. O presidente da Câmara Municipal do Porto recebeu hoje o grau de cavaleiro da Legião de Honra francês, na Embaixada de França, em Lisboa. No final da cerimônia, Rui Moreira falou aos jornalistas e a convicção mantém-se. O mês de agosto diz que é para banhos, uma decisão final só em setembro.

Principalmente nesta casa, que é a casa da França, não poderei pronunciar sobre isso. Ainda assim, é um assunto em que estou a meditar. No tempo certo o direi, mas qualquer que seja a função que eu desempenhe ou não desempenhe, posso ser um simples cidadão que escreve com regularidade e participa em programas e em discussões. Esses valores são valores que eu defenderei sempre, os valores da Europa.

São declarações de Rui Moreira, que destaca a importância de preservar os valores da Europa e as relações seculares entre França e Portugal. Carlos Moedas diz que encabeça uma coligação de moderados em oposição a uma candidatura do radicalismo do contra, na cerimônia de assinatura de acordo de coligação que junta PSD, Iniciativa Liberal e CDS. O autarca deixou críticas à nova coligação de esquerda, que reúne PS, Livre, Bloco e PAN. Carlos Moedas diz que a candidatura liderada por Alexandra Leitão representa o radicalismo de esquerda. O candidato social-democrata relembrou ainda aquilo que foi feito durante o mandato social-democrata, mas quer fazer mais. João Lourenço.

Segurança, habitação, emprego e até o novo túnel de drenagem de Lisboa. Carlos Moedas sacou dos principais trunfos do mandato para relembrar os lisboetas de que há trabalho feito nos últimos quatro anos. O atual presidente da Câmara de Lisboa juntou PSD, Iniciativa Liberal e CDS para a assinatura de um acordo de coligação para as próximas autárquicas. Dentro da Fábrica dos Unicórnios, uma obra que tanto acompanha o legado de Moedas, o candidato afirma que os eleitores têm uma decisão importante a fazer.

É por isso que estamos aqui pra assinar um acordo, pra formalmente assinar um acordo. No dia 12 de outubro, os lisboetas têm uma escolha a fazer, uma escolha muito importante. É uma escolha entre uma moderação assertiva que faz e um radicalismo do contra. É isso que os lisboetas têm à frente, e essa escolha vai muito para lá dos partidos.

O candidato acusa Alexandra Leitão de não respeitar os polícias e afirma que quem governa deve respeitar a lei e a ordem.

Quando eu estava a tentar chegar a acordo com o atual secretário-geral do Partido Socialista, à época ministro da Administração Interna, sobre mais polícias em Lisboa, a atual candidata do Bloco da Esquerda estava nas manifestações contra os polícias.

Durante a sessão de assinatura do acordo, representantes de PSD, CDS e Iniciativa Liberal também elogiaram o trabalho de Carlos Moedas na última legislatura. O deputado liberal Mário Amorim Lopes diz que os próximos quatro anos devem primar pela exigência e afirma que a cultura não pode ser um território apenas da esquerda.

Exigência na gestão, nas contas, no espaço público, do lixo ao passeio, da calçada ao candelabro. Exigência na cultura, porque a cultura não é uma coutada da esquerda e porque uma cidade é para ser fruída.

Telmo Correia, do CDS, afirma que a candidatura de Alexandra Leitão é uma versão renovada da Jeringonça.

E atenção

Porque o nosso adversário principal, o adversário principal daqueles que serão candidatos em Lisboa, não é sequer este PS de nova roupagem, aparentemente mais sensato e moderado. É o antigo, o anterior, o da geringonça na sua pior versão.

Por fim, Hugo Soares, do PSD, realça que Carlos Moedas tem obra para apresentar e acrescenta que o candidato social-democrata conseguiu baixar os impostos aos lisboetas.

É caso para dizer, minhas queridas e meus queridos amigos, que na comparação com o anterior executivo, o Carlos fez mais, o Carlos fez mais, o Carlos fez mais, o Carlos fez muito mais. A única coisa que o Carlos foi menos foi mesmo cobrar impostos, porque diminuiu os impostos que Lisboa hoje cobra sobre os lisboetas.

Carlos Moedas tenta assim ser reeleito para a Câmara Municipal de Lisboa. As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.

O jornalista João Lourenço, que esteve a acompanhar a assinatura de acordo de coligação encabeçada por Carlos Moedas. Este acordo de coligação define que o PSD fique com o primeiro e o terceiro lugar na lista para a Assembleia Municipal de Lisboa. A Iniciativa Liberal fica com o segundo posto e o CDS apenas aparece em quarto. O Partido Socialista defende que o governo deve escolher o governador do Banco de Portugal sem manobras de distração, tais como a auditoria da Inspeção Geral de Finanças. O vice-presidente parlamentar do PS diz que considerou o pedido de Miranda Sarmento muito irônico. António Mendonça Mendes sublinha que este poderá ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal.

As decisões que o governo já deveria ter tomado em relação ao Banco de Portugal, o governo tem toda a legitimidade política para tomar as decisões que entenda. Neste momento, acho que apenas aquilo que deve ficar claro é que o governo poderá ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal. E esse é um facto que penso que é relevante.

Na perspectiva do deputado do PS e antigo secretário de Estado, é muito irônico que seja o atual ministro das Finanças a chamar a Inspeção Geral das Finanças para auditar uma operação do Banco de Portugal. Mudamos de tema, o Bastonário da Ordem dos Advogados apela ao Tribunal Constitucional para que se pronuncie face à Lei da Nacionalidade. A Ordem dos Advogados alerta que a Lei da Nacionalidade viola três artigos da Constituição e, por isso, o Bastonário pede esclarecimentos ao Tribunal Constitucional, numa altura em que a aplicação retroativa desta lei pode pôr em causa a segurança de muitos imigrantes, já com a nacionalidade portuguesa.

Eu acho que o pior que poderia haver era não haver uma apreciação da constitucionalidade e depois passarmos a uma situação em que iria estar a ser aplicada em tribunal e a ser levantada a questão da constitucionalidade em relação a esta lei, o que ainda causaria mais insegurança jurídica. Portanto, eu acho que era muito importante que houvesse uma clarificação, até para acabar com este clima de insegurança.

João Maçãno, ouvido esta tarde no Explicador da Rádio Observador. O INEM pagou esta semana 9,7 milhões de euros de dívidas do Serviço de Emergência Pré-Hospitalar, mas ainda há valores em falta. Uma informação avançada pela Liga dos Bombeiros Portugueses depois de uma reunião com o Ministério da Saúde e com o Instituto Nacional de Emergência Médica. A Liga pretende, ainda assim, garantir este pagamento dos 3,7 milhões em falta às associações. Caso a dívida não seja saldada brevemente, os bombeiros vão avançar com o protesto.

Estamos a aguardar que a senhora ministra ou o INEM nos diga que sim, que tem condições para poder pagar até ao final da próxima semana. Se não o fizer à sexta-feira, vamos prosseguir com o nosso protesto para chamar a atenção da opinião pública que os bombeiros estão em dificuldade porque não podem continuar a ter sob o seu ônus o financiamento antecipado da emergência pré-hospitalar, do transporte da emergência pré-hospitalar.

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros, garante que o socorro à população não está em causa, caso avancem com o protesto na sexta-feira. O ministro da Defesa Nacional afirma que as aeronaves da Força Aérea são adequadas para o transporte médico de emergência e admite-se um novo recurso no futuro. Nuno Melo foi hoje ouvido na Comissão Parlamentar de Defesa sobre o apoio da Força Aérea ao transporte de emergência médica, uma solução transitória perante a impossibilidade de a empresa Gulf Med, que ganhou o concurso para realizar este serviço, não ter arrancado dia 1 de julho. O ministro da Defesa sublinha que o ramo não falhou nenhuma missão. Sobre a questão de alguns helicópteros da Força Aérea não conseguirem aterrar em heliportos hospitalares, devido às dimensões, Nuno Melo insiste que muitas vezes o problema não é só o helicóptero, mas sim saber se o helicóptero pode deixar os doentes onde tem que os deixar para serem tratados com rapidez, algo que garante que o governo está a trabalhar. Mudamos de tema. Aconteceu um tiroteio esta noite de quarta-feira junto ao mercado Time Out, em Lisboa. É uma notícia avançada pelo Correio da Manhã e confirmada à Rádio Observador pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. O tiroteio aconteceu fora das instalações do mercado e os suspeitos estão em fuga. O alerta foi dado pelas 20h30. De acordo com as autoridades, até o momento não há feridos a registar. Desconhecem-se, para já, as circunstâncias desta troca de tiros numa das zonas mais movimentadas de Lisboa. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 14h30.