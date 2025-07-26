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As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. Mário Centeno garante que deu toda a informação sobre a nova sede do Banco de Portugal ao Ministério das Finanças e que o governo não fez qualquer pergunta. Em entrevista esta noite à RTP3, o ainda governador do Banco Central foi confrontado com a polêmica sobre a nova sede e garante que toda a informação foi dada de forma voluntária ao executivo, embora a instituição não estivesse obrigada a fazê-lo. Sobre as bandeiras vermelhas do processo, Centeno diz que não ignorou e que as transpôs para o contrato de promessa de compra e venda.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, em que se a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato, sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isto está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Centeno reitera que o governo foi informado sobre as questões relacionadas com a nova sede do Banco de Portugal, nomeadamente do custo do projeto total, que não era o contratado quando questionado sobre declarações do executivo ao "Expresso", que contradizem esta informação. Centeno repete que foram dadas todas as informações sobre o contrato promessa e os alertas e também a forma como o banco tratou dos alertas e do custo das avaliações. Ainda na entrevista à RTP, Mário Centeno diz que não sente desilusão por sair do Banco de Portugal. O governador do banco, agora em fim de mandato, fala numa decisão do governo que não deve ser questionada. Diz ainda que prestou um serviço público marcado pela estabilização financeira.

Em relação ao meu desempenho, ele está aí para ser avaliado. A decisão que foi tomada é uma decisão que só cabia ao governo, foi assim que foi feito, é assim que deve ser feito e respeito, obviamente, todas essas decisões. Todo este meu trajeto, só 30 segundos para lhe dizer, foi marcado por uma característica de estabilização do sistema financeiro muito significativa, de reforço da posição de Portugal internacionalmente. Estou muito satisfeito por todos estes anos de serviço público e é isso que a mim é mais importante.

Também nesta entrevista à RTP3, o ainda governador do Banco de Portugal passou a questões relativas à partidarização do cargo e diz que o Banco de Portugal nunca deixou de dizer o que tem para dizer sobre a economia portuguesa, porque é essa a função. Centeno recorre aos filmes de animação para deixar um aviso: os países não podem ser governados sem memória.

O primeiro texto que foi publicado pelo Banco de Portugal sobre o IRC é anterior à crise financeira e diz exatamente o mesmo do último que foi publicado. Eu acho que às vezes estamos nestes filmes, eu sempre levei os meus filhos aos filmes da Disney e há um filme, "À Procura da Dory". A Dory é um peixinho que não tem memória. Os países não podem ser governados sem memória. Nós não podemos dizer essas coisas sem saber do que estamos a falar. Nós não podemos dizer que o Banco de Portugal agora começou a publicar umas coisas, quando o Banco de Portugal já publica essas coisas desde sempre.

Declarações de Mário Centeno, que lembra que o Banco de Portugal sempre produziu relatórios mais e menos favoráveis e que começou a publicar projeções orçamentais quando Fernando Medina ainda era Ministro das Finanças. Quanto à transparência, diz que não pode ser posta em causa por ninguém e que o Banco de Portugal não mudou de atitude e oferece um conjunto de serviços aos portugueses muito superior aos que produzia em 2020. Quanto a um futuro na política, Centeno não nega essa possibilidade e deixa uma porta aberta. André Ventura diz que só é candidato à Presidência da República em último caso. Em entrevista à Sic Notícias, o presidente do CHEGA afirmou que ainda não tomou nenhuma decisão. André Ventura explica ainda que não é um cenário desejável para o país que o líder da oposição seja candidato às eleições presidenciais, por isso só admite entrar na corrida a Belém se nenhum nome corresponder aos vangores do partido.

O eleitorado deu-me um sinal claro. Eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos mesmo que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

Questionado sobre as eleições autárquicas, André Ventura acredita ainda que o CHEGA pode ganhar em Setubal e também no sul do país. É falso que o governo pretenda eliminar a falta por mútuo gestacional. O desmentido surge numa nota de esclarecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em reação às notícias divulgadas esta sexta-feira. Segundo o gabinete de Maria do Rosário Ramalho, todas as gestantes conservam e até aumentam os seus direitos. Na eventualidade de interrupção da gravidez, a trabalhadora terá sempre direito ao gozo de licença de 14 a 30 dias, ao invés dos atuais três dias, o que é um regime mais favorável à gestante, diz também a mesma nota, que acrescenta ainda que o outro progenitor também terá direito de faltar ao trabalho até um limite de até 15 dias, ao contrário dos atuais três, o que também é mais favorável comparativamente ao atual regime Em Lisboa vai ser descontinuado o carregamento mensal do passe gratuito Navegante, destinado aos jovens. A informação foi avançada em comunicado pela empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa. Em contrapartida, os jovens podem optar pela renovação do carregamento prolongado, que é feita sempre que o cartão Navegante expira. A Transportes Metropolitanos de Lisboa alerta também os jovens para a necessidade de verificarem a situação do próprio cartão Navegante. Isto porque se houver mais de um cartão associado ao mesmo número de identificação fiscal, o NIF, o sistema não vai permitir a renovação da gratuidade. A Câmara de Cascais declara situação de alerta municipal e a de Sintra encerra alguns monumentos face a um risco muito elevado de incêndios rurais. A informação foi avançada pelas autarquias em comunicado, depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter alertado para o perigo de incêndio rural entre domingo e a próxima terça-feira. Durante estes dias, o acesso às áreas florestais do Conselho de Cascais está interdito. De acordo com Carlos Carreiras, autarca de Cascais, esta medida visa salvaguardar vidas humanas e proteger o património natural, nomeadamente o Parque Natural Sintra-Cascais. Também a Câmara Municipal de Sintra vai proibir o acesso ao perímetro florestal do Conselho e encerrar os monumentos dentro da Serra de Sintra. A Quinta da Regaleira, o Palácio Nacional de Sintra e também o Palácio Nacional de Queluz vão permanecer abertos. Lá por fora, Israel destrói mil carregamentos de ajuda humanitária que se estragam por ficar demasiado tempo à espera de entrar em Gaza. De acordo com a Al Jazeera, a informação está a ser avançada pela emissora israelita Kan, que culpa os problemas no mecanismo de distribuição da ajuda pela destruição. Uma fonte militar israelita, citada também nesta notícia, reforça ainda que há milhares de pacotes de ajuda à espera ao sol e se eles não forem transferidos para a Faixa de Gaza, vão ser forçados a destruí-los. Também na Faixa de Gaza, uma em cada três pessoas passa vários dias sem comer. É o que denuncia o Programa Alimentar Mundial, que alerta ainda para a desnutrição no enclave, que está a aumentar de forma acentuada. Sublinha ainda esta agência da ONU que 90 mil mulheres e crianças necessitam urgentemente de tratamento médico. Para terminar, duas pessoas morreram num ataque com drones da Rússia na região de Zaporizhzhia, segundo o chefe militar regional, Ivan Fedorov, na rede social Telegram, a Rússia atacou um carro civil com um drone FPV, no qual viajavam um homem e também uma mulher. Ponto final neste noticiário das 02h. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.