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Duas horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. 2h da manhã, tempo de atualizar a informação. Cinco pessoas morreram num tiroteio em Nova York, é uma informação avançada pela CNN. A polícia diz que um homem com uma arma volumosa foi visto a entrar num dos maiores edifícios de Park Avenue, em Manhattan. As autoridades montaram um perímetro de segurança e pediram às pessoas que não se aproximassem do local. Um perímetro que está a ser aliviado à medida que as pessoas do edifício vão saindo. De acordo com a CNN, há neste momento o registro de cinco mortes, um polícia de serviço, um polícia que estaria de folga, outros dois civis e também o atirador isolado de 27 anos, que foi neutralizado, foi encontrado morto dentro do edifício, de onde foram disparados vários tiros. À NBC, fonte das autoridades locais dizem que o suspeito se suicidou. Seguimos agora com os incêndios ativos em Portugal. Começamos com o incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão nesta altura muito próximas da localidade Bemposta e não dão tréguas aos bombeiros. Ainda ao final da tarde, o presidente do município, António Bates, dizia que a prioridade era dominar esta frente antes de anoitecer, algo que acabou por não acontecer e agora intensificou-se. À Rádio Observador, Daniel Lopes, um habitante da Bemposta, explica que há dificuldades no acesso dos bombeiros a este local.

Os bombeiros nesta zona não conseguem entrar, só mesmo aqueles carros mais pequenos, os autotanques não conseguem aqui entrar. É muito difícil entrar aqui. Os autotanques estão concentrados na zona da igreja, há autotanques de abastecimento, mas eles aqui nesta zona é muito difícil de entrar.

É o testemunho de Daniel Lopes, habitante da Bemposta. Ao início desta noite, o autarca de Penamacor receava que tivessem já ardido algumas habitações. António Bates explicava que pelos estrondos que se ouviram do rebentamento de várias botijas de gás, seria provável que algumas casas pudessem ter já ardido, embora sem confirmação. O certo é que o fogo está agora bastante próximo de habitações. A esta hora estão no local mais de 411 bombeiros apoiados por 140 veículos. As chamas passaram já para a freguesia vizinha de Proença-a-Velha. É o que confirma a presidente da Junta à Rádio Observador. Falamos também do incêndio em Ponte da Barca. A aldeia de Ermida é a principal preocupação da Proteção Civil no combate ao fogo que começou este sábado no Parque Nacional da Peneda-Gerês. A aldeia está ameaçada pelas chamas e obrigou mesmo a confinar a população numa igreja. O comandante sub-regional do Vale do Ave e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adianta que o incêndio florestal tem uma frente ativa e estão a ser realizados trabalhos de consolidação de alguns locais que foram sendo extintos durante o dia. Rui Costa acrescenta que os idosos e pessoas com mobilidade reduzida de Ermida continuam abrigados na igreja de Entre Ambos os Rios e que não há condições para já de regressarem a casa. Por isso, na igreja estão a ser fornecidas refeições, água e todas as comodidades necessárias. Augusto Marinho, presidente da Câmara de Ponte da Barca, confirma que o incêndio na aldeia de Ermida enfrenta um momento complicado.

Trata-se de um incêndio muito difícil. Estamos a falar de um incêndio em montanha, de propagação muito rápida, com muito vento, com muitas propagações. E aquilo que parece a determinada altura controlado, de um momento pro outro, com alteração do vento, propaga-se novamente, ganha intensidade. Neste momento, o cenário mais difícil que temos é na freguesia da Ermida. A Ermida, e eu acabo de chegar há 10 minutos lá, está com uma frente muito próxima das casas. A população está confinada na igreja, ou já recebeu indicações para ser confinada no interior da igreja e está a ser avaliada a necessidade de evacuação.

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, ouvido pela CNN Portugal. Nesta altura, estão 349 operacionais no terreno, em Ponte da Barca, apoiados por 118 viaturas. Há ainda um terceiro incêndio a lavrar de forma intensa em Portugal, o incêndio de Arouca, no distrito de Aveiro, que tem neste momento quatro frentes ativas. No terreno estão 532 operacionais, apoiados por 165 viaturas. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, diz que as chamas lavram nesta altura com bastante intensidade.

Tenho três ocorrências. Uma em Alvarenga, com uma frente ativa a descer para o rio. Tenho outra ocorrência em Canelas, com uma frente ativa e meios em combate. E tenho duas frentes ativas com meios em combate, em Canelas. É isso.

E estão a arder com muita intensidade essas frentes?

Estão a arder com muita intensidade.

Existem casas em risco?

Não há casas, agora é só mato e eucalipto, mais nada.

E os meios de combate que estão envolvidos nesta altura?

Tenho aqui operacionais, tenho 364 homens e 124 viaturas, e durante o dia andaram aqui oito meios aéreos.

O comandante explicou ainda quais são as expectativas de combate para estas próximas horas, para esta madrugada.

As expectativas é ver se isto acalma um bocadinho, vamos ver o que é que se pode fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos para isto.

Para amanhã estão previstos reforços, caso não se consiga?

Já sabe que logo amanhã, à primeira hora, pede-se logo os meios aéreos e reforços para render o pessoal que vai ficar aqui durante a noite.

Uma expectativa que pode não ser cumprida, porque a esta hora as chamas cercam uma aldeia em Arouca e há bastante moradores que estão a tentar combater as chamas com os próprios meios para proteger as suas habitações. Em declarações à Agência Lusa, o chefe de operações do Comando Nacional de Proteção Civil, Rui Oliveira, diz que os três incêndios estão também a ter um reforço de meios no terreno para combater as chamas. Isto porque os ventos e os difíceis acessos estão, neste momento, a ser os principais fatores de dificuldade para o trabalho dos bombeiros no terreno. Mudamos de tema. O Partido Socialista quer esclarecimentos do governo sobre as novas tabelas de retenção na fonte do IRS e a aplicação do novo regime aos trabalhadores a recibos verdes. Em declarações à Rádio Observador, a deputada Marina Gonçalves afirma que a revisão do regime para recibos verdes, prometida para 2024, continua por aplicar.

Nós tínhamos a necessidade de rever o regime de retenção na fonte dos trabalhadores a recibos verdes, já em 2024, deveria ser nessa altura. No fundo, permite definir um regime de retenção na fonte que é mais favorável aos trabalhadores, escalonando. E o certo é que até agora, essa revisão não foi feita e no fundo, seria uma revisão informática, e ela ainda não foi feita. E aquilo que questionamos ao governo, aliás, hoje fizemos duas questões relativas à retenção da fonte, seja sobre essa questão dos trabalhadores a recibos verdes, seja com essa nova alteração ao IRS, aquilo que vemos por parte do governo é sempre a passividade naquela que é uma solução que vem dar mais proteção aos trabalhadores.

O PS mostra ainda preocupação com o efeito prático das novas tabelas de retenção que entram em vigor em agosto e setembro, e aproveita para questionar o timing político destas alterações.

Aquilo que nós nos questionamos é o porquê de ser em agosto e em setembro e não de forma equitativa entre agosto e dezembro, e questionamo-nos sobre a oportunidade política e temporal de escolher agosto e setembro, quando temos eleições autárquicas em outubro.

Marina Gonçalves reitera ainda que a maior inquietação do partido é esclarecer as pessoas que vão ser abrangidas pelo novo regime. Falamos ainda de autárquicas. O candidato Chega à Câmara Municipal de Lisboa diz que quer devolver a cidade aos lisboetas. A apresentação da candidatura de Bruno Moscaranhass decorreu na tarde desta segunda-feira, no Pavilhão Carlos Lopes. O candidato defende que a capital não é um campo de experiências multiculturais.

Nós queremos devolver Lisboa aos lisboetas. Queremos uma cidade onde as pessoas voltem a sorrir, onde os jovens possam ficar, onde os idosos e os seus netos se sintam seguros, onde a política seja limpa, onde a habitação seja acessível, onde o futuro não seja um luxo, mas um direito e onde a cultura seja portuguesa.

No mesmo sentido, foram as palavras de André Ventura, que marcou presença na apresentação da candidatura de Bruno Moscaranhass à Câmara de Lisboa. O líder do Chega diz que é preciso devolver Lisboa aos lisboetas.

Nós sempre recebemos bem o mundo inteiro. Penso que se pode dizer assim desta cidade. Sempre recebemos bem o mundo inteiro. Mas uma coisa é receber bem o mundo inteiro, uma coisa é receber bem todos os que vêm visitar-nos, os que vêm cá para sentir aquilo que nós sentimos nesta cidade, uma enorme vibração e um enorme orgulho. Isso é uma coisa. Outra é os que, usando isso, vêm para cá para pouco a pouco nos invadir, destruir a nossa cultura, destruir a nossa história e obrigar-nos a viver como eles querem.

O líder do Chega sublinhou ainda a importância do resultado do partido no Distrito de Lisboa nas próximas autárquicas. André Ventura quer perceber se os resultados das últimas legislativas estão consolidados. E regressamos agora à atualidade internacional. O primeiro-ministro palestiniano defende que o Hamas deve abdicar do controle da Faixa de Gaza e entregar as armas. Uma posição defendida numa intervenção no primeiro dia da Conferência Internacional para a Solução de Dois Estados no Médio Oriente, uma conferência organizada por França e pela Arábia Saudita nas Nações Unidas. O primeiro-ministro Mahmoud Abbas assegura que o Estado palestiniano está pronto para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança em Gaza, com o apoio árabe e internacional. E a fechar, o presidente ucraniano agradece a posição clara e a determinação expressa de Donald Trump ao ameaçar reduzir o prazo de 50 dias para aplicar sanções à Rússia. Para Volodymyr Zelensky, esta decisão surgiu na hora certa, quando muita coisa pode mudar através da força para uma paz real. Através de uma publicação na rede social X, o líder ucraniano agradeceu a Trump por este estar focado em salvar vidas e acabar com a guerra. O noticiário fica por aqui, mas a informação regressa daqui a pouco, às 14h30 com a síntese.