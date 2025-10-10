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As notícias com Matilde Malva Sabino. Boa noite. O secretário-geral do Partido Socialista assegura que vai contribuir para a estabilidade política no debate do Orçamento de Estado para 2026, mas insiste na necessidade de aumentar as pensões mais baixas de forma duradoura e estrutural. Uma preocupação deixada por José Luís Carneiro durante o discurso no comício autárquico desta noite de quinta-feira, em Braga. Carneiro quer mais para os pensionistas.

Nós vamos contribuir para a estabilidade política do nosso país, porque é isso que as pessoas querem, é que somos capazes de contribuir para a estabilidade política. Mas nós, quando olhamos para aquela proposta de Orçamento de Estado, é um setor que vai ser especialmente prejudicado no decurso de 2026. É que à luz da análise que fazemos, particularmente os pensionistas com as pensões menores, com as pensões mais baixas, irão ter perdas de rendimento das pensões durante 2026. A não ser que haja capacidade para de novo atribuir um complemento ou um suplemento extraordinário de pensões.

José Luís Carneiro, esta noite de quinta-feira, em Braga. O líder socialista pegou numa ideia do eurodeputado do PS, Francisco Assis, no discurso que o antecedeu, de que há um desequilíbrio no país que está a encaminhar Portugal de novo para profundas desigualdades. O primeiro-ministro destaca o esforço social a que o governo se comprometeu com as medidas destinadas aos pensionistas no Orçamento de Estado e fala numa proposta intergeracional, bem como um orçamento feito a pensar dos mais novos aos mais velhos. É o que garante o primeiro-ministro. Em Sintra, lembrou as isenções fiscais para os jovens contempladas na proposta apresentada hoje pelo governo e também a subida em quarenta euros do complemento solidário para idosos. Luís Montenegro pede que as contas continuem equilibradas para que seja possível ir ainda mais longe nos próximos anos.

É um esforço de justiça social. É um esforço que é acompanhado pela comparticipação dos medicamentos a 100%. É um esforço que será acompanhado se conseguirmos, como é minha expectativa, ter, apesar de todos os desafios, um exercício orçamental equilibrado, ainda passível de poder permitir no próximo ano, como foi possível nos dois últimos, uma prestação suplementar, um suplemento extraordinário às pensões até 1.567,50 euros.

Luís Montenegro numa ação de campanha do candidato da coligação PSD e o PAN ao município de Sintra, Marco Almeida. As consultoras financeiras concordam que os portugueses devem mesmo pagar menos IRS em 2026. O ministro das Finanças disse esta quinta-feira que a esmagadora maioria dos portugueses vai ter um desagravamento do IRS a pagar no próximo ano e que as consultas que fizeram às contas sublinha que, considerando as medidas anunciadas, o IRS, de forma geral, deve ser inferior ao de 2025. Em causa está a atualização de todos os escalões do IRS em 3,51% e a redução das taxas do segundo ao quinto escalão em 0,3 pontos percentuais. As simulações de duas consultoras, a PwC e a Deloitte, partem do mesmo ponto de partida, que o contribuinte mantém o mesmo salário. Sendo assim, a PwC diz que uma pessoa solteira, sem dependentes, cujo salário esteja na casa dos 2.200€ brutos, pode ver o IRS ser alterado a receber mais 31€. Já um casal, sem filhos, com os mesmos rendimentos, pode vir a ter um aumento na casa dos 63€. A consultora Deloitte também preparou um conjunto de simulações que partilhou com o Observador e que ajudam a antecipar a redução do imposto. Nestas simulações, diz a Deloitte que uma pessoa solteira, sem dependentes, cujo salário esteja na casa dos 1.200€ brutos, pode ver o IRS aumentar 37€. Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado antes da votação do Orçamento de Estado para o próximo ano. O documento com que o governo quer gerir as contas públicas em 2026 foi apresentado esta tarde de quinta-feira, com o atual líder do PS, José Luís Carneiro, já a retirar que vai viabilizar o documento. Agora esta notícia de que o ex-secretário-geral Pedro Nuno Santos, atual deputado, suspende funções a partir de 24 de outubro. Alega razões pessoais e profissionais à Agência Lusa. José Luís Carneiro diz que foi avisado de antemão da decisão pelo próprio deputado já há algum tempo de que iria suspender o mandato. Vamos às eleições autárquicas. Luís Montenegro não tem dúvidas de que Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara de Lisboa e pede uma maioria absoluta na capital. No comício em Lisboa, o início desta noite de quinta-feira, o primeiro-ministro e presidente do PSD elevou a fasquia. Carlos Moedas continua sem pedir diretamente a maioria absoluta, pede apenas um reforço na votação, mas o líder dos sociais-democratas aumentou a exigência e faz uma leitura nacional dos resultados em Lisboa. Miguel Viterbo Dias.

Desta vez, sem meias-palavras.

O Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara Municipal, agora com uma maioria absoluta para poder cumprir todos os pontos do seu programa.

Luís Montenegro usou a expressão proibida e pediu maioria absoluta para Carlos Moedas, que continua a fugir e fica-se apenas por um pedido de reforço de votos, desta vez com um trocadilho.

Se tivermos mais votos, ainda terão mais Moedas, porque eu às vezes não podia ser totalmente Moedas, porque a minoria em que estava eles não deixavam Por isso, meus amigos, vamos fazer mais! Vamos a isso, mais Moedas.

Carlos Moedas, que dramatiza o discurso e avisa que estas autárquicas representam a escolha entre confirmar a mudança de ciclo na cidade ou regressar à liderança socialista.

No próximo domingo não se trata só de mais umas eleições em Lisboa. Esta é uma escolha de uma vida, de uma geração. E é preciso ser claro: essa escolha dos lisboetas vai decidir o futuro da cidade, o futuro da nossa Lisboa.

Carlos Moedas com Luís Montenegro ao lado, o líder do PSD, que evitou comentar o orçamento do Estado, mas tocou nos pontos principais: a segurança, a imigração e a habitação, colocando Lisboa como um ponto de referência face ao país.

Implica ter à frente da Câmara Municipal alguém que se projeta para lá do importantíssimo trabalho que é gerir Lisboa, mas projeta-se para lá disso. Motiva, alimenta, incentiva a região, o país, a Europa e o mundo com bons exemplos de governação.

Luís Montenegro no comício de encerramento de Carlos Moedas, na cidade de Lisboa.

Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício final de Carlos Moedas, que esta sexta-feira ainda tem o almoço com o setor cultural e que encerra com a tradicional descida do Chiado. Com a campanha autárquica a terminar, Alexandra Leitão dramatiza o apelo ao voto, alerta para os riscos de um novo executivo de Carlos Moedas, que desta vez pode precisar do apoio do Chega para conseguir uma maioria de direita na vereação da Câmara de Lisboa e na Assembleia Municipal. Alexandra Leitão faz um último apelo ao voto e diz que os eleitores ainda estão a tempo de impedir uma autarquia liderada por Moedas com o apoio do Chega.

Imaginem o que é acordar no dia 13, de manhã, na segunda-feira, com o governo PS, CDS, Iniciativa Liberal, apoiado na Câmara pelo Chega e na Assembleia Municipal pelo Chega. Imaginem o que é acordar nesse dia. E a nossa caminhada lá estará, se isso acontecesse. Lá estaremos a caminhar para, mesmo assim, mesmo que isso viesse a acontecer, evitar males maiores para a nossa cidade. Mas caros e caras amigos, caros e caras amigas, estamos a tempo de evitar amanhecer nesse dia 13. Por acaso é 13.

Alexandra Leitão, candidata da Coligação Viver Lisboa, que junta o PS, o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PAN, num comício nesta noite de quinta-feira em Arroios. A candidata a presidente de Câmara avisa para o risco de um novo executivo liderado pelo PSD, CDS e também pela Iniciativa Liberal. No Porto, o candidato independente à Câmara, Filipe Araújo, garante que sempre sentiu o apoio de Rui Moreira. Estas declarações surgem depois de uma publicação feita por Rui Moreira na rede social Facebook, onde o presidente da autarquia em fim de mandato afirmou não apoiar pública nem intimamente qualquer candidatura às eleições deste domingo. No penúltimo dia de campanha para as autárquicas, o candidato independente do movimento Fazer À Porto preferiu destacar a confiança e o trabalho partilhado nos últimos anos.

Nós fizemos todo um trabalho conjunto e ao longo destes 12 anos eu senti sempre, sempre, isso eu digo, intimamente, senti sempre o apoio do Rui Moreira. E eu acho que esse apoio foi aquilo que também mereceu a confiança dele para me escolher como vereador e como vice-presidente, como número dois dele ao longo de oito anos.

Filipe Araújo, candidato independente à Câmara Municipal do Porto, em declarações à margem de uma visita ao Centro Associativo dos Moradores dos Blocos Residenciais da Prelada. Como é tradicional do fecho da campanha eleitoral, o Observador fez a última chamada aos principais candidatos autárquicos. A esta hora vamos ouvir os candidatos à Câmara de Lisboa. Regressamos a Alexandra Leitão, a candidata do PS, LIVRE, Bloco de Esquerda e PAN. Não exclui entendimentos com a CDU nem com a coligação liderada por Carlos Moedas, no caso de vencer as eleições. Alexandra Leitão assegura que a única linha vermelha é o Chega.

Ganhando, como espero, sem maioria absoluta, eventualmente sem maioria absoluta, acho que, obviamente, temos que ter a humildade de saber que temos que dialogar, que temos que conversar com todas as forças políticas, não excluo nenhuma, a não ser, como já disse, o Chega. Mas se é para dizer que um dos parceiros possíveis é um vereador ou o PCP, pois com certeza que sim, é um dos parceiros com quem faz sentido dialogar, claramente que sim.

A última chamada de Alexandra Leitão, candidata da coligação que junta PS, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE à Câmara de Lisboa, ao telefone com a jornalista do Observador, Rita Tavares. Na atualidade internacional, o governo israelita aprovou o acordo de cessar-fogo em Gaza, uma confirmação feita através do executivo nas redes sociais. Numa breve publicação, Israel anunciou que aprovou o esboço para a libertação de todos os reféns. Deixa ainda a ressalva de que vão regressar a Israel, independentemente de estarem vivos ou mortos. A decisão do gabinete do primeiro-ministro acontece pouco depois de Benjamin Netanyahu ter dito que Israel estava prestes a alcançar o objetivo de recuperar os reféns mantidos pelo Hamas. É agora expectável que as Forças de Defesa de Israelitas se retirem para as linhas acordadas dentro de 24 horas. No prazo de 72 horas após a retirada dos militares, todos os reféns, vivos e mortos, devem ser libertados pelo Hamas. Assim que todos os reféns forem libertados, Israel vai libertar 250 prisioneiros palestinianos que cumprem penas perpétuas e 1700 habitantes de Gaza detidos após o massacre do 7 de outubro. Também a ajuda humanitária que entra em Gaza vai aumentar para até 600 caminhões por dia. Nos Estados Unidos, a procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Letitia James, foi indiciada por um grande júri federal na Virgínia. A juíza é acusada pelo responsável da Agência de Financiamento Imobiliário, Bill Pulte, um colaborador próximo de Donald Trump, de falsificar documentos relacionados com pedidos de financiamento imobiliário. Letitia James já reagiu e promete que vai lutar agressivamente contra as acusações que considera serem infundadas. Em comunicado, a procuradora afirma que as acusações se tratam de uma represália política pelo processo que levantou contra Donald Trump em 2022. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 14h30. Até já.