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As notícias com Matilde Malva Sabino. Boa noite. Começamos com a atualidade internacional. Donald Trump confirma a visita a Israel e o regresso dos reféns na segunda-feira. Está previsto que o presidente dos Estados Unidos discurse no Parlamento israelita. O líder americano afirma que existe um consenso para as próximas fases do plano para Gaza. O cessar-fogo inclui a devolução de todos os reféns a Israel, incluindo perto de 28 corpos. Donald Trump deve também participar na cimeira sobre Gaza quando estiver de visita ao Egito na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos já tinha anunciado que pretendia deslocar-se até ao Médio Oriente depois de ter sido alcançado o acordo. O site Axios avança que o presidente norte-americano vai ainda marcar presença nesse encontro. Liliana Reis, professora de Ciência Política e Relações Internacionais, mostra-se otimista com o arranque do acordo de paz. Diz que a cimeira liderada por Trump pode abordar temas como a reconstrução de Gaza.

Sim, eu estou otimista com esta primeira parte do acordo. O que me parece mais difícil é que as partes seguintes, ou seja, nomeadamente a governação de Gaza e da Palestina, e também da Cisjordânia, depois da implementação deste primeiro momento, se torne mais difícil. E eu acho que Trump também está a antecipar algumas dificuldades relativamente à própria gestão do território depois deste cessar-fogo inicial.

Liliana Reis destaca que a presença de Donald Trump nas negociações tem permitido levar o acordo de paz mais longe.

O mais importante, aliás, tal e qual e em paralelo com Donald Trump, também o Witkoff e o próprio genro de Donald Trump, o Kushner, trouxeram esta força negocial que alguns atores reconhecem como indispensável num quadro negocial tão difícil como este.

Segundo a informação avançada pelo site Axios, a cimeira de líderes está prevista para amanhã, terça-feira. Em Gaza, mais de 200 mil pessoas regressaram esta sexta-feira ao norte da região. É uma informação avançada pela Defesa Civil do enclave palestiniano. Acontece no dia da entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Horas antes deste regresso, as forças israelitas mataram pelo menos 19 palestinianos no território. Fontes do enclave consultadas pela agência de notícias EFE indicaram que a maioria dos bombardeamentos na faixa de Gaza aconteceu antes do meio-dia, hora a que teve início o acordo de cessar-fogo. Neste entendimento, o Hamas tem agora 72 horas para entregar os 48 reféns que mantém em cativeiro. Na Ucrânia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que Kiev ainda não recebeu um "não" dos Estados Unidos para a entrega de mísseis Tomahawk. É um desejo antigo das forças ucranianas para receberem armamento capaz de atingir em profundidade o território russo. Em declarações à imprensa ucraniana, o porta-voz do ministério admite que há esperança nas fileiras da Ucrânia e que esse tipo de armas poderia ditar mudanças na guerra. As autoridades ucranianas lembram que há uma mudança de posição dos Estados Unidos, que no passado tinham dito "não" à possibilidade de fornecer esse equipamento a Kiev. Para o especialista em assuntos europeus, Paulo Santos, a entrega deste tipo de mísseis à Ucrânia pode evitar diferenças notórias no campo de batalha.

É uma aspiração antiga e isso naturalmente mudará muito as coisas, na medida em que a Ucrânia poderá ir muito mais longe nos ataques que tem feito, repito, que tem feito, ainda agora os fez, e no fundo tem tentado responder a estas ofensivas russas, que são cada vez maiores, mais violentas e, sobretudo, que acertam a infraestrutura de energia da Ucrânia. No fundo, tem tentado fazer a mesma coisa, mas sem esses recursos, naturalmente, não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo efeito e, portanto, isso mudaria de alguma forma o jogo.

Paulo Santos, em declarações à Rádio Observador. O especialista em assuntos europeus diz ainda que o possível acordo de paz em Gaza não vai trazer mediatismo extra à guerra na Ucrânia. Nos Estados Unidos, a guerra comercial está de volta. O presidente norte-americano anunciou esta sexta-feira que vai impor uma sobretaxa de 100% a importações chinesas, anúncio feito por Donald Trump nas redes sociais. Com efeito, a partir de novembro, é a resposta norte-americana perante as medidas comerciais que consideram extremamente hostis de Pequim. Donald Trump admite, no entanto, que as tarifas de 130% podem ser aplicadas antes, dependendo de quaisquer ações ou alterações futuras tomadas pela China. Também no início do próximo mês, Washington vai impor controles de exportação para Pequim sobre todo e qualquer software crítico. Em França, o presidente francês voltou a nomear Sébastien Lecornu para o cargo de primeiro-ministro. Foi um anúncio feito esta sexta-feira à noite. Em comunicado, o Eliseu declara que Emmanuel Macron dá carta-branca ao primeiro-ministro. Após longas negociações, o chefe de Estado reconduziu Sébastien Lecornu para o cargo e encarregou-o de formar governo. Na parte da tarde, o presidente francês reuniu-se com representantes dos outros partidos, da esquerda ao centro. Daí saíram algumas pistas. Sabia-se que o próximo chefe do governo vinha da base comum, composta pelos partidos mais próximos de Macron e não da esquerda, e também que, por enquanto, a dissolução do Parlamento não iria acontecer. Sébastien Lecornu é o sexto primeiro-ministro do presidente francês em dois anos. Já tinha sido nomeado uma primeira vez no início de setembro e apresentou a demissão na segunda-feira, contra todas as expectativas, depois de considerar que as condições já não estavam reunidas para prosseguir em Matignon. Sébastien Lecornu foi agora reconduzido. O próximo desafio vai ser a aprovação do orçamento de Estado para o próximo ano. Mudamos de tema. Este sábado assinala-se o Dia Europeu para a Doação e Transplantação de Órgãos, uma área onde o país tem mostrado bons resultados. O Instituto Português do Sangue e das Transplantações diz que é uma data de importância máxima para Portugal. No ano passado cumpriu-se o maior número de sempre de transplantes cardíacos, 58 em território nacional. Há também bons resultados no transplante de rins e de fígados para doentes que precisem desse tipo de cirurgia. Ora, em entrevista à Rádio Observador, o coordenador nacional de transplantação, Nuno Gaibino, destaca mesmo o transplante de rins.

Este dia reveste uma especial importância, porque Portugal é líder a nível mundial, efetivamente também a nível europeu, e através desta comemoração com os nossos congéneres, queremos, em primeiro lugar, dar uma palavra de esperança aos doentes que aguardam transplante e, portanto, queremos efetivamente enaltecer o ato da doação e, uma vez mais, referir a sua importância.

Nuno Gaibino, em entrevista à Rádio Observador. Foram mais de 530 o número de transplantes de rins nos últimos 10 anos, um número que coloca Portugal entre os países que mais praticam esta intervenção que salva vidas. Ainda na saúde, dois serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar encerrados este fim de semana. É um cenário mais favorável face àquele que se registou na semana passada. De acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde, apenas dois serviços vão sentir constrangimentos. Este sábado fecha o serviço do Hospital de Vila Franca de Xira. Já no domingo, é a vez do Hospital São Bernardo, em Setúbal. O portal do SNS informa ainda que algumas urgências vão estar sujeitas ao referenciamento por parte do INEM. No desporto, Portugal joga este sábado contra a República da Irlanda e Roberto Martínez fala num jogo sem margem de erro para a Seleção Nacional. Partida que faz parte do apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano. O selecionador assegura que Portugal quer fechar a qualificação da melhor forma. Como tal, sublinha que há apenas um cenário em cima da mesa.

Acho que o primeiro, o que é importante, é ter o melhor desempenho possível contra a Irlanda e tentar ir passo a passo. Já falámos da fase de apuramento, é uma fase de apuramento esquisita, são seis jogos, então não há margem de erro. E agora, a nossa preparação foi muito boa. Temos mais um treino e o foco é a Irlanda.

Roberto Martínez, em conferência de imprensa. O selecionador nacional foi acompanhado por Bruno Fernandes nesta antevisão ao jogo com a República da Irlanda. O médio da seleção e do Manchester United diz que o importante é a equipe ter boa química e deixar os egos de lado.

O mais importante em espaço de seleção é meter o ego de lado, porque aqui todos jogamos em grandes clubes, aqui quase todos ou todos somos titulares nos nossos clubes, todos queremos jogar, todos ficamos aziados quando não jogamos, mas há que tornar essa azia em algo positivo que possa acrescentar à seleção alguma coisa.

Bruno Fernandes, em conferência de imprensa. A Seleção Nacional pode assegurar a presença no Mundial do próximo ano se vencer os dois próximos jogos. Além da República da Irlanda, Portugal vai medir forças com a Hungria. Para já, o primeiro jogo é com a seleção irlandesa. A partida está marcada para às 19h45 no Estádio de Alvalade. Há relato e análise aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 14h30. Até já.