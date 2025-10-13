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Começamos agora com novas atualizações desta noite eleitoral e vamos aos resultados na cidade de Lisboa. Como sabemos, Carlos Moedas renova por mais quatro mandatos na capital portuguesa. No discurso de vitória, Carlos Moedas diz que os lisboetas falaram, votaram e decidiram ficar com o PSD por mais quatro anos. Neste momento, 30 mil votos é o número a mais que Carlos Moedas recebeu por parte dos eleitores, a quem agradece por terem dado mais reforço aos projetos que ficaram por implementar no mandato anterior. Já Alexandre Leitão não culpa a CDU pela derrota na corrida para a Câmara Lisboeta. No Fórum Lisboa, esta noite, a socialista promete vigiar a governação de Carlos Moedas como vereadora e não se arrepende de ter liderado uma frente de esquerda. A socialista promete então vigiar a governação de Carlos Moedas. Vamos ao norte do país, na cidade Invicta. Pedro Duarte passou de ministro a candidato e consegue sagrar-se mesmo como presidente da Câmara Municipal do Porto. Quer governar sem acordos e conta com o sentido democrático da oposição. O derrotado Manuel Pizarro, do Partido Socialista, admite a desilusão. O socialista reconhece que estes resultados não eram o que esperava, mas destaca o aumento da presença na variação da autarquia da cidade do Porto. Nas reações dos líderes nacionais, o PSD, como já foi referido ao longo desta noite, venceu estas eleições autárquicas. Conquistou não só Lisboa e Porto, mas também Braga, Vila Nova de Gaia, Sintra e também Cascais. Luís Montenegro cantou vitória, destaca que o PSD é oficialmente o maior partido em Portugal e diz também que a direção social-democrata promete respeitar a autonomia do poder das autarquias no que toca às escolhas de parceiros para garantir a governabilidade. Já José Luís Carneiro, do PS, mostrou-se aliviado com os resultados globais. Apesar do PS ter perdido Porto e também Lisboa, diz que fica taco a taco com a AD no número de presidências de Câmara e que isso tem significado. José Luís Carneiro acrescenta também que depois da hecatombe das legislativas de maio, o PS mostrou-se que é um partido em que se pode confiar. Por último, André Ventura colocou a fasquia alta e embora o Chega tenha eleito pela primeira vez três presidentes de Câmara, neste caso, São Vicente na Ilha da Madeira, no Entroncamento e também na Albufeira, o líder assume que o partido não atingiu os resultados que queria, mas olha para o copo meio cheio, que agora tem voz nas autarquias. Como era de se esperar, nesta noite de autárquicas houve já demissões, neste caso na Ilha da Madeira. É Paulo Cafôfo que demitiu-se na sequência dos resultados nestas eleições. Os socialistas perderam uma das três presidências de Câmara que detinha na região. Esta noite, Paulo Cafôfo recordou que após as legislativas regionais de março, assumiu o compromisso de liderar a estrutura socialista até às autárquicas. O líder do PS Madeira assume a responsabilidade pelo resultado deste domingo, que ficou aquém das expectativas. Vamos escutar essas declarações de Paulo Cafôfo nos próximos espaços de notícias aqui na Rádio Observador.