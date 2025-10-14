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Duas horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. No balanço das eleições autárquicas, Pedro Nuno Santos avisa que não houve retração do Chega neste ato eleitoral. Numa nota no Instagram, o antigo secretário-geral do PS pediu para que o país não se iluda com a ideia de revés eleitoral do partido de André Ventura, sublinhando que essa interpretação não é verdade. Pedro Nuno Santos defende também que não faz sentido comparar diretamente o resultado das autárquicas com o das legislativas, pois são duas eleições de natureza distinta. O ex-líder socialista considera também que Ventura cometeu um erro ao definir como objetivo eleger um grande número de autarquias, mostrando o desconhecimento do funcionamento do poder local. Pedro Nuno Santos recordou que partidos como a Frente Nacional, em França, só consolidaram influência local depois de afirmarem resultados em eleições nacionais. E na véspera do encontro da comissão política do PS, um dos membros do Secretariado Nacional acusa Alexandre Leitão de não ter sido capaz de apresentar ideias para Lisboa. Pedro Costa defende até que João Ferreira, o candidato da CDU, esteve melhor e aponta o dedo ao desempenho da coligação que juntou o PS, Livre, Bloco de Esquerda e também o PAN.

O que não ficaram, com certeza, foi com a ideia de que essa coligação de esquerda era uma alternativa para a cidade. Durante toda a campanha, a coligação não foi capaz de apresentar nenhuma ideia que marcasse o debate. Passamos vagamente pela ideia dos passes gratuitos. Aliás, que o PCP explicava, e bem, por que não era sequer uma boa proposta para a cidade.

João Ferreira esteve melhor do que Alexandre Leitão, por exemplo, nos debates e na campanha?

Incomparavelmente melhor, tirando na matéria de higiene urbana.

O socialista Pedro Costa entrevistado na tarde desta segunda-feira na Rádio Observador. E em Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes não fecha porta a diálogos, nem com o PS, nem com o Chega. A posição do presidente da Câmara, eleito, foi apresentada na tarde política da Rádio Observador, na primeira entrevista depois da vitória na última noite eleitoral. Luís Filipe Menezes diz que, apesar da larga maioria na Assembleia Municipal e com o empate de vereadores com o Partido Socialista, não exclui entendimentos com outros partidos.

Nós temos uma postura aberta. Já no passado me aconteceu de seguir frontes semelhantes e, portanto, nós iremos dialogar com os autarcas do Partido Socialista, com o autarca que foi eleito Chega, que, aliás, me parece uma pessoa muito cordata e com um discurso muito construtivo. Eu não tenho preferência por ninguém, mas eu tenho como metodologia dialogar com os dois partidos previamente.

Luís Filipe Menezes, o presidente da Câmara eleito de Vila Nova de Gaia, no explicador da tarde política, que regressa à Câmara do Norte do país, destaca ainda a vitória do PSD em seis das quatro freguesias de Vila Nova de Gaia. Nas presidenciais, Gouveia e Melo surge à frente numa nova sondagem para as eleições do próximo mês de janeiro, Marques Mendes em segundo e António José Seguro ultrapassa André Ventura. Segundo o estudo publicado esta noite pela TVI CNN Portugal, o almirante aparece em primeiro lugar, com quase 27% das intenções de voto. No segundo posto, Luís Marques Mendes angaria quase 20,3%. António José Seguro fecha o pódio, ultrapassa André Ventura e atinge 18,4% das intenções de voto. O presidente do Chega fica em quarto, com cerca de 14%. Numa eventual segunda volta, o almirante venceria todos os candidatos. Na cidade de Lisboa, a Câmara ainda não constituiu o Fundo Municipal de Apoio às Vítimas do Acidente com o Elevador da Glória, uma informação avançada esta tarde pelo vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, que diz que neste momento ainda não se verifica essa necessidade, uma vez que as seguradoras estão a suportar todas as despesas. O vice-presidente da Câmara de Lisboa falava no final de uma reunião extraordinária para a atualização das informações sobre o acidente no Elevador da Glória. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, também esteve presente, mas não prestou declarações aos jornalistas. O descarrilamento do Elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal Carris, ocorreu no dia 3 de setembro e provocou 16 mortos, duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. No Médio Oriente, num discurso depois do encontro entre os líderes de questão no Egito, Donald Trump diz que as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas na Cimeira Internacional para discutir o fim da guerra em Gaza e uma solução de paz, de estabilidade no Médio Oriente. Os responsáveis políticos do Egito, Qatar, Turquia e também Estados Unidos, assinaram um documento que, segundo Trump, estabelece muitas regras e regulações. Não foram ainda avançados detalhes sobre o documento assinado, mas o presidente norte-americano fala num acordo histórico.

Este é o dia pelo qual as pessoas de todo o mundo têm trabalhado, lutado, esperado e rezado. Nós temos feito coisas impensáveis nos últimos meses. Ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas.

Nas declarações no Egito, Donald Trump repete que a guerra em Gaza acabou e agradece aos países árabes e muçulmanos que tornaram esta conquista possível. O presidente norte-americano recorda a libertação dos reféns, que teve lugar na segunda-feira, como parte da primeira fase do plano de paz. Aponta, ainda, que o próximo passo é a reconstrução de Gaza. Vamos ao desporto. Portugal pode garantir já esta terça-feira o apuramento para o Mundial de Futebol de 2026. A Seleção Nacional recebe a Hungria no Estádio José de Alvalade e em caso de vitória, e também se a Arménia empatar ou perder frente à Irlanda, a equipa das Quinas carimba o passaporte rumo ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Seria a nona presença de Portugal numa fase final de um Campeonato do Mundo. Esta tarde, em conferência de imprensa, de antevisão a esta partida, o selecionador nacional Roberto Martínez diz que os jogadores estão calmos e com muita energia para vencer a partida frente à Hungria.

O aspeto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, está muito focado, está a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogar em casa. No jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Também nesta conferência de imprensa participou Vitinha, o internacional português e jogador do Paris Saint-Germain. Diz que o facto da seleção poder carimbar já o apuramento para o Mundial, já esta terça-feira, dá uma maior motivação à equipa.

Felizmente criamos esse hábito de estar presente nas fases finais, mas não é fácil. E nós amanhã sabemos que temos uma grande oportunidade de o carimbar desde já e fazer os estágios de novembro mais tranquilos, por assim dizer, se bem que nós queremos sempre ganhar. Por isso, uma grande oportunidade para amanhã carimbar já a qualificação e estamos bem cientes disso e vamos dar tudo por isso.

Vitinha em conferência de imprensa. Já sabe, essa partida Portugal-Hungria início às 19h45 no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, mas a emissão especial Rádio Observador inicia perto das 19h25. Relato de Miguel Cordeiro e Manuel Conceição Carvalho, comentários de Gabriel Alves, João Castro e Pedro Henriques. A emissão será conduzida por José Rafael Lopes. E por falar em Mundial, quem já está garantido nessa prova da FIFA é Cabo Verde. Os Tubarões Azuis bateram esta segunda-feira a seleção de Eswatini por três bolas a zero. É a primeira vez que Cabo Verde marca presença numa fase final de um Campeonato do Mundo de Futebol. Depois da vitória, José Chantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou a seleção a partir do Café Óbvio, em Alfornelos, realça que a qualificação para este mundial vai abrir novas oportunidades para o país.

Eu acho que a nível de visibilidade, tanto para os jogadores como para o país, é incalculável. O retorno é incalculável. Vão-se abrir portas inimagináveis até há uma década atrás, por exemplo.

As palavras de José Chantre depois desta partida entre Cabo Verde e Eswatini. Entretanto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicita o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, pela inédita qualificação do país. E o Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares ao Futebol Clube do Porto, ao presidente do clube, André Villas-Boas, e também ao avançado do Benfica, o internacional grego Vangelis Pavlidis. O Futebol Clube do Porto vai ser alvo de processo disciplinar devido às críticas feitas nas redes sociais dirigidas ao árbitro Vítor Ferreira depois da partida da Segunda Liga entre o Futebol Clube do Porto B e o Torreense. Já o presidente dos Dragões, André Villas-Boas, recebeu o processo pelas declarações que deu na gala Portugal Futebol Clubes na semana passada, que originaram uma participação do Sporting. Por fim, Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, é alvo de uma participação feita pelo Futebol Clube do Porto, que alega que o avançado agrediu o médio dos Dragões, Gabri Veiga, no Clássico do Dragão entre os dois clubes. E para terminar, digo-lhe que esta segunda-feira um comboio Intercidades da CP, que ligava Lisboa a Faro, perdeu uma carruagem a meio da viagem. Segundo o jornal Público, ninguém ficou ferido na sequência do incidente, que ocorreu entre Grândola e Canal Caveira. Em causa está o engate que ligava duas carruagens, que se partiu e uma ficou desligada do resto da composição. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários abriu uma análise para recolher informações sobre o incidente, que terá tido origem numa falha de manutenção. Tudo dito neste noticiário das 02:00. Regresso dentro de 20 minutos para a síntese informativa.