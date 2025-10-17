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Duas horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Pedro Passos Coelho diz que tinha razão quando avisou para o problema na imigração em Portugal. O antigo primeiro-ministro partiu para o ataque na noite desta quinta-feira, apoiado pelos números sobre a imigração que foram divulgados pela AIMA, em Lisboa. Passos Coelho apontou críticas a Marcelo Rebelo de Sousa e também a António Costa. O social-democrata quis recuperar o que disse há dois anos, durante uma campanha legislativa ao lado de Montenegro. Nessa altura, apontou para um crescimento da perceção de insegurança por causa da imigração. Hoje, Miguel Cordeiro, o antigo primeiro-ministro quis reforçar essa ideia.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos, eu chamei a atenção para o problema da imigração, e a mim parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista, e depois apontou o dedo.

Por que que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o Ministro da Presidência, que já deve ter informado desta vez o senhor presidente da República dos dados oficiais, mais oficiais, portanto, mais sólidos sobre a imigração. Portanto, em muito pouco tempo, entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus, populismo. Populismo, irresponsabilidade total, nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro. À saída, Pedro Passos Coelho foi questionado sobre os resultados das últimas autárquicas. O ex-primeiro-ministro fala num bom resultado para o PSD. Quem também esteve nesta apresentação do livro de Miguel Morgado foi João Cotrim Figueiredo, candidato à Presidência da República e antigo líder da Iniciativa Liberal. No discurso, Passos Coelho apontou para vários problemas do liberalismo, mas Cotrim Figueiredo fala numa tufada de ar fresco em ouvir o antigo primeiro-ministro sobre política e sobre o futuro de Portugal. Depois do elogio, o candidato presidencial abriu a porta a mais apoio na corrida a Belém.

Eu gostaria de ter o apoio de todos aqueles que têm essas questão liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal. E devo dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude de Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos, para de fato fazer as reformas que fazem falta.

João Cotrim Figueiredo, candidato à Presidência da República, com um desejo sobre o possível apoio de Pedro Passos Coelho. André Ventura diz que as candidaturas de António José Seguro e de Henrique Covey Melo são das mais fortes na corrida a Belém. O líder do CHEGA reconhece o valor dos adversários e coloca a própria candidatura numa corrida renhida a três. Em entrevista esta noite à TVI e CNN Portugal, o líder do CHEGA critica a atuação dos adversários, sobretudo em questões em que esteja alinhado também com Marcelo Rebelo de Sousa. André Ventura explica ainda qual é para ele o perfil de um presidente da República.

Também não pode ser medroso, hesitante nas palavras e incapaz de tomar uma posição sobre os assuntos fundamentais do país. Também não pode ser assim. Também não pode, sobre imigração, dizer tudo e o seu contrário. Também não pode, sobre corrupção, dizer tudo e o seu contrário e querer agradar a todos. Para isso já temos o atual. Para agradar a todos, já temos o atual. Se temos um candidato a presidente que diz assim: "Eu quero pôr o país em ordem", mas concorda com o veto à lei de estrangeiros, concordo, faria a mesma coisa. Também viria para o Tribunal Constitucional.

André Ventura diz ainda que prestaria juramento à Constituição, mas que preferia jurar proteger os portugueses. E esta sexta-feira, Gabriel Mithá Ribeiro acusa André Ventura de ser um predador narcísico com demônio vingativo, num artigo de opinião assinado no site do Observador. O antigo deputado confirma que deixou a Assembleia da República e o partido Chega, depois de André Ventura o deixar de fora do governo-sombra. Mithá Ribeiro abandonou a bancada do Chega a 22 de setembro, por não querer fazer parte de uma condição, e passo a citar: "de deputado-joguete nas mãos de um líder narcísico incompatível com qualquer forma de sujeito coletivo." Num longo artigo dividido em sete pontos, Mithá Ribeiro acusa ainda André Ventura de sugar todas as reformas necessárias para o país pelo seu individualismo e detalha que a causa do ensino foi atingida pela cultura de cancelamento, com o anúncio do governo-sombra do Chega. Mithá Ribeiro conclui que esta decisão foi, e passo a citar: "a derradeira oportunidade que poderia conceder ao predador psicológico André Ventura de anular a existência." Este artigo está disponível na íntegra no site do Observador. António José Seguro quer afastar-se dos candidatos que são extensões dos partidos. É um desejo manifestado esta quinta-feira, numa altura em que está iminente o apoio oficial do PS à candidatura de António José Seguro para as presidenciais. No domingo, José Luís Carneiro e Carlos César vão levar o tema do apoio ao antigo secretário-geral à Comissão Nacional do PS. Esta quinta-feira, o candidato presidencial esteve no lançamento do movimento Futuro Seguro, lançado por jovens, sublinha, que já reúne o apoio de pessoas pertencentes a diferentes espectros ideológicos. Agora, António José Seguro pede o envolvimento de todos para mostrar que a candidatura vai além dos partidos.

Esta é a altura de todos nos envolvermos. Por quê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Por isso nós temos aqui, nesta assistência e audiência, tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm sequer preferências partidárias.

António José Seguro que, já esta tarde, quinta-feira, tinha desvalorizado as declarações de Henrique Coveia e Melo, que disse ontem que o Presidente da República não pode ser um catavento hesitante ou populista. O Ministro da Educação promete um aumento do orçamento para a investigação dos próximos anos. Fernando Alexandre fala em milhares de milhões de euros que vão ser investidos. O ministro aponta para as receitas dos impostos como principal forma de financiamento do orçamento e afasta a dependência de fundos europeus.

Nós vamos ter um orçamento só para investigação, vamos ter um orçamento dedicado, que vai ser de milhares de milhões de euros. É disso que nós estamos a falar. A obrigação que qualquer governo tem, porque estamos a falar do dinheiro dos contribuintes, a estabilidade e a previsibilidade resulta de utilizarmos verbas que são de receitas de impostos, porque os fundos europeus não garantem essa estabilidade e previsibilidade. E por isso eu estou a falar de milhares de milhões de euros de receitas de impostos, isto é, de impostos dos contribuintes.

O ministro reforça que, mesmo com a extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia, não vai haver um corte do financiamento da investigação académica. O presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia assegura que vão realizar-se mais protestos até que os agentes da autoridade deixem de ser discriminados. São declarações de Paulo Macedo, no final de um protesto que juntou cerca de 5 mil agentes, entre uma caminhada desde a Penha de França até ao Ministério da Administração Interna. Os polícias reclamam salários mais altos, revisão dos suplementos e o fim das restrições à entrada na pré-reforma. Em Almada, a Câmara Municipal enviou uma carta aberta ao governo devido a construções descontroladas em terrenos do Estado. Esta carta é subscrita pela autarquia, por juntas de freguesia e por mais de 200 moradores. Em causa estão construções ilegais na Penajoia e Raposo, em terrenos do Estado. Na Câmara de Almada, alerta para um crescimento acelerado e descontrolado do bairro, aponta para cerca de 800 barracas. Nos Estados Unidos, Donald Trump clarificou como vai decorrer a reunião com Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos tinha anunciado que ia acontecer um encontro na próxima semana, mas agora veio deixar mais pormenores aos jornalistas. Na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos explica que será dentro de duas semanas que se vai encontrar com Vladimir Putin. No entanto, para a próxima semana, há mesmo uma reunião já marcada entre os dois países. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, vão estar neste encontro. O que não muda é o facto de Donald Trump receber, já esta sexta-feira, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. Ponto final neste noticiário das 02:00. A informação regressa à Rádio Observador às 02:30.