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Duas horas. As notícias com o João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pela Lei da Nacionalidade. O primeiro-ministro diz que não se quer intrometer nas discussões internas dos partidos sobre esta lei. A votação da Lei da Nacionalidade foi pela terceira vez adiada, agora para sexta-feira, às 9h. Luís Montenegro não se quer meter, mas deixa um alerta: os portugueses estão cansados de intrigas partidárias.

Nós queremos resolver os problemas das pessoas e os problemas do país. Não estamos interessados em discutir se o fazemos com o maior apoio, participação ou colaboração do partido A ou do partido B, e muito menos nos queremos intrometer em algumas atitudes mais ciumentas de um e de outro. Sinceramente, as pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem é mesmo resultados, e é nisso que nós nos estamos a concentrar.

Declarações de Luís Montenegro em Bruxelas, à margem da reunião do Conselho Europeu. Ainda na Lei da Nacionalidade, o CHEGA mantém as linhas vermelhas na negociação da lei. André Ventura ameaça chumbar o diploma se não chegar a acordo com o PSD. Linhas vermelhas como a perda automática de nacionalidade para quem cometer crimes graves. André Ventura assegura que se as negociações com o PSD e CDS não forem bem-sucedidas, o PSD não conta com o CHEGA.

Se não houver nenhum entendimento nestes valores fundamentais, como estava a dizer, o CHEGA não viabilizará a Lei da Nacionalidade. É igual, para nós é a mesma coisa. Se não forem acautelados estes valores, o CHEGA não viabilizará. Sei que as negociações continuarão hoje noite dentro.

Os avisos de André Ventura, que espera ainda que seja possível chegar a um acordo com o PSD. Hoje mesmo, o PS deu entrada de alterações ao projeto da Lei da Nacionalidade. André Ventura acusa os sociais-democratas de enganarem o eleitorado ao ceder aos socialistas. O líder parlamentar do PSD justifica que hoje não estavam reunidas as condições para se aprovar uma boa lei por causa do luto nacional pela morte de Francisco Pinto Balsemão. Hugo Soares rejeita que o pedido feito pelo PSD esteja relacionado com essa nova proposta socialista.

Para lhe ser muito franco, eu só tive conhecimento da proposta do Partido Socialista quando estava a descer para a comissão. Portanto, não tem nada que ver com isso. O adiamento tem que ver só com isto. Não interessa se é com o partido A, com o partido B, com o partido C, D ou E, porque eles são vários. Tem a ver com a necessidade de que as pessoas possam conversar para encontrar soluções.

Hugo Soares respondeu assim às suspeitas lançadas ainda dentro da comissão pela deputada do CHEGA, Cristina Rodrigues.

A possibilidade ou o nosso acordo para este adiamento é muito simples: se a ideia do PSD é viabilizar as propostas que acabaram de dar entrada do Partido Socialista, acho que não vale a pena adiar, porque nós vamos votar contra todas. E portanto, acho que aí é simplesmente votar-se.

Na proposta entregue esta tarde, o Partido Socialista tenta aproximar-se do PSD nos prazos para o pedido de nacionalidade por parte de imigrantes vindos de fora da União Europeia e da CPLP. O presidente da República diz que é preciso esperar pelo relatório final sobre o acidente no Elevador da Glória. Em causa está o relatório preliminar que aponta para falsas tarefas de manutenção e inspeção de responsabilidade da Carris. Por enquanto, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso esperar pelo relatório definitivo, sem pressões.

Eu quero esperar pelo relatório definitivo. Claro que o relatório preliminar já deu algumas consequências, mas isso são decisões de quem as tomou. Eu queria ver o relatório definitivo para ver se se confirma tudo aquilo que vem no relatório preliminar, que é muito mais do que eu tinha pensado, se está no definitivo. E se está no definitivo, então, em função do definitivo, é preciso, de fato, apurar as responsabilidades.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP. O presidente da República reforça a importância de esperar pelos resultados do relatório definitivo para então apurar responsabilidades e retirar consequências. Ana Gomes foi constituída argúida depois da queixa da Solverde por difamação, uma revelação feita pela socialista à Rádio Observador. No programa "Vixi Suave", Ana Gomes diz que o procurador-geral da República está a tentar adiar o processo.

A única novidade que tenho é que fui hoje constituída argúida num processo que a Solverde acionou contra mim. Independentemente do que faça o senhor procurador-geral da República no sentido de evitar, com todas as suas forças, a abertura de um inquérito criminal que já devia ter sido aberto de início.

A Solverde apresentou uma participação criminal contra a antiga eurodeputada socialista por considerar que Ana Gomes fez declarações atentatórias do bom nome e reputação da empresa. Quanto às eleições presidenciais, às quais concorreu em 2021, Ana Gomes revela que já há dois anos tinha incentivado António José Seguro a avançar para a corrida a Belém.

Posso lhe dizer que há mais de dois anos, no almoço que tive com António José Seguro, eu própria o incitei a candidatar-se, porque justamente acredito que ele é o tipo de pessoa de que nós precisamos, pessoa íntegra, honesta, capaz de ouvir, de procurar o máximo consenso.

Ana Gomes considera que o Partido Socialista fez a escolha certa ao apoiar António José Seguro. Pede aos restantes candidatos da esquerda que abdiquem das respectivas candidaturas para dar força a António José Seguro. No desporto, noite marcada pelo debate entre todos os candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Durante mais de três horas e meia, a Benfica TV emitiu o debate que ficou marcado pelos ataques entre João Noronha Lopes, Rui Costa e Luís Filipe Vieira. Do futebol às modalidades e com discussões quentes sobre finanças, Martim Madeira, o tema que acabou por gerar mais discussão girou em torno do aproveitamento de jogadores formados no Benfica.

A formação foi o destaque deste debate, mais concretamente a venda de João Neves, um tema onde apesar das divergências, Luís Filipe Vieira e Cristóvão Carvalho estavam de acordo. Rui Costa nunca deveria ter vendido o jogador.

Rúben Dias foi confrontado nos Estados Unidos com uma determinada situação para ser vendido. E se calhar se tivesses feito isso, tinhas ficado com o João Neves.

João Neves é realmente uma pedra no teu sapato.

No entanto, a tensão entre João Noronha Lopes e Rui Costa acabou por ganhar mais protagonismo.

Se quisermos falar das pessoas que saíram, talvez o recorde seja ainda seu, 58 dias. Talvez seja seu, para ir à sua vida. Posso só dizer uma coisa? Isto é mentira, portanto o que é que eu lhe digo? O recorde ainda é seu. Está em ato. Isto é mentira. Se você lê o artigo de Manuel Vilamim, Rui Costa, é que você não estava cá, você tinha sido bandeira eleitoral do Vale e Azevedo.

Desde o futebol às infraestruturas, foram discutidos vários temas, mas o ambiente acabou por aquecer mais na discussão das finanças do clube, onde uns mostram que de fato leram os programas eleitorais, ao contrário de outros.

Contrariamente àquilo que acontece consigo, que não leu o meu programa, embora diga que eu tenha copiado ideias, mas não leu, eu li o seu.

De uma polêmica, saltamos para outra. Rui Costa já não era o visado, mas sim Noronha Lopes, acusado por Martim Mayer de ser eleitoralista e de criar um cargo que não existe.

João Noronha Lopes apresenta como vice-presidente Nuno Gomes, simplesmente por questões eleitoralistas. Isso não faz sentido do ponto de vista de uma organização de uma empresa.

Já Martim Mayer não precisava de cargos inventados, apenas de um só homem.

Andris Jonker, mais uma vez, eu já combinei com ele.

Por fim, as modalidades. Um tema que veio com revelações de João Diogo Mantegas para o ciclismo.

Para quem ganhar as eleições, com o meu compromisso, mostro aqui que o Benfica obviamente vai voltar a ter o patrocínio numa equipa de ciclismo.

As eleições do Benfica estão marcadas para o próximo sábado, dia 25 de outubro.

Jornalista Martim Madeira, com os destaques do último debate antes das eleições no Benfica, eleições que acontecem este sábado e vão contar com emissão especial aqui na Rádio Observador. O Futebol Clube do Porto perdeu em casa do Nottingham Forest, em Inglaterra, por 2 x 0. Primeira derrota da época para os Dragões, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de Liga da Liga Europa. Os gols da partida foram marcados através de duas grandes penalidades convertidas por Gibbs-White aos 19 minutos e Igor Jesus aos 77. Aos 52 minutos foi anulado um gol dos azuis e brancos por fora de jogo. O Futebol Clube do Porto queria alcançar a terceira vitória na Liga Europa, mas não conseguiu. Segue assim na 15ª posição da fase de liga da competição. Na próxima ronda, marcada para 6 de novembro, os Dragões vão encontrar os neerlandeses do Utrecht. E é o ponto final neste jornal das 14h, a informação está de regresso às 14h30. Até já.