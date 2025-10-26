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Duas horas. De hoje de manhã está com a Rádio Observador. Vamos a uma atualização de toda a informação com a jornalista Beatriz Félix.

E começamos com o balanço das eleições do Benfica, pela contagem de votos que ainda está a decorrer, vai continuar a decorrer madrugada afora. Agora, já com uma novidade, Rui Costa está em primeiro lugar, com 41,9% dos votos. Para segundo lugar, caiu Noronha Lopes, com 32,4%. Para trás ficam outros candidatos, como Luís Filipe Vieira, com 12,9%, João Diogo Mantegas com 10,3%, Martim Myers com 1,9% e, por fim, Cristóvão Carvalho com 0,1%. Estes que são resultados provisórios, ainda há muitos votos por contar, só mais para seis da manhã, se calhar até mais, é que os votos vão ser conhecidos, os resultados finais. Perante um número de sócios que votaram este sábado, que foi um recorde mundial de afluência às urnas em eleições de um clube desportivo, os resultados finais, como disse, demoram. Para já, vamos conhecer outras notícias, porque foi também um sábado especial para o Benfica. Os encarnados venceram o Arouca por 5x0, no Estádio da Luz. Uma vitória conseguida com hat-trick de Pavlóvidis, um gol de Otamendi e outro de Ivanović. Na conferência de imprensa, após o final da partida, o técnico das Águias, José Mourinho, destacou que a vitória foi sentida desde o primeiro minuto.

Sim, acho que é uma vitória que se sentiu desde o primeiro minuto. Eu, pelo menos, senti. A equipe entrou forte, um adversário que joga bem, não conseguiu jogar. Recuperamos muitas bolas no meio-campo adversário. Eles tiveram um remate à baliza, que foi uma perda de bola do Sudakov, numa zona de construção, mas dominamos o jogo em todas as vertentes. Os jogadores tiveram ambição. Depois do primeiro, quiseram fazer o segundo, depois do segundo, quiseram fazer o terceiro. Com três zero no intervalo, quiseram fazer o quarto. Acho que é uma vitória bem conseguida, que não me faz estar a festejar nada mais do que um bom jogo e três pontos, mas foi um bom jogo nosso e foram três pontos bem conseguidos.

José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa depois da vitória contra o Arouca por 5x0, no Estádio da Luz. Continuamos no desporto, porque o Sporting joga este domingo com o Tondela, a contar para o campeonato, e Rui Borges quer manter a série positiva da equipa. É um encontro que está marcado para às 18h, no Norte, em Tondela. Os Leões vêm de uma vitória na Liga dos Campeões frente ao Marselha e Rui Borges sublinhou que, apesar desse triunfo, o foco mantém-se no campeonato e que o que pretende é uma equipa atenta ao que pode fazer o Tondela.

É estarmos em alerta e estarmos ligados pro jogo de Tondela, tal como estamos ligados pro jogo de quarta-feira. É exatamente a mesma coisa. Ainda ontem o Pote dizia isso, tive a oportunidade de ler agora de manhã: a nossa Champions é o campeonato. E é mesmo. Essa é que é a nossa real Champions e temos que entrar com uma atitude competitiva, tal como entramos no jogo do Marselha.

É Rui Borges em conferência de imprensa. Tendo ver o Sporting que joga em Tondela este domingo a partir das 18h. Na Rádio Observador, há emissão especial de desporto pra acompanhar o jogo da nona jornada com relato e análise em direto. Seguimos com a atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos deu um prazo de 48 horas à Hamas para entregar corpos de reféns. Isto numa mensagem publicada na plataforma Truth Social, em que Donald Trump fez um apelo ao grupo palestiniano para agir de forma rápida e deixou também um aviso a este grupo, o de que vários países poderão agir se o pedido não for cumprido. O presidente norte-americano reconheceu que alguns corpos são difíceis de localizar, mas sublinhou que outros já podem ser entregues. Trump afirmou ainda que está a acompanhar esta situação de perto e que as próximas 48 horas vão ser decisivas. E Donald Trump fez também outro anúncio: que vai ser assinado um acordo de paz entre a Tailândia e o Camboja, logo que o presidente norte-americano chegue à Malásia, onde vai estar a participar na Cimeira da Associação das Nações Unidas do Sudeste Asiático. Um anúncio feito também através da plataforma Truth Social, onde também aproveitou para enviar condolências ao povo da Tailândia. Isto porque o primeiro-ministro tailandês adiou a partida pra Malásia depois da morte da rainha mãe, mas manifestou a intenção de fazer a viagem na mesma e pediu que a assinatura do acordo de paz fosse antecipada para amanhã, deste domingo. Na origem dos confrontos entre a Tailândia e o Camboja, em julho, na fronteira comum, o traçado que ambos contestam causaram mais de 40 mortes e centenas de milhares de deslocados. Agora, o presidente norte-americano participou nas negociações que levaram ao cessar-fogo e anunciou a assinatura deste acordo de paz. E por cá, na política, André Ventura acredita que vai vencer as presidenciais e diz ser a mão firme que o país precisa. O candidato diz que vai vencer a corrida à Belém na primeira volta, a nível continental, mas também na Região Autónoma da Madeira, por onde andou este sábado.

Estou confiante que vou vencer as eleições presidenciais à primeira volta e estou convencido que aqui na Região Autónoma da Madeira vou vencer também as eleições presidenciais à primeira volta. A Região Autónoma da Madeira tem nos dado grandes resultados. Já me tinha dado grandes resultados em 2021, quando foram as primeiras presidenciais em que participei, e estou empenhado em conseguir que o Chega e eu, nesta candidatura presidencial, tenhamos. Não é ficar em segundo, nem terceiro, é vencer.

Em declarações aos jornalistas, o líder do Chega aproveitou também para fazer um esclarecimento sobre aquilo que quis realmente dizer na entrevista dada à SIC, quando disse que Portugal precisa de não uma, mas três Salazares E por isso diz que se trata da mão firme que o país precisa.

O país precisa de ser posto na ordem e o país precisa de mão firme pra ser posto na ordem. Eu sou essa mão firme que o país precisa, e por isso é que eu quis dizer: se querem que continue tudo na mesma e na mesma moleza, votem nos outros candidatos. Quem quiser continuar com o mesmo sistema que temos a nível de justiça, a nível de segurança, a nível de luta contra a corrupção, francamente, não votem em mim, porque não é nisso que eu quero fazer. Eu quero ser um presidente interventivo, quero ser um presidente com mão firme e quero dar um sinal à República. Se quiserem o contrário, têm os outros candidatos.

André Ventura, em declarações em São Vicente, no norte da ilha da Madeira, onde marcou presença na tomada de posse de José Carlos Gonçalves, o novo presidente da primeira câmara em que o Chega foi eleito nas autárquicas de 12 de outubro. E Mariana Mortágua vai deixar o lugar de deputada no Parlamento e diz que o Bloco de Esquerda ganha em ter outras vozes presentes. A ainda coordenadora bloquista anunciou que não vai ser candidata à liderança do partido. Mariana Mortágua enviou uma missiva aos militares e falou aos jornalistas este sábado a partir da sede nacional do Bloco, onde Miguel Vitor Dias admitiu não ter cumprido os objetivos à frente do Bloco de Esquerda.

Esses objetivos não foram cumpridos e assumo as responsabilidades.

Depois da carta aos membros do partido, as declarações curtas à comunicação social, em que a ainda líder do Bloco entende que o partido ganha mais em ter outras caras e outras vozes na liderança.

Beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo Bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal.

Mariana Mortágua aponta o período difícil pro Bloco e pra esquerda portuguesa, depois de uma maioria absoluta do PS e o crescimento da extrema-direita no país. E no dia em que anuncia o adeus, garante que andará por aí, no Bloco e na política nacional, mas agora fora de palcos como o Parlamento.

O afastamento da vida política é uma impossibilidade. Quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo, não neste momento como coordenadora e também não no futuro como deputada.

Quanto ao futuro, deixa a decisão nas mãos dos militantes e do debate que será feito pra Convenção Nacional, sem adiantar se se revê num perfil mais jovem ou mais experiente ou se ter lugar na Assembleia da República é condição essencial.

A decisão sobre o futuro do Bloco, essa sim, é uma decisão coletiva e que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

A sucessora de Catarina Martins deixa o Bloco de Esquerda apenas com um deputado na Assembleia da República, o pior resultado desde que o partido entrou no Parlamento, e garante que a decisão de deixar a liderança não teve influência externa.

A decisão estava tomada e nunca seria condicionada ou influenciada por artigos de nenhum comentador. Seria irresponsável tomar uma decisão irrefletida e deixar o Bloco numa situação de vazio até uma convenção.

Mariana Mortágua a despedir-se da liderança do Bloco, deixará a Assembleia da República depois da discussão do Orçamento do Estado e o partido a 30 de novembro.

Miguel Vitor Dias, com a declaração de Mariana Mortágua aos jornalistas este sábado à tarde, na sede do partido em Lisboa, o Bloco de Esquerda vai então eleger um sucessor para Mariana Mortágua no final de novembro, na Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, já marcada para os dias 29 e 30. E com essa saída de Mortágua, José Manuel Pureza pode avançar como candidato à liderança do Bloco de Esquerda. O antigo deputado é considerado uma das figuras mais respeitadas do partido. Foi deputado entre 2009 e 2011 e novamente de 2015 a 2022, e durante esse período liderou o grupo parlamentar e chegou a ser vice-presidente da Assembleia da República. Numa nota enviada à Agência Luz, José Manuel Pureza afirmou estar confiante que o partido vai encontrar uma boa solução que dê força ao Bloco e rejeita, no entanto, qualquer precipitação sobre o futuro e garante que a moção que subscreve inclui várias pessoas que são capazes de coordenar este partido. É ponto final no Jornal das duas. A informação regressa daqui a pouco, às 14h30.