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Vence por 2 x 1. Rádio Observador, são duas horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das Duas, na Rádio Observador. A começar pela política. O Chega e o PSD chegaram a acordo sobre a Lei da Nacionalidade. Há luz verde para a aprovação do documento, ao que o Observador apurou, depois de um ultimato a um dia da votação. Os dois partidos cederam. O Chega aceita a perda de nacionalidade proposta pelos sociais-democratas como pena acessória a decidir e a aplicar por um juiz. Já o PSD aceita incluir uma exceção para as situações em que a obtenção da nacionalidade ocorreu de forma manifestamente fraudulenta. A lei é votada em plenário esta terça-feira, mas esta segunda, à margem do debate do Orçamento do Estado para o próximo ano, André Ventura insistiu em dois pontos anteriormente rejeitados pelos sociais-democratas.

A lei será aplicável sempre que se cometa um crime, perde-se a nacionalidade. Para evitar algum juízo de inconstitucionalidade, o resultado nunca poderia ocorrer numa situação jurídica de apatridia do visado, isto é, aquele que cometeu o crime não pode ficar nunca numa situação de apatridia. A segunda norma prende-se com a obtenção fraudulenta da nacionalidade. Para o Chega era fundamental que, após a obtenção da nacionalidade, tenha decorrido que prazo tenha, se tiver sido obtida de forma manifestamente fraudulenta, que ela nunca possa ficar consolidada.

André Ventura, antes de alcançado este entendimento, sabe o Observador, entre Chega e PSD sobre a Lei da Nacionalidade. Ventura recua na questão da perda automática da nacionalidade. Em contrapartida, o PSD inclui uma exceção para casos de fraude na obtenção da nacionalidade portuguesa. Para José Luís Carneiro, o primeiro-ministro tem um ano para mostrar o que vale. Isto depois da abstenção do PS na votação do Orçamento do Estado. O secretário-geral dos socialistas esteve esta noite numa sessão na FAUL do PS para discutir o Orçamento do Estado. Aproveitou para deixar a garantia de que vai insistir na proposta de aumento permanente das pensões mais baixas, depois de Luís Montenegro ter recusado fazê-lo. Carneiro avisa ainda o primeiro-ministro, diz que a abstenção do PS tem prazo de validade e justifica a decisão que foi tomada para o bem da estabilidade política do país.

O primeiro-ministro tem um ano para mostrar aquilo que vale. Tem o ano de 2026, porque é mais um ano, ele já está há um ano e meio em funções e agora tem mais um ano para mostrar daquilo que é capaz. E foi isso que o Partido Socialista lhe quis dizer com a abstenção. Ou seja, nós fundamentalmente mostrámos o nosso sentido de compromisso com a estabilidade política do país. Que é para conseguir cumprir e responder às necessidades urgentes. Mas é evidente que o primeiro-ministro e o governo não vão ter agora a desculpa do Partido Socialista, porque não conseguiu, porque não votou contra o Orçamento. Agora o governo tem mesmo que mostrar daquilo que é capaz e vai ter um ano para o fazer.

José Luís Carneiro, que adianta ainda que o partido vai apresentar propostas que visam garantir a estabilidade das contas públicas, a sustentabilidade da estrutura financeira da Segurança Social e ainda o não aumento da despesa líquida estrutural do Estado. Ainda nesta sessão na FAUL dos socialistas, José Luís Carneiro comentou as declarações de António Leitão Amaro a respeito da Lei da Nacionalidade. O ministro da Presidência disse que o PS quer acabar o trabalho de reengenharia demográfica e política. O líder do PS respondeu assim:

É uma declaração absolutamente inaceitável, que exige um reparo público da parte daquele que é um dos ministros mais importantes na arquitetura política do governo.

O secretário-geral do PS a responder ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro. José Luís Carneiro criticou ainda André Ventura por mensagens de ódio através de cartazes de campanha para as presidenciais. Recordamos, o primeiro debate sobre o Orçamento do Estado aconteceu esta segunda-feira. Uma discussão onde Luís Montenegro procurou retirar peso ao documento. O governo tem avisado que as políticas públicas podem ser discutidas durante todo o ano e não precisam do Orçamento do Estado para serem viabilizadas. Por isso, no arranque do debate sobre o documento de 2026, Luís Montenegro apelou à responsabilidade da oposição. Miguel Vitor Dias.

Miranda Sara Mendes já tinha dito que esta é a estratégia do governo e Luís Montenegro confirmou. O Orçamento não é para ser o alfa e ômega da política nacional e por isso os partidos devem concentrar-se no dever de estabilidade para com o país.

A viabilização do Orçamento não torna os partidos que o fazem corresponsáveis pela governação. Quando muito, torna-os responsáveis pela estabilidade política que prometeram aos portugueses.

O primeiro-ministro passou em revista as medidas para a habitação, o aumento do salário mínimo e a descida do IRC. Já sobre a imigração, deixou uma garantia, vista com bons olhos pelo Chega.

Temos de ser claros. A pergunta é: e os ilegais, como é que vai ser? A resposta é simples e é direta: os imigrantes ilegais devem regressar ao seu país de origem.

Luís Montenegro com voz grossa no que toca à gestão dos fluxos migratórios, mas sobre a saúde, um dos temas mais quentes, deixou a maior parte da responsabilidade para o PS.

Com humildade, eu repito, com humildade, com consciência das dificuldades, mas dispensando as lições despudoradas de quem contribuiu para a degradação do SNS nos últimos anos.

Montenegro que acrescenta ainda que o número de partos na via pública ou em ambulâncias são uma percentagem ínfima no total do trabalho do Serviço Nacional de Saúde.

Miguel Viterbo Dias com os destaques do arranque da discussão do Orçamento do Estado. Esta terça-feira, Miranda Sarmento abre os trabalhos às 10h e durante a manhã ainda vão discursar o ministro da Economia, a ministra do Trabalho e a ministra do Ambiente. A votação decorre apenas à tarde. Olhemos agora para a Justiça. Aguiar Branco e o presidente do Supremo Tribunal, Cura Mariano, vão promover uma reunião de trabalho sobre o tema da reforma da Justiça. O encontro vai realizar-se no sábado da próxima semana, dia 7, no Parlamento, e vai juntar os partidos e operadores judiciários para debaterem cara a cara a reforma do setor. Desta vez, Rita Alarcão Júdice foi convidada. A ministra da Justiça vai fazer o discurso de abertura. De acordo com o convite enviado, cada participante vai ter 10 minutos para apresentar cinco medidas prioritárias para melhorar o sistema judicial português. A reunião surge depois de uma primeira tentativa cancelada em março deste ano, devido à crise política que levou à queda do governo de Luís Montenegro. Na altura, o Observador revelou, em primeira mão, que a ministra da Justiça não tinha sido informada nem convidada para estar presente no encontro. Lá fora, a defesa do antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apresentou esta segunda-feira um recurso contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que o condenou a 27 anos e três meses de prisão. Em causa esteve, no entender do tribunal, a intenção de Bolsonaro em liderar uma tentativa de golpe de Estado para tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Com o recurso, os advogados do antigo presidente brasileiro procuram corrigir o que dizem ser as injustiças, os erros e os equívocos do julgamento de setembro. A decisão do Supremo Tribunal Federal, recordo, não foi tomada por unanimidade e a divergência de um dos magistrados, Luiz Fux, é utilizada como justificação para o recurso no documento de 85 páginas, noticia a CNN Brasil. No desporto, o Futebol Clube do Porto continua no primeiro lugar do campeonato, depois de vencer na última noite o Moreirense por 2 x 1. Jogo que encerrou a jornada nova do campeonato, que decorreu em Moreira de Cónegos. A equipa da casa estreou o marcador aos 28 minutos, com gol de Alanzinho. O Futebol Clube do Porto deu a volta com os gols de Samu e Denis Gul, este último já aos 88 minutos, muito perto do final da partida. O treinador dos Dragões, Francesco Farioli, reconheceu as mais-valias do adversário e as dificuldades provocadas pelo estádio.

"Sabíamos como seria difícil vir até aqui. O Moreirense venceu todos os jogos em casa, num campo que é muito pequeno, com pouca largura. Mais uma vez, enfrentamos uma equipa que decidiu ficar na própria metade do campo, por isso é normal que os passos sejam menores e precisemos de ter paciência, encontrar o momento certo para maximizar as oportunidades. E o resultado, claro, é muito importante."

Do outro lado, Vasco Botelho da Costa deixou reparos à equipa do Moreirense. O jovem técnico português fala em erros difíceis de aceitar.

Temos 12 gols frisos neste campeonato, sete deles são de pênalti e em nenhum deles eu posso dizer que acho que o árbitro tenha assinalado mal. Nós estamos a ser muito penalizados por erros próprios, que eu acho que não se justificam numa equipa que não é uma equipa com muitos jogadores que estejam pela primeira vez neste contexto, porque efetivamente, se eu olhar para o jogo, acho que foi o gol do empate que acabou por baixar muito dos nossos índices que nós estávamos, seja de agressividade, seja de crença que era possível.

As análises dos dois técnicos à vitória do Futebol Clube do Porto em Moreira de Cónegos contra o Moreirense, vitória por 2 x 1. Os Dragões continuam no primeiro lugar, têm agora 25 pontos, mais três do que o Sporting e mais quatro do que o Benfica. Já o Moreirense ocupa o sexto lugar da classificação com 15 pontos. Quase 50 adeptos do Flamengo ficaram feridos após um despiste do autocarro que os transportava até à Argentina. O acidente ocorreu por volta das 21h20, hora de Lisboa, numa das principais autoestradas do Brasil, que liga as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com a concessionária que administra a autoestrada, há 46 feridos, 32 sem gravidade, 10 com gravidade moderada e quatro graves. Os adeptos do Flamengo viajavam com destino à Argentina, onde o clube brasileiro vai defrontar na próxima madrugada o Racing Clube da Avellaneda, na segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores. A equipa carioca leva uma vantagem de 1 x 0. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à antena da Rádio Observador com a síntese das 14h30. Até já.