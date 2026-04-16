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Duas horas.

Boa noite, eu sou o Martim Madeira, são duas da manhã e está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pela política internacional. Os Estados Unidos impõem novas sanções sobre o setor do petróleo do Irã. É uma medida avançada pelo Departamento do Tesouro norte-americano. Este novo castigo à infraestrutura petrolífera iraniana vai ser imposto em mais de duas dezenas de pessoas, empresas e navios que operem dentro da rede do magnata iraniano Mohammad Hossein Shamkhani. Este magnata iraniano é filho do oficial iraniano Ali Shamkhani, antigo conselheiro do falecido aiatolá Ali Khamenei, que morreu no mesmo ataque em que o antigo ex-líder supremo iraniano também acabou por falecer. De acordo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, a família Shamkhani lucra à custa do povo iraniano e o objetivo destas sanções é impedir que isso aconteça. Scott Bessant alerta ainda que qualquer país que faça acordos ou compre petróleo iraniano também será alvo de sanções. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano estará para breve, é o que avança o Financial Times, com recurso a duas fontes libanesas, fontes que indicam que o acordo poderá entrar em vigor ainda esta semana, provavelmente depois das forças terrestres israelitas terminarem as operações no sul do país. Passamos para a política nacional. O governo vai pedir à Comissão Europeia um novo desconto nos combustíveis e o primeiro-ministro aproveitou o debate quinzenal para anunciar novas medidas de apoio às empresas para alguns setores. Vai ser adiado o pagamento de contribuições para a Segurança Social devidas em abril, maio e junho para o transporte de mercadorias. Vem também um programa de apoio de 30 milhões para veículos de transporte de mercadoria por conta de outrem e para transportes de passageiros coletivos que façam o serviço público. O governo vai pedir ainda à Comissão Europeia descontos adicionais no preço dos combustíveis. O pedido e as medidas vão ser formalizados nesta quinta-feira, em Conselho de Ministros. O presidente do Conselho das Finanças Públicas queixa-se de ter sido alvo de críticas injustas por parte do ministro das Finanças. É que Joaquim Miranda Sarmento acusou no Parlamento o Conselho de ter feito críticas políticas desde que o PSD e o CDS estão no poder. Nazaré da Costa Cabral, que preside este organismo, rejeita em absoluto e devolve as críticas ao ministro das Finanças.

Eu creio que, de fato, essas afirmações, no que diz respeito ao CFP, e eu falo pelo CFP, não foram afirmações justas, não foram corretas. E no que diz respeito à presidente, foram afirmações que eu até acho que foram um bocadinho ofensivas em relação à minha pessoa. Portanto, não fazemos as nossas projeções, é um trabalho técnico.

Diz que são injustas, incorretas e até ofensivas, e que o Conselho de Finanças Públicas faz um trabalho sério. Manuel Pizarro assegura que se fosse ministro da Saúde durante a greve do INEM, não teria havido as consequências que houve. Várias mortes foram atribuídas aos atrasos ou ausência de prestação de socorro. Garante que sempre manteve contato direto e permanente com os dirigentes sindicais enquanto liderou o ministério. Ouvido esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica, Manuel Pizarro recorda que durante o tempo em que desempenhou as funções governativas, nunca ocorreu uma situação semelhante. A Associação de Profissionais da Guarda mostra-se satisfeita com a reativação da Brigada de Trânsito, quase 20 anos depois. Foi extinta em 2007. Esta reativação é anunciada como uma das medidas do ministro da Administração Interna para fazer face à sinistralidade nas estradas portuguesas. À Rádio Observador, César Nogueira, presidente da associação que representa os profissionais da GNR, defende que atualmente faz todo o sentido haver essa unidade especializada.

As instituições atualmente estão a funcionar, coisa que em 2009 ou até 2009 não funcionavam tão bem. E por isso, situações como a Operação Central, que levou a essa investigação, isso dificilmente ocorrerá, porque também os tempos são outros, há mais fiscalização, há mais cortina, até por parte do cidadão.

Ainda assim, reitera que para a brigada funcionar, é necessário que tenha mais meios e carreiras atrativas.

É necessário também reforçar essa especialidade, como todas as outras, mas essa especialidade para que de fato funcione. E para isso é preciso também criar atratividade, e essa é numa forma geral, para que os profissionais abracem também uma especialidade que tinha o nome, a Brigada de Trânsito, qualquer guarda que concorria para a GNR, era quase com o intuito depois de ir para a Brigada de Trânsito. Hoje em dia isso já não é assim e é preciso de fato criar essa atratividade e também capacitá-la com meios.

Reativação da Brigada de Trânsito está incluída num pacote de medidas a implementar pelo Ministério da Administração Interna, como por exemplo, a alteração do Código da Estrada. O ator Rui de Carvalho foi homenageado pela Assembleia da República nesta quarta-feira. Numa cerimônia especial nos Passos Perdidos, o ator recebeu das mãos de José Pedro Aguiar-Branco o voto de saudação aprovado por todos os deputados. Sem querer emocionar-se, Rui de Carvalho pediu estima pela cultura e respeito pela democracia. Miguel Vítor Dias.

A Assembleia da República levantou-se pra aplaudir de pé Rui de Carvalho. Numa cerimônia incomum, Aguiar-Branco entregou ao ator o voto de saudação pela carreira

Que Ruy de Carvalho agradeceu emocionado.

É muito importante. Ao fim de quase 100 anos, ser homenageado assim é porque eu servi como deve ser.

O presidente do Parlamento aproveitou para vincar que esta saudação foi atribuída pela totalidade dos portugueses.

Esta dimensão excecional da posição da Assembleia da República, que representa a totalidade do povo português, até porque o voto foi aprovado por unanimidade.

Numa sessão em que esteve também a ministra da Cultura, vários atores, família e amigos, Ruy de Carvalho pediu à filha, Paula, para ler uma mensagem.

"Não entendo como é possível não se ser democrata. Em minha casa, havia respeito pelas ideias dos outros. Por isso, muitas vezes pergunto-me: como é possível não estarmos todos a lutar por um país melhor, em vez de estarmos todos a remar em sentido contrário? Tenho a certeza de que somos o país que a maioria dos países gostaria de ser."

E já no fim, lembrou de viva voz.

Estimar-lhe e amar-lhe. Acima de tudo, a liberdade e a democracia são as coisas mais belas que um homem pode ter.

Já com o regresso aos palcos apontados para o final de abril, Ruy de Carvalho pediu ainda:

Se estimam a cultura, este país vai ser maior.

O jornalista Miguel Viteiro Dias, que esteve a acompanhar a cerimônia de homenagem a Ruy de Carvalho, que aos 99 anos tem o regresso aos palcos planeado já para a próxima semana no Porto. Passamos ao desporto. O Sporting diz adeus à Liga dos Campeões depois de ter empatado a zeros com o Arsenal. Em Londres, falhou o apuramento histórico para as meias-finais. Os Leões entravam nesta partida em desvantagem depois de terem perdido com os ingleses na primeira mão dos quartos-final em Alvalade por 1 x 0. Desta forma, é o Arsenal que segue em frente. No entanto, na reação ao jogo, Rui Borges, o técnico leonino, mostra-se orgulhoso dos jogadores e considera que mereciam, pelo menos, ter ido a prolongamento.

Acho que a palavra orgulho é certa para falar da equipa e do grupo dos jogadores. Acho que eles, por tudo que fizeram ao longo destes dois jogos, ou no cômputo geral dos dois jogos, acho que merecíamos mais, merecíamos pelo menos disputar o prolongamento hoje, porque acho que tanto num jogo como no outro, acho que as melhores oportunidades são de Sporting. O caráter e a personalidade que tivemos de equilibrar o jogo, de nos bater cara a cara com uma das melhores, considerada por todos, das melhores equipas da Europa, foi fantástico. Por isso, a palavra orgulho é certa para falar deste grupo de trabalho.

Com a época na reta final, o Sporting vai ainda jogar contra o Benfica para o campeonato já neste próximo fim de semana e a seguir vai jogar no Dragão contra o Foco do Porto para a Taça de Portugal. Rui Borges destaca a ambição da equipa e apela ao apoio dos adeptos.

A ambição nunca nos faltou. Pelo contrário, fomos uma equipa sempre muito ambiciosa, muito corajosa, muito comprometida a recuperar, a respirar e pensar no jogo do Benfica com calma, perceber que o Benfica é uma equipa que está mais fresca nesse sentido, porque está a jogar de semana a semana. Mas nós, dentro daquilo que é o nosso espírito, dentro daquilo que é a nossa ambição, em nossa casa, com a ajuda dos nossos adeptos também, a energia deles será muito importante.

Rui Borges, em conferência de imprensa num registo da Sport TV, termina assim a campanha europeia dos Leões, que não chegavam tão longe na competição há mais de 40 anos. Foco do Porto joga esta quinta-feira para a Liga Europa. Francesco Farioli quer fazer história contra o Nottingham Forest. O técnico azul e branco assume o desejo de conseguir a primeira vitória do clube contra uma equipa inglesa, mas diz que acima de tudo quer fazer um bom jogo. Vamos ouvir então as declarações de Francesco Farioli nesta conferência de imprensa.

"We came here with a desire to write an important page for the history of Futebol Clube do Porto." Viemos para cá com o desejo de escrever uma página importante na história do Futebol Clube do Porto, com uma intenção clara e com o propósito firme de fazer os nossos adeptos felizes. Claro que se conseguirmos mudar a dinâmica do passado do Porto com equipas inglesas, será bom, mas a nossa prioridade é fazer um grande jogo, uma excelente exibição. E claro, se tivermos a oportunidade e se formos suficientemente bons para isso, passar à fase seguinte. Acho que é para isso que realmente jogamos. Depois do empate na primeira mão, os Dragões tentam esta quinta-feira contrariar o historial negativo em jogos contra equipas inglesas. Porto e Nottingham Forest jogam às 20h rumo aos quartos de final da Liga Europa. Aqui na Rádio Observador vamos ter relato e comentários em direto. Ponto final neste jornal das 02h. A informação está de regresso às 02h30 com a síntese de notícias. Até já.