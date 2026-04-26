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Duas horas. Boa noite, eu sou a Teresa Freire. São duas da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com uma notícia de última hora. Donald Trump foi retirado de emergência de um jantar em Washington. A notícia foi avançada pela ABC News. Já a CNN Internacional explica que há suspeita de tiros neste jantar oficial em que Donald Trump marca presença, o jantar anual com os correspondentes da Casa Branca. Donald Trump e toda a administração foram evacuados. Entretanto, a CNN Internacional dá conta de que Donald Trump está a salvo, J.D. Vance também. O jantar foi interrompido por volta das nove da noite. A CNN diz ainda que o suspeito de ser o atirador já foi neutralizado. É uma notícia que vamos desenvolver nos próximos noticiários. Antes, Donald Trump explica que cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão por considerar que seria demasiado tempo perdido em viagens. Estava previsto que Jared Kushner e Steve Witkoff viajassem este sábado para Islamabad para as discussões de paz com o Irão. Ora, o presidente norte-americano mudou de ideias e explicou o porquê.

Eles estão a lutar uns contra os outros. Há uma enorme luta interna, provavelmente estão a lutar pela liderança. Em muitos casos, acho que estão a lutar para não serem líderes, porque já eliminamos dois níveis de liderança. Mas eu tratarei com quem for preciso. Não há motivo para esperar dois dias, fazer as pessoas viajarem 17 horas. Não vamos fazer isso. Quando quiserem, podem ligar-me. Temos todas as cartas na mão, ganhámos tudo.

O presidente norte-americano, em declarações hoje, antes deste jantar com os correspondentes da Casa Branca, e em resposta a este cancelamento da viagem, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que ainda está para ver se os Estados Unidos estão comprometidos com a diplomacia. E entretanto, Donald Trump também revelou que o Irão já enviou uma nova oferta muito melhor para negociar a paz. No dia em que se assinalam os 52 anos do 25 de abril, vários líderes partidários saíram à rua e aproveitaram para criticar o pacote laboral do governo. No desfile da Avenida da Liberdade, em Lisboa, o secretário-geral do PS acusou o governo de criar a ideia de que negoceia a lei laboral, mas sem nunca abdicar dos pilares fundamentais. José Luís Carneiro aproveitou para relembrar as linhas vermelhas dos socialistas.

Nós não aceitamos, nomeadamente, o despedimento sem justa causa. Não aceitamos também trabalho precário, porque isso significa maior precariedade para os mais jovens e precariedade para os mais vulneráveis. Nós temos de garantir que a nossa economia é competitiva, mas bem sabemos que para uma economia ser competitiva, é muito importante termos trabalhadores mobilizados e motivados para o trabalho.

Pelo Livre, Rui Tavares disse que o pacote laboral vem agravar a precariedade que já existe.

Na verdade, Portugal já tem demasiada precariedade, um diferencial demasiado grande, que hoje em dia o Presidente da República lembrou, e muito bem, salarial entre mulheres e homens, e uma questão de também precariedade dos jovens, em particular, que é muito má. O pacote laboral vem resolver algum desses problemas? Não vem. Ele é não só desnecessário, como provavelmente vai contribuir para agravar todos esses problemas. Ainda por cima, feito em cima de uma total falta de diálogo.

Já Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, considerou esta tarde que o pacote laboral representa o contrário do que Abril representa.

Aquilo que está mal não é nem a Revolução de Abril, nem a Constituição. O que está mal é um caminho que não cumpre a Constituição. Então é que nós dizemos: é preciso cumprir, cumprir Abril e cumprir a Constituição todos os dias. Isto não vai lá com esta política, e se me permitem, a tarde depois, não vai lá de certeza absoluta com este pacote laboral, quer fazer exatamente o contrário. Mais precariedade, mais regulação da vida, mais instabilidade, despedimento sem justa causa. Isso é tudo ao contrário de Abril.

Já o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, que também marcou presença, diz que para ser coerente, o Presidente da República tem de vetar este pacote laboral.

António José Seguro fez uma declaração no seu discurso que é muito relevante, quando disse que liberdade sem condições económicas não é liberdade. E para ser coerente com essa afirmação, a António José Seguro só resta uma alternativa, que é vetar o pacote laboral, na exata medida em que o pacote laboral é um contributo muito relevante para empobrecer a população trabalhadora, quer em termos de direitos, quer mesmo em termos materiais.

Pelo PAN, Inês de Sousa Real considerou que falar no pacote laboral é falar em retrocessos e à direita, a presidente da Iniciativa Liberal insistiu na necessidade de o governo levar a discussão sobre a lei laboral ao Parlamento. Mariana Leitão diz que é preciso uma mudança de mentalidade.

O problema é nós termos um mercado de trabalho extremamente rígido, que não dá resposta às pessoas, que mantém um sistema de salários muito baixos. A maior parte da população portuguesa recebe mil euros por mês e é muito difícil viver com mil euros por mês. Acho que todos nós reconhecemos isso. Enquanto não houver aqui uma mudança de mentalidade, de capacidade, de percebermos que temos que fazer alterações que permitam essa flexibilidade, que permitam subir salários, que permitam que haja mais crescimento económico, que as nossas empresas sejam mais competitivas.

Os líderes partidários que participaram esta tarde no desfile da Avenida da Liberdade e acabaram por apontar o dedo ao pacote laboral. E como é habitual, nas celebrações do 25 de Abril, as portas dos Jardins do Palácio de Belém estiveram abertas. Desta vez, o Presidente da República recebeu um grupo de jovens. É já o terceiro encontro com jovens que António José Seguro promove desde que é Presidente da República. O primeiro aconteceu no dia da tomada de posse, o segundo em Madrid, durante a primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro. E esta terceira, a propósito do 25 de Abril, António José Seguro reuniu com os jovens. Em cima da mesa estiveram vários diferentes temas. Miguel Pina Andrade.

Desconfiança em relação às instituições, a desinformação e as desigualdades territoriais em Portugal foram alguns dos temas lançados para cima da mesa pelos 25 jovens que vieram de norte a sul do país para apresentar propostas, mas também perguntas ao presidente da República. Na intervenção inicial, antes da conversa, António José Seguro deixa um apelo: quer que os jovens continuem a ter uma participação ativa na vida política. António José Seguro, que no final não quis responder às propostas e perguntas dos jovens, diz que vai guardar as notas que tirou, tal como fez no encontro a 9 de março. O presidente da República promete ainda dar voz e pôr em prática as ideias das gerações mais novas. Os jovens vão ser ouvidos, a garantia deixada por António José Seguro, que afirma que o próximo encontro tem de acontecer o quanto antes. António José Seguro fecha assim as celebrações do Dia da Liberdade no Palácio de Belém, que durante a tarde abriu as portas dos jardins ao público.

A reportagem do jornalista Miguel Pina Andrade sobre o encontro Liberdade, Democracia e Futuro, que reuniu 25 jovens e o presidente António José Seguro nas comemorações do 25 de abril. No desporto, o Benfica venceu o Moreirense por quatro bolas a uma, com um golo de Leandro Barreiro, outro de Richard Rios e dois de Ivanović. No final da partida, o treinador dos encarnados, José Mourinho, fez um balanço da época.

O campeonato que o Benfica está a fazer também tem debilidades nossas, porque empatámos jogos que não podíamos e não devíamos ter empatado, mas é um campeonato digno. Obviamente que o benfiquista não quer campeonatos dignos, o benfiquista quer ganhar. Até podia acontecer que o Benfica este ano com 80 pontos fosse campeão. Em Portugal já foi campeão com 80 pontos? Não sei, se calhar sim. Não chega.

O balanço da época feito pelo treinador do Benfica, José Mourinho, depois da vitória no Estádio da Luz frente ao Moreirense por 4x1. Os encarnados ficam assim à condição com mais quatro pontos do que o Sporting. Voltamos à notícia de abertura. Donald Trump foi retirado de emergência de um jantar em Washington com os correspondentes da Casa Branca para dar mais alguns desenvolvimentos. Entretanto, sabe-se que o jantar vai ser retomado, é o que adianta a CNN, que diz também que o atirador já foi neutralizado e confirma que não há registro de feridos. É o fecho deste noticiário das 02h. A informação está de regresso às 02h30.