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As notícias com Miguel Pina Andrade. Rui Costa está a dever mais de 20 milhões de euros ao Banco Montepio. Em causa está um projeto imobiliário da empresa Ten Invest, da qual o presidente do Sport Lisboa e Benfica é acionista. Rui Costa terá assumido a responsabilidade pela devolução do capital no financiamento da construção do projeto. Neste momento, encontra-se em situação de incumprimento em créditos superiores a 20 milhões de euros para com o Banco Montepio, que concedeu vários créditos para a aquisição dos terrenos. Isto coloca Rui Costa na lista negra de devedores na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco Central Português. Fonte oficial da empresa Ten Invest garante ao Observador que não houve execução de hipotecas e que a relação com o Banco Montepio continua a correr dentro da normalidade. A mesma fonte afirma que foram dadas garantias ao banco que permitem ultrapassar a dívida em causa. Este é um artigo assinado pelo redator principal do Observador, Luís Rosa, e pela jornalista Mariana Furtado. Faz manchete a esta hora no site do Observador. Livre, Bloco de Esquerda e PCP juntam-se ao Partido Socialista e defendem uma comissão parlamentar de inquérito à gestão dos exames nacionais. A esquerda pressiona o PS para chamar o ministro da Educação ao Parlamento. O Livre, o Bloco de Esquerda e o PCP estiveram numa manifestação convocada pelo estudante junto ao Ministério da Educação. O primeiro a manifestar abertura para esta eventual comissão de inquérito foi António Filipe, do Partido Comunista, que defende que devem ser usados todos os mecanismos para apurar responsabilidades.

Esta questão tem que ser levada muito a sério para a Assembleia da República e usar os mecanismos regimentais de que dispõe para que o governo assuma as responsabilidades que tem que assumir perante o Parlamento e perante o país. E, portanto, aquilo que foi anunciado, a redução do inquérito, obviamente que não é de descartar e que pode fazer sentido. Para já, é preciso que o governo não fuja aos esclarecimentos que são necessários sobre este problema, que não faça como tem feito até aqui, que é procurar tirar as responsabilidades para todos, menos para o próprio governo, que é o verdadeiro responsável pela situação que está criada.

António Filipe, dirigente do PCP, durante a manifestação do movimento Chumbados.pt. Rui Tavares, do Livre, acusa o governo de ter criado um problema quando tudo estava bem.

Acompanhamos, porque nos parece que se trata de uma questão que é uma questão transversal ao Ministério da Educação, a criação de um caos onde não havia. Quer dizer, nós estamos habituados a outras dificuldades na educação, seja na colocação de professores, seja no início do ano letivo. O que este ministro conseguiu fazer foi inventar um caos novo no Ministério da Educação, que é de facto uma coisa inédita e que tem que ser explicada e não vai lá com auditorias por empresas privadas.

Rui Tavares, do Livre, o deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, também quer uma comissão parlamentar de inquérito, mas antes disso exige respostas.

Há outra coisa que o ministro tem de uma vez por todas que explicar. Um: como é que vai funcionar o ressarcimento às famílias? Dois: como é que vai ser pago o trabalho suplementar aos professores? Terceiro: que deixe de ser teimoso e que reveja desde já o calendário de acesso ao ensino superior.

Fabian Figueiredo, deputado único do Bloco de Esquerda na manifestação do movimento Chumbados.pt. Além da demissão do ministro Fernando Alexandre, os estudantes exigem a isenção total das taxas de reapreciação dos exames nacionais e também o alargamento dos prazos de candidatura ao ensino superior. O presidente do chega considera que há partidos reféns de poderes ocultos e critica-os por não pedirem mais esclarecimentos ao ministro da Administração Interna. São críticas que o presidente do Chega dirigiu principalmente ao Partido Socialista. Luís Neves tem estado envolvido em várias polémicas devido ao caso da movimentação de um atrelado de droga apreendido pela PJ para a empresa do empreiteiro e amigo de Luís Neves, que está a fazer obras em casa do ministro no Porto. André Ventura acusa o Partido Socialista de ter um critério seletivo.

O Partido Socialista, para além de conhecer muito bem o que é que são investigações de corrupção e de desvio de dinheiros, o Partido Socialista tem um critério seletivo, que é só fala de quem não lhe convém. Ou seja, fala se não forem do Partido Socialista ou ligados ao Partido Socialista. O Partido Socialista já falou de muitos outros casos e já exigiu explicações. O que é que se tornou gritante aqui? Foi perceber que com todos os elementos que vinham a público, o Partido Socialista continuava em silêncio. Isso levanta-me a suspeita, francamente, honestamente, com toda a transparência, de achar que os partidos em Portugal estão reféns de poderes ocultos. E em Portugal não podem existir poderes ocultos para lá do poder do povo.

André Ventura, que deixa uma garantia. A comissão de inquérito não tem o objetivo de fragilizar a PJ, mas é disso mesmo que o PS acusa o Chega de querer prejudicar a Polícia Judiciária e relaciona esta intenção de abrir o inquérito parlamentar com as investigações da polícia a movimentos de extrema-direita. O governo não exclui as principais exigências do PS na negociação do orçamento do Estado do próximo ano. O Observador sabe que o governo não terá dificuldades para responder a duas das maiores exigências do PS: a participação no projeto de revisão constitucional e a Segurança Social. Fonte da AD garante que Luís Montenegro sempre quis incluir os socialistas no projeto de revisão constitucional e quanto à Segurança Social, apesar do relatório pedido ao economista Jorge Bravo, a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho já disse que não está prevista nenhuma mudança estrutural nesta legislatura. Luís Montenegro pode dar garantias ao PS de que não vão existir mexidas nesta área. As outras duas exigências estão relacionadas com a Lei de Bases da Saúde e com a resposta que o governo deve dar à recuperação dos territórios mais afetados pelas tempestades do início do ano. O Estado português nega ter violado qualquer direito humano de José Sócrates no âmbito do processo da Operação Marquês. A garantia é do Ministério da Justiça, que já enviou a resposta oficial ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em causa está a queixa apresentada pelo antigo primeiro-ministro, que acusa a Justiça portuguesa de violar o direito a um julgamento justo e a prazos razoáveis. Em abril, o Tribunal Europeu pediu esclarecimentos a Lisboa sobre três pontos centrais: a duração do processo, as fugas de informação para a comunicação social e também a existência de recursos internos efetivos. Na resposta enviada no prazo limite, o governo assegura que respeitou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e que juntou provas para rebater os argumentos da defesa de José Sócrates. Falamos agora dos incêndios em Espanha. O incêndio na região de Madrid está no auge e nesta fase é impossível distinguir. O ponto de situação é de Carlos Novillo, conselheiro do Governo Regional de Madrid.

Evidentemente, o incêndio está em seu momento álgido, está fora da capacidade de extinção o que é a cabeça do incêndio que se dirige hacia Robledo de Chavela e Fresnedillas. Nessa zona não se pode atacar e o que se está fazendo são medidas de defesa das populações e também ir consolidando tudo o que é o flanco direito, que é o que mais preocupa de cara ao cambio de vento que se prevê no dia de amanhã. Seguimos muito atentos ao incêndio de Burgondo, não transpassado todavía à comunidade de Madrid.

Segundo o conselheiro para o ambiente, agricultura e interior, Carlos Novillo, o incêndio está a alastrar mais para o norte do que o previsto, o que aumenta a esperança de que não se una ao incêndio que assola Ávila, uma região vizinha de Madrid. Mais de 40 mil pessoas foram já retiradas de casa ou confinadas por causa dos incêndios que desde quinta-feira afetam a região de Madrid e Ávila e que continuam por controlar. Estes incêndios levaram o governo de Espanha a declarar a situação de emergência em Madrid e Ávila na quinta-feira à noite, de acionar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para pedir quatro meios aéreos de combate a fogos florestais aos parceiros da União Europeia. Volodymyr Zelensky acredita que um novo ataque russo massivo contra a Ucrânia está iminente. De acordo com informações preliminares de Kiev, um novo grande ataque por parte da Rússia pode acontecer nas próximas 48 horas. Num vídeo publicado na rede social X, Volodymyr Zelensky pede à população ucraniana que fique atenta aos alertas, porque o exército russo já tem mísseis preparados para um novo ataque.

Sabemos, através da nossa inteligência e parceiros, que os russos têm preparados mísseis para um novo ataque massivo contra a Ucrânia. O ataque pode vir a acontecer hoje. Temos informação preliminar que vai acontecer nas próximas 48 horas. Por favor, tenham cuidado e prestem atenção aos alertas de ataque aéreo.

Volodymyr Zelensky, que manifesta também esperança na continuação do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Tudo dito nesta edição das 02:00 a.m. Estou de regresso para atualizar as notícias às 02:30 a.m. Até já.