Com a notícia da saída de Messi do Barcelona, os adeptos juntam-se nas imediações do Camp Nou e pedem a demissão do presidente do clube

Nesta edição, a saída de Messi do Barcelona chegou como uma "bomba" para os adeptos do clube. Muitos juntara-se junto ao Camp Nou a exigir a demissão do presidente do clube.