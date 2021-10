Direção do CDS responde a Nuno Melo e recusa "perturbação da vida democrática interna"

Direção do CDS responde a Nuno Melo e recusa "perturbação da vida democrática interna". No PSD, Luís Filipe Menezes quer Congresso antecipado. No ensino superior, foram colocados mais 50 mil alunos.