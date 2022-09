Esquerda à direita. Partidos pedem falam em medidas "insuficientes" e "tardias" do Governo

Esquerda à direita. Partidos pedem falam em medidas "insuficientes" e "tardias" do Governo. DECO preocupada com a redução do IVA da eletricidade. Inquilinos com teto máximo das rendas.s