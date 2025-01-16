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As notícias com Laura Figueiredo. Boa noite. Joe Biden alerta para a formação de uma oligarquia nos Estados Unidos e termina o discurso de despedida com um apelo aos norte-americanos que fiquem atentos. O presidente dos Estados Unidos diz que ainda acredita na ideia que a nação representa, mas pede atenção ao que se segue. Joe Biden apela ao cuidado que considera que é preciso ter com as redes sociais e com a desinformação que nelas circula. Diz que a democracia está em risco. Hoje, uma oligarquia está a ganhar forma na América, uma oligarquia de extrema riqueza, poder e influência e que literalmente ameaça toda a nossa democracia, os nossos direitos e liberdades básicos e a oportunidade justa para todos progredirem. Os americanos estão a ser enterrados por uma avalanche de desinformação e informações falsas, permitindo o abuso de poder. Os meios de comunicação livres estão a desintegrar-se, os editores estão a desaparecer. A comunicação social desistiu do fact-checking. A verdade é sufocada por mentiras contadas por poder e lucro. Apesar das várias críticas deixadas a Donald Trump, Biden desejou sucesso ao próximo presidente e prometeu uma transferência de poder pacífica. No início do discurso, o presidente norte-americano felicitou ainda a vitória conseguida no Médio Oriente, mas salienta que o acordo de cessar-fogo alcançado esta quarta-feira entre Israel e o Hamas foi trabalho da administração Biden. Depois de oito meses de negociações incessantes, foi a minha administração que conseguiu que um cessar-fogo fosse alcançado entre Israel e o Hamas. Os pormenores deste acordo foram expostos em maio. Este plano foi desenvolvido e negociado pela minha equipa e vai ser implementado pela próxima administração. Foi por isso que pedi à minha equipa para manter a nova administração totalmente informada, porque é assim que deve ser, a trabalhar em conjunto como americanos. Declarações de Joe Biden esta noite no último discurso que fez enquanto presidente dos Estados Unidos e num dia que ficou marcado pelo anúncio do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Ora a primeira de três fases do acordo entra em vigor já no domingo e vai durar seis semanas. Durante este tempo, o acordo pressupõe que não existam ataques, que os reféns nas mãos do Hamas sejam libertados à medida de três por semana e que, do outro lado, Israel liberte 30 presos palestinianos. O acordo pressupõe ainda que entrem 600 caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O entendimento foi mediado pelo Qatar, que destaca a colaboração entre as administrações norte-americanas Joe Biden e Donald Trump. E depois do anúncio do acordo, não tardaram a surgir reações por parte da comunidade internacional, que apela sobretudo à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Ora Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, recusa, para já, comentar o acordo até que os pormenores estejam finalizados, mas revela que falou já em separado com Biden e Trump para agradecer a ajuda de ambos. Quanto ao Hamas, atribui o entendimento à firmeza e resistência palestiniana. Já António Guterres, secretário-geral da ONU, elogia o compromisso inabalável dos Estados Unidos, Egito e Qatar para este desfecho, mas avisa Israel que deve terminar a ocupação nos territórios palestinianos. No entanto, por agora, o exército israelita continua a bombardear a Faixa de Gaza, informação avançada pelas autoridades locais. Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa saudou o acordo de cessar-fogo. Numa nota publicada no site da presidência, o chefe de Estado escreve que Portugal apoiará todos os esforços para fazer deste acordo uma realidade e estabilizar a situação na Faixa de Gaza e na região. Já Luís Montenegro, através de uma publicação na rede social X, afirma que deseja que este passo traga uma paz duradoura à região. Pelo PS, Pedro Nuno Santos diz que o acordo é um sinal de esperança no futuro. Nas reações a este acordo de cessar-fogo em Gaza, o oficial das Forças Armadas e coordenador de risco geopolítico, Jorge Rodrigues, ouvido numa emissão especial do Gabinete de Guerra da Rádio Observador, considera que existem vários atores desestabilizadores que podem comprometer o acordo de cessar-fogo.

Falaremos do Irão, que verdadeiramente tem que recuperar a capacidade que tinha no exterior, mas também a Rússia, que obviamente vai procurar retomar a sua influência. De uma forma diferente teremos a Turquia. A Turquia procura uma liderança do mundo islâmico e, portanto, naturalmente vai tentar de alguma forma ganhar outro tipo de posição, outro tipo de influência para conseguir ser uma potência pan-regional.

Análise de Jorge Rodrigues à Rádio Observador. Já a especialista em relações internacionais, Helena Ferro Gouveia, considera que o acordo de cessar-fogo alcançado esta quarta-feira é uma conquista tanto para a administração de Joe Biden como para Donald Trump.

Parece-me que há aqui uma repartição de louros entre as duas administrações norte-americanas. Nós não nos podemos esquecer de todos os esforços que foram envidados por Antony Blinken, que fez uma diplomacia de vai e vem aos vários países do Médio Oriente, tentando chegar a um entendimento e a um fim deste conflito na Faixa de Gaza. E vimos Donald Trump, que exerceu uma pressão muito grande sobre o Executivo de Benjamin Netanyahu, no sentido de ele aceitar este acordo. E exerceu também pressão sobre o Qatar.

Análise de Helena Ferro Gouveia na emissão especial do Gabinete de Guerra da Rádio Observador esta quarta-feira. Mudemos de tema para a atualidade nacional. Mário Centeno não se vai candidatar à Presidência da República. A revelação foi feita pelo governador do Banco de Portugal na grande entrevista da RTP3 esta quarta-feira. Centeno afirma que é uma decisão pessoal e que Belém não está no horizonte.

Não vou ser candidato à Presidência da República, não vou apresentar nenhuma candidatura à Presidência da República. Não está no meu horizonte que isso aconteça.

Essa foi uma decisão que decidiu tomar nas últimas semanas, nos últimos meses?

Essa é uma decisão pessoal, que é tomada dentro do meu círculo pessoal, da minha família, aquilo que é a visão que eu tenho, pessoal e profissional de mim mesmo, e daquilo que eu quero fazer no futuro.

Ainda assim, Mário Centeno reconhece que fica satisfeito por ver sondagens que o apontam como alguém que poderia ser um bom candidato da área do centro-esquerda. Na grande entrevista da RTP3, abordou ainda a polêmica sobre Hélder Rosalino. Centeno assegura que o Banco de Portugal não recebeu qualquer requisição sobre o salário de Rosalino, nem por parte do governo, nem do próprio.

O Banco de Portugal não se recusou a pagar nenhum salário, simplesmente porque o Banco de Portugal não pode pagar salários da administração pública. Isso é financiamento monetário, vai contra os tratados, vai contra a lei orgânica do Banco de Portugal. Portanto, eu não acho que isso seja sequer um caso.

Mas, outro ponto, isso significa que a proposta que o governo fez ao Banco de Portugal era ilegal, configurava uma ilegalidade?

Não houve nenhuma proposta, não houve nenhum ato legislativo que tivesse enquadrado essa situação. Nós não chegamos sequer a receber nenhum ofício de requisição do doutor Hélder Rosalino.

O governador do Banco de Portugal explica que a lei é clara e não permite ao banco central pagar salários da administração pública. A segurança foi o assunto em destaque no primeiro debate quinzenal do ano com o primeiro-ministro. Luís Montenegro admite que os relatórios de segurança interna possam vir a incluir a nacionalidade dos autores dos crimes, dando assim resposta positiva a uma proposta da Iniciativa Liberal. O primeiro-ministro voltou a dizer que não gostou de ver as imagens de pessoas encostadas à parede a serem revistadas no Martim Moniz, mas defendeu a atuação da polícia num debate em que procurou marcar as diferenças de interpretações face ao Chega e em que Miguel Vitor Dias aceita mais dados para tentar combater percepções.

A Iniciativa Liberal quer uma estratificação por nacionalidade dos dados sobre os crimes, para que os factos possam desmentir André Ventura. E o primeiro-ministro deixou a porta aberta a esta possibilidade.

Já é portador hoje de muita informação a esse propósito. Aquela que o senhor deputado recomenda, por princípio, não me parece que seja difícil.

Luís Montenegro em resposta a Rui Rocha. Já quem não gostou da ideia foi Rui Tavares, do Livre.

Qualquer dia poderá ser por profissão ou clube de futebol.

Dentro do mesmo assunto, André Ventura quis arrancar a Montenegro uma resposta sobre se apoia ou não operações como a do Martim Moniz.

Por que não gostou? Porque eram pessoas do Bangladesh que estavam encostadas à parede? Mas se forem portugueses, está tudo bem?

Depois de muito questionado, o primeiro-ministro disse que a PSP atuou bem, mas fez questão de esclarecer as diferentes interpretações.

Se me pergunta: "Tem prazer em ver pessoas encostadas à parede com os braços no ar?", claro que não! Se o senhor deputado tem, é uma opinião sua, mas eu admito, para não dizer mesmo, eu compreendo, que naquela circunstância tinha de ser mesmo assim.

Com o PS, o debate sobre imigração foi apenas à boleia do acesso ao SNS, com Luís Montenegro a responder irritado a Pedro Nuno Santos.

Promover, pactuar com redes de fraude criminosas que retiram a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, isso é intolerável!

O secretário-geral do PS anotou a irritação, colou Montenegro ao Chega, na tentativa de impedir o acesso de estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde.

Percebe-se bem a irritação do senhor primeiro-ministro com este tema. Há situações que são inaceitáveis, mas todos os casos que eu disse não são possíveis com o diploma que o PSD apresentou.

Ainda neste debate, o Bloco de Esquerda criticou as mudanças à lei dos solos, o PAN da violência doméstica e o PCP falou das dificuldades na saúde. Outro dos assuntos levantados pela oposição foi a Secretaria-Geral do Governo, com Montenegro a garantir que não recuou na nomeação de Hélder Rosalino.

A pressão pública acabou por desmotivar essa pessoa e lamento. Naquilo que dependia de mim, eu estava aqui para assumir corajosamente.

O primeiro-ministro no primeiro debate quinzenal do ano, em que Hugo Soares, líder da bancada do PSD, acusou a oposição de andar a apanhar bonechos.

Miguel Vitor Rodrigues, com alguns dos destaques do debate quinzenal com o primeiro-ministro, que decorreu esta tarde na Assembleia da República. E é notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação está de regresso às 15h30.