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As notícias com Laura Figueiredo. Boa noite. Israel aceitou o acordo de cessar-fogo, uma informação avançada há pouco pela imprensa israelita. O governo de Benjamin Netanyahu vai reunir esta sexta-feira. O primeiro-ministro diz que o acordo pode ser assinado depois desse encontro. Netanyahu acusa o Hamas de tentar mudar cláusulas, mas o grupo palestiniano nega ter feito exigências de última hora. Desde que foi anunciado o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, já morreram mais de 85 palestinianos, incluindo mais de 20 crianças no centro e sul de Gaza, dados avançados pelo jornal Al Jazeera. Donald Trump avisa que é bom que o cessar-fogo esteja concluído antes de tomar posse. O presidente eleito toma posse já na próxima segunda-feira. Está previsto que a primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas entre em vigor no domingo. Esta quinta-feira, num podcast citado pelo Haaretz, Donald Trump reiterou o papel decisivo que diz ter desempenhado no trabalho feito para chegar a um entendimento no Meio Oriente. No entanto, diz não estar à procura de créditos. O próximo presidente dos Estados Unidos apelou ainda à libertação dos reféns no Hamas. Na atualidade nacional, Mário Centeno avisou Pedro Nuno Santos antes de revelar publicamente que está fora da corrida a Belém. Vida pessoal e ambições políticas terão pesado nesta decisão. Uma revelação que foi feita esta quarta-feira na grande entrevista da RTP3. Antes disso, o governador do Banco de Portugal terá avisado o secretário-geral do PS sobre a decisão de não se candidatar à presidência. Mário Centeno não avança. António José Seguro mantém o tabu e recusa comentar a decisão do Governador do Banco de Portugal.

Eu não me sinto pressionado absolutamente com nada. Sou um homem livre e, portanto, tenho os meus próprios timings, tenho a minha própria maneira de ponderar e não lhe direi mais nada.

Declarações de António José Seguro esta quinta-feira na CNN Portugal. José Maria Ricciardi considera que Mário Centeno deve continuar à frente do Banco de Portugal. Uma reação que surge depois da notícia avançada pela SIC sobre a eventual não recondução de Centeno no Banco Central. Esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, Miranda Sarmento esclareceu que o governo ainda não tomou uma decisão sobre se Mário Centeno continua à frente do Banco de Portugal. À Rádio Observador, José Maria Ricciardi, ex-presidente do Banco Espírito Santo e Investimento, deixa um recado. Diz: "O governo comete um erro caso retire Mário Centeno das funções atuais".

O professor Mário Centeno é uma pessoa altamente qualificada. Foi o único ministro das Finanças que foi presidente do Eurogrupo, ou seja, do grupo onde se reúnem na União Europeia os ministros das Finanças. Mais nenhum ministro das Finanças foi presidente do Eurogrupo. É uma pessoa altamente respeitada na União Europeia e também, obviamente, no Banco Central Europeu, onde acabam de lhe atribuir um cargo importante como presidente de uma área que ele vai liderar. Portanto, eu não vejo qualquer razão para a eventual substituição do professor Mário Centeno.

As declarações de José Maria Ricciardi à Rádio Observador. O ex-presidente do Banco Espírito Santo e Investimento sublinha ainda a experiência e o respeito que Mário Centeno foi construindo. Carolina Serrão vai ser proposta como primeira candidata do Bloco de Esquerda às eleições para a Câmara Municipal de Lisboa. A coordenadora conselheira do Bloco vai apresentar o nome ao plenário de militantes do dia 25 de janeiro. Carolina Serrão encabeçou a lista mais votada nas eleições para a Comissão Coordenadora Conselheira do partido. A apresentação pública desta candidatura acontece a 8 de fevereiro. Ainda assim, o Bloco não esconde que está disponível para uma frente de esquerda na corrida a Lisboa. E com as autárquicas já à vista, a Iniciativa Liberal não quer entregar a Câmara de Lisboa a uma frente de esquerda. Por isso, não afasta a possibilidade de apoiar uma candidatura de Carlos Moedas. É o que diz o deputado Bernardo Blanco, na Vista e Suave da Rádio Observador. O liberal assume que a prioridade é sempre ir a eleições com uma candidatura própria, mas admite que pode haver exceções. Já sobre o desempenho do primeiro-ministro, o vice-presidente da Iniciativa Liberal faz uma análise positiva. Ainda assim, considera que há espaço para melhorar.

Eu faço uma avaliação positiva no geral. É certo que há algumas reformas que nós gostaríamos de ter visto implementadas, que não foram implementadas, mas também vimos de oito anos de socialismo onde eu fui muito crítico e, por isso, a bitola também está baixa, digamos assim. São pequenas coisas, mas quando eu ouço ontem na Comissão de Orçamento e Finanças o ministro a dizer que vão implementar prêmios de desempenho na função pública com avaliação ou que vão proceder a uma reforma fiscal das taxas que existem. São pequenas coisas, mas que eu vejo: "Ok, nós andamos aqui a chateá-los, pelo menos dá em alguma coisa". Ao contrário do anterior, que nós chateávamos e não acontecia nada.

Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, na Vista e Suave da Rádio Observador. Os Sindicatos dos Oficiais de Justiça e Governo voltam a reunir no próximo mês, dia 5 de fevereiro. A reunião desta quinta-feira acabou sem acordo. Em cima da mesa estavam as negociações da tabela salarial e a valorização da carreira. O presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Carlos Almeida, afirma que está de boa-fé nas negociações, mas defende que o governo tem de ceder.

Não se chegou a um consenso. Nós entendemos que demos um passo em frente, porque houve boa-fé da nossa parte. Entendemos suspender um dos avisos prévios. Nós temos dois. Entendemos suspender, portanto, foi colocada em cima da mesa esta possibilidade. No final desta reunião, que foi longa

Já o líder do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal, afirma que o governo tem de ter propostas concretas.

Mais uma vez, os sindicatos, quer o Sindicato dos Funcionários Judiciais, quer o Sindicato dos Oficiais de Justiça, demonstraram toda a sua boa vontade para um processo negocial que seja sério e que resolva os problemas dos trabalhadores e, simultaneamente, também os problemas da Justiça. Mas é necessário que o governo apresente propostas concretas de efetivação imediata.

António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, a garantir que só levanta a greve com propostas concretas que deem resposta aos avisos prévios. Os sindicatos voltam a reunir-se com a ministra Rita Judas a 5 de fevereiro. Morreu o realizador norte-americano David Lynch, tinha 78 anos. O anúncio da morte do cineasta foi feito ao final da tarde desta quinta-feira pela família, através de uma publicação nas redes sociais. David Lynch tinha sido diagnosticado com uma doença pulmonar no ano passado. O realizador norte-americano completava 79 anos na próxima segunda-feira. Em entrevista à Rádio Observador, Carlos Natalio, professor de História do Cinema na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, destaca algumas das obras que David Lynch realizou.

Desde o primeiro filme, o "Eraserhead: No Céu Tudo é Perfeito", onde ele começa por trabalhar esta coisa do surrealismo, ainda a preto e branco, e depois vai fazendo toda uma carreira, vai testando. Vai trabalhar a ficção científica, vai trabalhar o drama, vai trabalhar no registo em que ele era melhor, que é o thriller surreal, uma espécie de reflexão progressiva sobre a culpa, sobre a nossa memória. Portanto, era alguém com uma sensibilidade forte para as artes.

Carlos Natalio, professor de História do Cinema na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, em entrevista à Rádio Observador. No futebol, o Benfica recebe esta sexta-feira o Famalicão no arranque da segunda volta do campeonato. O treinador Bruno Lage garante que se sente apoiado pelos adeptos, mas recusa que a equipa viva de rasgos individuais. Para o técnico das Águias, a equipa está bem e unida e para isso também é importante o apoio, mas principalmente a exigência dos adeptos.

Numa conversa após vencermos a Taça da Liga com os jogadores, não vou dizer qual, mas o jogador até disse: "Se calhar agora os adeptos já vão estar um pouquinho mais satisfeitos." Eu: "Não. Temos de ganhar já na terça-feira a Taça de Portugal." Eu nunca vou estar satisfeito comigo próprio. A minha exigência é que amanhã a equipa volte a jogar bem, ganhe, porque é isso que é a natureza e a exigência do adepto do Benfica. Independentemente daquilo que as pessoas possam pensar de mim, e eu sinto esse apoio dos adeptos, mas independentemente disso, amanhã há um jogo a cumprir.

Bruno Lage, treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta sexta-feira. Já do lado do Famalicão, confrontado com a possibilidade de a equipa de Lage vir desgastada por ter feito três jogos, o técnico dos Minhotos, Hugo Oliveira, diz que a equipa não é beneficiada.

Não acho que isso seja um ponto extremamente benéfico para o Futebol Clube Famalicão. Uma equipa como o Benfica, um clube como o Benfica, só está bem quando está a jogar nas frentes todas. E o facto de estar ainda por cima numa dinâmica de vitória, cria um elã extremamente positivo e extremamente forte. A energia chega de muitas formas, não chega só da forma fisiológica. Por isso, não acredito que esse número de jogos, esta distância entre jogos, seja um ponto mais difícil para o Benfica.

Benfica Famalicão está marcado para esta sexta-feira a partir das 20h15 da noite, no Estádio da Luz. Conta com relato e análise em direto na Rádio Observador. E é a notícia de fecho. A informação está de regresso às 15h30.