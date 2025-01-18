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São 3 horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. 737 é o número de prisioneiros palestinianos que vão ser libertados por Israel na primeira fase do cessar-fogo com o Hamas. Esta decisão terá sido aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional israelita, ainda antes da aprovação de Tel Aviv, do acordo de cessar-fogo em Gaza. Ao que indica a imprensa israelita, o Hamas vai também divulgar a lista dos reféns israelitas, que vão ser libertados nos próximos dias. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi aprovado por 21 dos 29 ministros israelitas esta sexta-feira. O cessar-fogo entra assim em vigor já este domingo. Desde o início do conflito em Gaza, morreram cerca de 48 mil pessoas. E a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai averiguar a demissão de António Gandra d'Almeida. O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde demitiu-se do cargo depois de ter sido revelado pela SIC que durante mais de dois anos, o gestor do Serviço Nacional de Saúde acumulou as funções de diretor do INEM no Norte e de médico tarefeiro nas urgências no Algarve, funções que segundo a lei, são incompatíveis. A acumulação dos dois cargos terá, adianta a SIC, feito com que Gandra d'Almeida acumulasse mais de €200 mil em turnos. A Ministra da Saúde já aceitou a demissão do CEO do SNS. Ana Paula Martins garante que vai nomear um novo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde nos próximos dias. E foram várias as reações à demissão de António Gandra d'Almeida, do cargo de diretor do SNS. Na Rádio Observador, o Sindicato Independente dos Médicos, pela voz do secretário-geral Nuno Rodrigues, sublinha que o Ministério da Saúde tem de escolher alguém com competências para garantir estabilidade ao Serviço Nacional de Saúde.

O SIM lamenta a instabilidade que o SNS tem vivido nos últimos anos e apela a que realmente seja agora escolhido alguém que traga estabilidade, serenidade, competência, para realmente trazer o SNS de volta. Acho que já está a ser feito um grande esforço por parte do Ministério da Saúde, no sentido de valorizar os profissionais, mas agora é preciso melhorar a organização e a competitividade do SNS.

Declarações de Nuno Rodrigues, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, à Rádio Observador. Também o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pede estabilidade para o Serviço Nacional de Saúde. Rui Lázaro acredita que as mudanças constantes no setor da saúde são um verdadeiro obstáculo à atividade do SNS.

O Serviço Nacional de Saúde precisa de estabilidade. Tivemos inicialmente a mudança do governo, a seguir a mudança do diretor executivo para o atual. Agora vamos ter uma nova mudança. Temos uma mudança no INEM. Esta instabilidade não se coaduna nem promove a implementação das reformas estruturais necessárias para que se possa construir um profissional de saúde forte e que corresponda às expectativas e às necessidades dos cidadãos.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, em declarações à Rádio Observador. E sobre as presidenciais de 2026, Augusto Santos Silva declara apoio a António Vitorino na corrida a Belém. Em entrevista à RTP2, o antigo presidente da Assembleia da República admite que António Vitorino cumpre os requisitos para um bom presidente da República e que o antigo comissário europeu tem uma carreira à altura do cargo.

O doutor António Vitorino, na minha modesta opinião, cumpre todos os requisitos necessários para ser um bom candidato a Presidente da República. Pela sua experiência, foi deputado, eurodeputado, juiz do Tribunal Constitucional, professor de Direito, comissário europeu da Justiça e dos Assuntos Internos, mais recentemente diretor-geral da Organização Internacional das Migrações. É atualmente presidente da Comissão Nacional de Migrações, portanto, tem uma vasta experiência interna e internacional, europeia, sobretudo. Tem um conhecimento muito profundo de matérias que têm diretamente a ver com os poderes do Presidente da República, a sua experiência como Ministro da Defesa, a sua experiência em todas as áreas de soberania.

As declarações de Augusto Santos Silva, em entrevista à RTP2, sobre a possível candidatura de António Vitorino pelo PS à Presidência da República. Numa altura em que António José Seguro e precisamente António Vitorino podem ser os candidatos no horizonte para o Partido Socialista, Adalberto Campos Fernandes está desiludido com a opção de Mário Centeno não concorrer ao Palácio de Belém, mas admite que há outras opções válidas para os socialistas. Acredita que António José Seguro é uma delas.

O António José Seguro preenche os requisitos que o qualificam como um candidato presidencial. Acima de tudo, ele tem duas características que me agradam: é um homem decente, do ponto de vista dos princípios e do seu comportamento individual e político, e vê a sociedade e vê o mundo como muitos de nós vemos, e vê na moderação uma virtude e não um defeito.

O antigo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, no Direto ao Assunto, da Rádio Observador. Não há acordo entre bombeiros sapadores e governo quanto ao valor do suplemento de risco. É o resultado da reunião entre o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores e o governo desta sexta-feira. No final do encontro, o presidente do sindicato, Ricardo Cunha, declarou que acredita que foi apresentada uma proposta injusta e não descarta uma nova ronda de protestos na rua.

O que foi proposto foi uma avaliação salarial em dois anos. Começa-se no índice 12 no bombeiro sapador em 2025, índice 13 em 2026, e suplemento de risco faseado de 10% em 2025, 15% em 2026 e 20% em 2027 para os bombeiros sapadores e para as chefias é menos. Isso não é suficiente, na vossa opinião? Não, porque está muito abaixo daquilo que dão às forças de segurança. Perante isto, pode haver mais protestos na rua? Como eu digo, eu não vou estar aqui a dizer que vai haver ou não vai haver sem falar com os bombeiros. Primeiro, ainda não falei com os meus colegas, apanharam-me agora aqui, hei de falar com eles. Vou dizer o nosso ponto de vista sobre a proposta e que nós, na primeira análise que fizemos, não acreditamos que haverá uma proposta positiva da nossa parte.

Ricardo Cunha, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, admite que as posições entre a estrutura sindical e o governo continuam distantes. Os bombeiros sapadores querem mais 100 € de suplemento de risco face ao que é proposto pelo governo. Caso a proposta não seja aceite, o Executivo vai avançar com uma decisão unilateral, garantiu na quinta-feira o primeiro-ministro, que disse que esta seria mesmo a última proposta do governo. E olhamos ainda para o futebol. O Benfica venceu esta noite o Famalicão por 4 x 0, no arranque da segunda ronda do campeonato. O jogo aconteceu no Estádio da Luz. Leandro Barreiro fez um hat-trick. O quarto golo das Águias foi garantido por Kokçu. No final do encontro, o treinador do Benfica, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com o resultado e com a exibição da equipa.

Feliz porque proporcionámos dois momentos muito bons. Primeiro, porque mostrámos o troféu que estávamos em dívida com os nossos adeptos, principalmente por último jogo em casa. Então, começar o jogo a mostrar o troféu da Taça da Liga e depois, em cima disso, uma boa exibição, 90 minutos em que fomos consistentes, com imensas oportunidades e com gols.

Declarações de Bruno Lage, técnico dos encarnados, em declarações à Benfica TV. Já o treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, lamenta a passividade da equipa nos minutos iniciais. Acredita que o primeiro golo do Benfica tirou os famalicenses do jogo. O Famalicão perdeu por 4 x 0 na Luz e amanhã é a vez do Sporting defrontar o Rio Ave em Vila do Conde. A partida tem início marcado para às 18h. Vai contar com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. E está tudo dito aqui no Jornal das 15:00 da Rádio Observador. A informação está de regresso às 15:30.